Mormântul lui Andrei Versace, lăsat de izbeliște. Cum arată locul de veci al „regelui fițelor” la doi ani de la moartea sa

Mormântul lui Andrei Versace, lăsat de izbeliște. Cum arată locul de veci al „regelui fițelor” la doi ani de la moartea sa
Galerie Foto 7
Adaugă-ne ca sursă preferată
Google Split
Urmărește-ne în Discover

Andrei Pârvan, supranumit „regele fițelor”, a fost găsit mort în propria casă la doar 37 de ani, din cauza problemelor de sănătate cu care se confrunta. La mai bine de doi ani de la tragedie, locul de veci al influencerului aproape că a fost părăsit.  

În iulie 2024, agentul de securitate al unui complex rezidențial din nordul Capitalei a semnalat la 112 un miros înțepător (specific unei persoane decedate) din interiorul unui apartament. În urma verificărilor, polițiștii au descoperit trupul neînsuflețit al lui Andrei Pârvan, devenit cunoscut sub numele de Andrei Versace, fără urme de violență pe corp. Din cauză că ușa apartamentului era încuiată, autoritățile au fost nevoite să spargă ușa pentru a pătrunde în interior. Influencerul era decedat deja de câteva zile.

Andrei Versace consuma cantități uriașe de alcool/ sursă foto: social media

Cum arată mormântul lui Andrei Versace

Moartea „regelui fițelor” a șocat întreaga comunitate online și nu numai. Andrei Versace a murit la doar 37 de ani din cauza consumului excesiv de băuturi alcoolice. Raportul necropsiei a indicat un ficat rigid și un esofac plin de cheaguri și sânge, iar cauza oficială a morții este scăderea tensiunii arteriale până la deces.

Imagine Galerie #1
Imagine Galerie #2
Imagine Galerie #3 Vezi galeria foto
7 poze

La doi ani și două luni de la tragicul eveniment, locul de veci din cimitirul Cărămidarii de Jos, situat în cartierul Berceni din București, pare lăsat de izbeliște. Deși la câteva luni după înmormântare apropiații și familia încă mergeau să-i aprindă o lumânare, în prezent, mormântul pare abandonat.

De-a lungul „carierei” sale de influencer și promotor al stilului de viață luxos pe care îl afișa pe rețelele sociale, ”Regele fițelor” i-a atras atenția lui Mihai Bendeac. Actorul l-a parodiat și l-a transformat într-un personaj de comedie la – în celebrele seriale de comedie de pe Antena 1. Scenetele se bazau pe faptul că influencerul doar pretinde că este bogat, dar în realitate nu ar fi avut atât de mulți bani în portofel.

CITEȘTE ȘI: Ce au găsit medicii INML în corpul lui Andrei Versace. De la ce ar fi murit tânărul

Interlopul Cristian Săndulache a fost găsit mort în celulă. S-a sinucis într-o închisoare din Spania

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Pe aceeași temă
Cristi Chivu, „taxat” de Judecătorul Sportiv din Italia după Inter-Napoli, 3-2. Ce scrie în comunicatul oficial
Cristi Chivu, „taxat” de Judecătorul Sportiv din Italia după Inter-Napoli, 3-2. Ce scrie în comunicatul oficial
Acum participă împreună la Asia Express, însă ce spunea Cheloo despre Loredana Chivu și Anamaria Mocanu în trecut: „Mobilierul din emisiuni”
Acum participă împreună la Asia Express, însă ce spunea Cheloo despre Loredana Chivu și Anamaria Mocanu în trecut: „Mobilierul din emisiuni”
De ce hainele negre își pierd culoarea atât de repede. Greșelile pe care le facem atunci când le spălăm
De ce hainele negre își pierd culoarea atât de repede. Greșelile pe care le facem atunci când le spălăm
Mănăstirea din peșteră aflată la câteva ore de București. Locul spectaculos din Bucegi unde pelerinii se pot și caza
Mănăstirea din peșteră aflată la câteva ore de București. Locul spectaculos din Bucegi unde pelerinii se pot și caza
De ce nu ne putem opri din a ne compara cu alții pe rețelele sociale. Creierul ignoră ceea ce știm deja
De ce nu ne putem opri din a ne compara cu alții pe rețelele sociale. Creierul ignoră ceea ce știm deja
Trump aruncă BOMBA: 5.000 de dolari pentru fiecare american! Ce condiție pune
Mediafax
Trump aruncă BOMBA: 5.000 de dolari pentru fiecare american! Ce condiție pune
Imaginile dezastrului de la metrou. Angajații Metrorex muncesc în condiții groaznice, cu toalete insalubre și fără apă potabilă. „Nu s-a dat cu o bidinea de 45 de ani”
Gandul.ro
Imaginile dezastrului de la metrou. Angajații Metrorex muncesc în condiții groaznice, cu toalete insalubre și fără apă potabilă. „Nu s-a dat cu o bidinea de 45 de ani”
FOTO. „S-a întors REGINA!”. Prezentatoarea TV a stârnit reacțiile fanilor cu apariția ei
Prosport.ro
FOTO. „S-a întors REGINA!”. Prezentatoarea TV a stârnit reacțiile fanilor cu apariția ei
„Au drumuri mai proaste decât noi, ceea ce e impresionant”. Ce cred românii despre Bulgaria după vacanțe și călătorii
Adevarul
„Au drumuri mai proaste decât noi, ceea ce e impresionant”. Ce cred românii despre Bulgaria după vacanțe și călătorii
Primele imagini din avionul privat cu care politicieni și magistrați au zburat în Mykonos
Digi24
Primele imagini din avionul privat cu care politicieni și magistrați au zburat în Mykonos
De ce se udă geamurile toamna? Trucul simplu care ține condensul departe
Mediafax
De ce se udă geamurile toamna? Trucul simplu care ține condensul departe
Salma Hayek, apariție incendiară la 60 de ani. Fotografia nud care a făcut senzație pe Instagram. „Sunt recunoscătoare”
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Salma Hayek, apariție incendiară la 60 de ani. Fotografia nud care a făcut senzație pe Instagram. „Sunt recunoscătoare”
FOTO. Iubita lui Giani Kiriță a renunțat la sutien la plajă și a atras toate privirile
Prosport.ro
FOTO. Iubita lui Giani Kiriță a renunțat la sutien la plajă și a atras toate privirile
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
„Probabil așa trebuia să se întâmple”. Reacția Adrianei Bahmuțeanu după ce lucrurile lui Prigoană au ajuns la târgul de vechituri
Click.ro
„Probabil așa trebuia să se întâmple”. Reacția Adrianei Bahmuțeanu după ce lucrurile lui Prigoană au ajuns la târgul de vechituri
Evadare incredibilă. Cu mâinile legate, un soldat și-a dezarmat paznicul, s-a aruncat în râu și a fugit 4 zile prin munți
Digi24
Evadare incredibilă. Cu mâinile legate, un soldat și-a dezarmat paznicul, s-a aruncat în râu și a fugit 4 zile prin munți
Muzica la volan: piesa din 2017 care crește riscul de accidente
Promotor.ro
Muzica la volan: piesa din 2017 care crește riscul de accidente
BANCUL ZILEI. După prima noapte împreună, Bulă se duce la duş...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. După prima noapte împreună, Bulă se duce la duş...
Boxă portabilă retro la Lidl: sunet puternic și 17 ore autonomie la 80 lei
go4it.ro
Boxă portabilă retro la Lidl: sunet puternic și 17 ore autonomie la 80 lei
Fenomen astronomic extrem, nemaivăzut până acum!
Descopera.ro
Fenomen astronomic extrem, nemaivăzut până acum!
Noul film Resident Evil promite să fie terifiant
Go4Games
Noul film Resident Evil promite să fie terifiant
Imaginile dezastrului de la metrou. Angajații Metrorex muncesc în condiții groaznice, cu toalete insalubre și fără apă potabilă. „Nu s-a dat cu o bidinea de 45 de ani”
Gandul.ro
Imaginile dezastrului de la metrou. Angajații Metrorex muncesc în condiții groaznice, cu toalete insalubre și fără apă potabilă. „Nu s-a dat cu o bidinea de 45 de ani”
ȘOC pe aeroport! Au înlemnit când au deschis bagajul! Era un cap de...
Mediafax Italia
ȘOC pe aeroport! Au înlemnit când au deschis bagajul! Era un cap de...
Vestea de ULTIMĂ ORĂ care îi sperie pe pensionarii români! RISCĂ SĂ-ȘI PIARDĂ PENSIA de la 30 septembrie
Mediafax Spania
Vestea de ULTIMĂ ORĂ care îi sperie pe pensionarii români! RISCĂ SĂ-ȘI PIARDĂ PENSIA de la 30 septembrie
Ai un pont?
Spune-ne ce ai
văzut

Ai imagini, o filmare sau o informație de senzație? Trimite-ne pontul — poate ajunge pe prima pagină.