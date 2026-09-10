Mormântul lui Andrei Versace, lăsat de izbeliște. Cum arată locul de veci al „regelui fițelor” la doi ani de la moartea sa

Andrei Pârvan, supranumit „regele fițelor”, a fost găsit mort în propria casă la doar 37 de ani, din cauza problemelor de sănătate cu care se confrunta. La mai bine de doi ani de la tragedie, locul de veci al influencerului aproape că a fost părăsit.

În iulie 2024, agentul de securitate al unui complex rezidențial din nordul Capitalei a semnalat la 112 un miros înțepător (specific unei persoane decedate) din interiorul unui apartament. În urma verificărilor, polițiștii au descoperit trupul neînsuflețit al lui Andrei Pârvan, devenit cunoscut sub numele de Andrei Versace, fără urme de violență pe corp. Din cauză că ușa apartamentului era încuiată, autoritățile au fost nevoite să spargă ușa pentru a pătrunde în interior. Influencerul era decedat deja de câteva zile.

Cum arată mormântul lui Andrei Versace

Moartea „regelui fițelor” a șocat întreaga comunitate online și nu numai. Andrei Versace a murit la doar 37 de ani din cauza consumului excesiv de băuturi alcoolice. Raportul necropsiei a indicat un ficat rigid și un esofac plin de cheaguri și sânge, iar cauza oficială a morții este scăderea tensiunii arteriale până la deces.

La doi ani și două luni de la tragicul eveniment, locul de veci din cimitirul Cărămidarii de Jos, situat în cartierul Berceni din București, pare lăsat de izbeliște. Deși la câteva luni după înmormântare apropiații și familia încă mergeau să-i aprindă o lumânare, în prezent, mormântul pare abandonat.

De-a lungul „carierei” sale de influencer și promotor al stilului de viață luxos pe care îl afișa pe rețelele sociale, ”Regele fițelor” i-a atras atenția lui Mihai Bendeac. Actorul l-a parodiat și l-a transformat într-un personaj de comedie la – în celebrele seriale de comedie de pe Antena 1. Scenetele se bazau pe faptul că influencerul doar pretinde că este bogat, dar în realitate nu ar fi avut atât de mulți bani în portofel.

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