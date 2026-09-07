Val de căldură peste Europa, cu temperaturi de 40 de grade. Ce se întâmplă în România în următoarele două săptămâni

România mai are parte de câteva zile cu temperaturi ridicate, iar valorile termice vor urca în unele regiuni până la pragul de 35 de grade Celsius. Schimbarea vremii este așteptată spre finalul săptămânii, când aerul rece va pătrunde treptat în țară, iar temperaturile vor coborî.

Odată cu răcirea, sunt prognozate și perioade cu instabilitate atmosferică, caracterizate prin averse, descărcări electrice și intensificări ale vântului.

Meteorologii au publicat luni estimările pentru următoarele două săptămâni, interval care se întinde până pe 20 septembrie. Debutul perioadei va aduce valori termice neobișnuit de ridicate pentru această perioadă a anului, cu maxime de până la 35 de grade în vestul țării. Spre sfârșitul săptămânii, însă, vremea va trece printr-o schimbare importantă, iar temperaturile vor începe să coboare.

Banat

Locuitorii din Banat vor avea parte de o perioadă cu temperaturi ridicate la începutul intervalului analizat. Între 7 și 10 septembrie, mercurul poate urca până la 34 de grade, iar zilele de 9 și 10 septembrie ar putea aduce episoade de căldură accentuată.

Situația se schimbă însă începând cu 11 septembrie, când valorile termice intră pe un trend descendent. Până pe 15 septembrie, maximele se vor situa în jurul valorilor de 24-26 de grade. Ulterior, temperaturile vor recupera ușor, ajungând din nou la 27-28 de grade spre sfârșitul intervalului.

Crișana

Și în Crișana debutul perioadei vine cu vreme caldă. În primele zile, temperaturile de la prânz vor atinge valori de 30-33 de grade. Răcirea se va resimți după 10 septembrie, iar între 11 și 15 septembrie maximele vor coborî spre 23-26 de grade. După acest episod mai rece, vremea va începe treptat să se încălzească, însă fără o revenire bruscă la valorile de la începutul săptămânii.

Transilvania

În centrul țării, temperaturile vor crește treptat în primele zile ale intervalului. Cele mai ridicate valori sunt așteptate pe 9 și 10 septembrie, când maximele pot ajunge în jurul pragului de 30 de grade. Ulterior, aerul mai rece va determina o scădere considerabilă a temperaturilor, astfel că până pe 15 septembrie acestea nu vor mai depăși, în general, 24 de grade. O revenire ușoară a valorilor termice este prognozată către 19-20 septembrie.

Maramureș

Primele zile din interval vor aduce temperaturi mai ridicate și în Maramureș. Vârful perioadei calde este așteptat în jurul datelor de 9 și 10 septembrie, când temperaturile maxime pot atinge aproximativ 30 de grade. După acest episod, valorile termice vor coborî și se vor apropia de cele caracteristice începutului de toamnă.

Cea mai rece etapă este estimată între 11 și 15 septembrie, când maximele se vor opri la cel mult 24 de grade. Ulterior, temperaturile vor recupera treptat câteva grade, pe măsură ce vremea va deveni din nou mai blândă spre finalul intervalului.

Moldova

În Moldova, căldura se va menține în primele zile ale perioadei, iar în jurul zilelor de 9 și 10 septembrie se pot înregistra valori de până la 28 de grade. Schimbarea vremii va veni ulterior, printr-o scădere a temperaturilor, mai evidentă în zilele de 12 și 13 septembrie, când maximele se vor situa în jurul valorilor de 22-23 de grade.

Spre sfârșitul perioadei prognozate, temperaturile vor reveni pe o tendință ascendentă. Maximele vor putea ajunge din nou la aproximativ 26 de grade, semnalând o încălzire ușoară după intervalul mai răcoros.

Dobrogea

În zona Dobrogei, temperaturile vor rămâne relativ stabile pe parcursul intervalului analizat, fără schimbări importante de la o zi la alta. Pe litoral, valorile maxime se vor menține în jurul a 25-26 de grade. În schimb, în zilele de 13 și 14 septembrie, condițiile atmosferice vor favoriza apariția ploilor, astfel că probabilitatea de averse va fi mai mare.

Muntenia

Locuitorii din Muntenia vor avea parte de o perioadă caldă la începutul intervalului, cu cele mai ridicate valori în perioada 9-11 septembrie. Atunci, temperaturile pot urca până la aproximativ 31 de grade. Ulterior, aerul mai rece va determina o scădere a valorilor termice, iar între 12 și 16 septembrie maximele vor oscila, în general, între 22 și 26 de grade.

Ultimele zile ale perioadei vor aduce o revenire a temperaturilor. În jurul datelor de 19 și 20 septembrie, mercurul poate urca din nou spre 28 de grade.

Oltenia

În sud-vestul țării, începutul intervalului va fi caracterizat de temperaturi ridicate. Între 8 și 12 septembrie, maximele se pot situa între 30 și 32 de grade, ceea ce va menține senzația de vreme de vară. După acest episod cald, temperaturile vor începe să scadă, iar până pe 15 septembrie valorile din timpul zilei nu vor mai trece, în general, de 26 de grade.

Spre finalul intervalului prognozat este posibilă o revenire ușoară a temperaturilor, însă schimbarea nu va fi una semnificativă.

Europa, lovită de un dom de căldură

Europa se pregătește pentru un episod de căldură neobișnuit de puternic pentru începutul toamnei. În mai multe țări din sudul continentului, temperaturile ar putea atinge valori de până la 40 de grade Celsius, cu cele mai mari valori estimate în zona mediteraneană.

Aerul fierbinte provenit din nordul Africii se deplasează către continent și va influența în special Franța, Spania și Italia. Situația este amplificată de un vast areal de presiune atmosferică ridicată, care favorizează acumularea și menținerea aerului cald deasupra regiunii. Meteorologii descriu acest fenomen drept o „cupolă de căldură”, capabilă să mențină temperaturile ridicate timp de mai multe zile.

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