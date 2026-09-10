Acum participă împreună la Asia Express, însă ce spunea Cheloo despre Loredana Chivu și Anamaria Mocanu în trecut: „Mobilierul din emisiuni”

Acum participă împreună la Asia Express, însă ce spunea Cheloo despre Loredana Chivu și Anamaria Mocanu în trecut: "Mobilierul din emisiuni"
Cheloo participă la Asia Express.
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Cheloo a ajuns să concureze la Asia Express cu Loredana Chivu și Anamaria Mocanu, fostele asistente TV la adresa cărora a avut, în trecut, numai „cuvinte de laudă” la adresa lor. Dacă acum se pare că a îngropat securea războiului, în trecut, fostul jurat de la iUmor le făcea „praf” de fiecare dată când avea ocazia. 

Loredana Chivu și Anamaria Mocanu au debutat pe micile ecrane în calitate de asistente TV. La vremea respectivă, una dintre emisiunile la care făceau furori era cea a lui Dan Capatos: Un Show Păcătos. Timp de mai multe sezoane, cele două deveniseră imaginea „asistentelor păcătoase”, statut care a atras numeroase critici din partea telespectatorilor, dar și a unor persoane publice.

Cheloo participă la Asia Express 2026/ sursă foto: Antena 1

Ce spunea Cheloo despre Loredana Chivu și Anamaria Mocanu

Cel mai înverșunat critic al celor două asistente era Cheloo. Coleg de trust cu el, pe vremea când era jurat la iUmor, rapperul nu rata nicio ocazie în care să le atace pe fete, uneori subtil. Deși nu le-a pronunțat direct numele, el s-a referit în repetate rânduri la „asistentele de la miezul nopții”, care, atunci, erau chiar ele două. Vă prezentăm două dintre afirmațiile lui Cheloo despre Loredana Chivu și Anamaria Mocanu.

„Dacă voiam să văd fete care se mișcă și nu zic nimic, mă uitam la emisiunile de la miezul nopții din anii 2000. Televiziunea a evoluat, dar unii au rămas blocați în ideea că o femeie e doar un decor frumos în platou”

„Nu am venit aici să evaluăm mobilierul din emisiuni. Apariția e complet inutilă!”, au fost două dintre afirmațiile lui Cheloo.

Loredana Chivu și Anamaria Mocanu, fostele asistente TV de la Dan Capatos/ sursă foto: Antena 1

Ca o ironie a sorții, după ani la rând în care fostul jurat de la iUmor le-a ironizat pe asistentele TV  de fiecare dată când avea ocazia, aceștia au ajuns acum să concureze unii împotriva celorlalți în noul sezon Asia Express – Drumul Mătăsii.

De ce a fost Cheloo penalizat

Realitatea din Uzbekistan i-a testat deja limitele lui Cheloo. Rapperul a refuzat să participe la prima probă pentru imunitate de la Asia Express. Înainte de a pleca în cursă, concurenții au avut misiunea de a imita un dans tradițional uzbek, îmbrăcați în costume tradiționale. Rapperul și Mihai Ban, colegul său, au refuzat proba și au fost penalizați serios: au plecat cu 30 de minute după ultima echipă.

„Da’ nu vreau să fac. Punct. Unu la mână mă respect ca bărbat. Nici el (Mihai Ban). Nu mă identific cu aşa ceva, poate ceilalţi nu se identifică. Punct. Eu nu dansez din principiu de 35 de ani. O simulare de epilepsie pot să vă fac, aici”, a spus Cheloo.

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