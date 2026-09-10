Prognoza meteo azi, 10 septembrie 2026. Temperaturi de 22 de grade noaptea. Zonele vizate de ploi și descărcări electrice

Prognoza meteo azi, 10 septembrie 2026. Temperaturi de 22 de grade noaptea. Zonele vizate de ploi și descărcări electrice
Cum va fi vremea azi, 10 septembrie 2026. Sursa foto: colaj CANCAN.ro
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Joi, 10 septembrie, vremea se va menține călduroasă. Temperaturile maxime vor atinge 35 de grade Celsius, dar nu vom scăpa de ploi, descărcări electrice și vânt intens. Zonele vizate sunt în nord, vest și la munte. Află prognoza ANM completă în rândurile următoare!

Vremea de azi în România

În Banat, Oltenia, Muntenia, Transilvania și local în Moldova, vremea va fi călduroasă și cerul variabil. Vor apărea înnorări temporare în vest, nord și parțial în centru. În timpul averselor se vor acumula cantități de 1-5 l/mp de apă și, pe alocuri, de 6-10 l/mp. În Maramureș, la munte, în Banat, Crișana, vestul și nordul Transilvaniei și nordul Moldovei, vom avea ploi și descărcări electrice.

În cea mai mare parte a Moldovei, la munte și izolat în Transilvania, Banat și Crișana, vântul va sufla slab spre moderat. Rafalele se vor intensifica temporar în timpul zilei și vor atinge 40-50 km/h.

Temperaturile maxime ale zilei de joi, 10 septembrie, vor avea valori cuprinse între 24 de grade pe litoral și 35 de grade în sudul Banatului. Minimele nopții vor coborî până la 7 grade în estul Transilvaniei și 22 de grade în Banat, ceea ce înseamnă că vom avea o noapte tropicală. În unele zone va apărea ceață dimineața și noaptea.

Vremea de azi pe litoral

A doua săptămână de toamnă vine cu vreme plăcută pe litoralul românesc. Cerul va fi senin și vântul va sufla slab spre moderat, cu rafale de 45 km/h pentru scurte perioade de timp.

Maximele zilei vor avea valori de 24 și 26 de grade Celsius, iar minimele nopții vor indica 18 și 20 de grade. Noaptea va fi tropicală, dar se vor forma și condiții de ceață. Apa mării va avea o temperatură de 20 și 22 de grade Celsius.

Vremea de azi la munte

Zona montană va avea parte de instabilitate atmosferică. Vor apărea înnorări temporare, averse pe alocuri și descărcări electrice. Se vor acumula cantități modice de apă, în general de 1-5 l/mp și, izolat, de 6-10 l/mp. Vântul va sufla moderat, dar pe timpul zilei vor apărea intensificări – rafalele vor atinge 40-50 km/h.

Vremea de azi în București

După o noapte cu 12-15 grade Celsius, bucureștenii vor avea parte de o zi călduroasă. Vântul va sufla slab spre moderat și presiunea atmosferică va fi variabilă. Termometrele vor indica 31-32 de grade Celsius în timpul zilei. Noaptea, temperaturile vor scădea până la 16-17 grade Celsius în oraș și 14 grade în zona preorășenească.

Vremea în marile orașe

  • Cluj-Napoca: maxima zilei va fi de 23 de grade Celsius și minima de 16 grade Celsius.
  • Timișoara: termometrele vor indica 33 de grade pe timp de zi și 18 grade Celsius pe timp de noapte.
  • Iași: maxima zilei va fi de 33 de grade și minima de 16 grade Celsius.
  • Craiova: termometrele vor urca până la 33 de grade Celsius ziua, iar noaptea vor indica 16 grade Celsius.
  • Constanța: pe timp de zi se vor înregistra 23 de grade Celsius, iar pe timp de noapte 22 de grade. Noaptea va fi tropicală.
  • Brașov: temperatura din timpul zilei va urca până la 30 de grade Celsius și va coborî noaptea până la 11 grade.

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