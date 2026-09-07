Prințul William merge la funeraliile Regelui Harald al Norvegiei în locul lui Charles. De ce monarhul britanic va lipsi

Prințul William merge la funeraliile Regelui Harald al Norvegiei în locul lui Charles. De ce monarhul britanic va lipsi
Galerie Foto 8
Sursa foto: Colaj CANCAN
Adaugă-ne ca sursă preferată
Google Split
Urmărește-ne în Discover

Prințul William va reprezenta familia regală britanică la funeraliile Regelui Harald al Norvegiei, care vor avea loc miercuri, 9 septembrie, la Oslo. Regele Charles nu va participa la ceremonie, deși între cele două familii regale există legături apropiate.

Absența suveranului are legătură cu o tradiție respectată de monarhia britanică, potrivit PEOPLE.

Prințul William va călători în Norvegia pentru a participa la funeraliile de stat ale Regelui Harald, care a murit pe 28 august, la vârsta de 89 de ani.

Prințul de Wales va merge la ceremonie în calitate de reprezentant oficial al Regelui Charles. Palatul Buckingham a confirmat participarea lui William, în timp ce Charles va rămâne în Marea Britanie.

Imagine Galerie #1
Imagine Galerie #2
Imagine Galerie #3 Vezi galeria foto
8 poze

Decizia nu este un semn al unei relații distante între cele două case regale. Motivul ține de protocolul urmat de familia regală britanică. În mod tradițional, monarhul britanic nu participă la funeraliile șefilor de stat din alte țări, fiind reprezentat de un alt membru important al familiei regale.

De ce Regele Charles nu merge la funeraliile Regelui Harald

Tradiția a fost respectată și de Regina Elisabeta a II-a pe parcursul domniei sale. La funeraliile unor monarhi străini, aceasta era reprezentată de Charles, pe atunci Prinț de Wales, sau de alți membri ai familiei.

Charles continuă acum aceeași practică, iar alegerea lui William este firească și prin prisma poziției sale: este moștenitorul tronului britanic și primul în ordinea succesiunii.

Sursa foto: Profimedia

Regele Charles i-a adus deja un omagiu lui Harald după moartea acestuia și a vorbit despre relația apropiată dintre cele două familii. Cei doi monarhi erau și rude, legăturile dintre casele regale britanică și norvegiană datând de mai multe generații.

Charles a transmis că el și Regina Camilla au fost „profund întristați” de moartea Regelui Harald și a evocat inclusiv cei 35 de ani în care acesta s-a aflat pe tronul Norvegiei. Harald devenise rege în 1991.

Prințesa Anne va participa și ea la funeralii

Prințul William nu va fi singurul membru al familiei regale britanice prezent la Oslo. Prințesa Anne, sora Regelui Charles, va participa și ea la ceremonie.

Există însă o diferență importantă: Anne va merge în calitate privată, în timp ce William îl va reprezenta oficial pe Charles.

Prințesa Anne are o legătură personală cu familia regală norvegiană. Ea este nașa noului rege, Haakon VIII, care a urcat pe tron după moartea tatălui său.

Haakon a depus pe 1 septembrie jurământul de credință în fața Parlamentului norvegian, conform prevederilor constituționale ale țării.

Sursa foto: Profimedia

Lideri și membri ai familiilor regale se reunesc la Oslo

Funeraliile de stat ale Regelui Harald vor avea loc miercuri, 9 septembrie, la Catedrala din Oslo.

La ceremonie sunt așteptați numeroși membri ai familiilor regale și demnitari din întreaga lume. Casele regale din Spania, Suedia, Danemarca, Belgia, Țările de Jos, Iordania, Monaco și Japonia se numără printre cele care vor fi reprezentate.

Harald a murit după ce fusese tratat pentru o afecțiune a sângelui. Avea 89 de ani și se afla pe tron de 35 de ani.

După moartea sa, fiul său a devenit Regele Haakon VIII, iar fiica cea mare a acestuia, Prințesa Ingrid Alexandra, în vârstă de 22 de ani, a devenit moștenitoarea tronului Norvegiei.

CITEȘTE ȘI:

Regele Charles, omagiu emoționant după moartea vărului său, Regele Harald al V-lea. Ce mesaj a transmis

Regele Haakon al VIII-lea al Norvegiei a depus jurământul, dar nu va fi încoronat. Tradiția la care țara a renunțat în urmă cu peste un secol

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Pe aceeași temă
Natalie Portman a născut în secret la Paris! Primul copil cu bărbatul care a apărut în viața ei după divorț
Natalie Portman a născut în secret la Paris! Primul copil cu bărbatul care a apărut în viața ei după divorț
Val de căldură peste Europa, cu temperaturi de 40 de grade. Ce se întâmplă în România în următoarele două săptămâni
Val de căldură peste Europa, cu temperaturi de 40 de grade. Ce se întâmplă în România în următoarele două săptămâni
Oferte de job-capcană pe LinkedIn. Noua metodă prin care hackerii îţi fură datele
Oferte de job-capcană pe LinkedIn. Noua metodă prin care hackerii îţi fură datele
Regele Charles, prima reacție după ce Prinţul Harry şi Meghan Markle s-au întors în Marea Britanie. Ce statut vor avea, de fapt
Regele Charles, prima reacție după ce Prinţul Harry şi Meghan Markle s-au întors în Marea Britanie. Ce statut vor avea, de fapt
Ținuta bizară purtată de o profesoară de limba română în prima zi de școală. Imaginile s-au viralizat!
Ținuta bizară purtată de o profesoară de limba română în prima zi de școală. Imaginile s-au viralizat!
Anunțul imobiliar care a pus internetul pe jar: Un apartament cu 3 camere, închiriat cu un leu pe lună. Adevărul din spatele anunțului
Mediafax
Anunțul imobiliar care a pus internetul pe jar: Un apartament cu 3 camere, închiriat cu un leu pe lună. Adevărul din spatele anunțului
Pro TV „ÎNCHIDE” o televiziune din România! Postul TV „pârât” a pierdut procesul!
Gandul.ro
Pro TV „ÎNCHIDE” o televiziune din România! Postul TV „pârât” a pierdut procesul!
FOTO. Femeia care a mers și l-a văzut pe Chivu în Inter – Napoli 3-2 a atras toate privirile
Prosport.ro
FOTO. Femeia care a mers și l-a văzut pe Chivu în Inter – Napoli 3-2 a atras toate privirile
Prezentatoarea TV Sarah Khalifa, condamnată la moarte în Egipt. Ce acuzații i se aduc
Adevarul
Prezentatoarea TV Sarah Khalifa, condamnată la moarte în Egipt. Ce acuzații i se aduc
George Simion și Dan Dungaciu, la pescuit alături de călugării de pe Muntele Athos. „Ne-au făcut mai întăriți pentru ce va urma”
Digi24
George Simion și Dan Dungaciu, la pescuit alături de călugării de pe Muntele Athos. „Ne-au făcut mai întăriți pentru ce va urma”
Fost premier PSD, despre suspendarea lui Nicușor Dan: „Nu m-aș mira ca Bolojan și USR să VOTEZE”
Mediafax
Fost premier PSD, despre suspendarea lui Nicușor Dan: „Nu m-aș mira ca Bolojan și USR să VOTEZE”
O influenceriță de 33 de ani a murit în urma unei operații plastice complexe. A lăsat în urmă trei copii și un soț îndurerat: „A fost dragostea vieții mele, cea mai bună soție și o mamă incredibilă”
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
O influenceriță de 33 de ani a murit în urma unei operații plastice complexe. A lăsat în urmă trei copii și un soț îndurerat: „A fost dragostea vieții mele, cea mai bună soție și o mamă incredibilă”
Carmen Negoiță, imagini în costum de baie alături de prietena ei, Dana Săvuică: „Două femei mature, care împărtăşec pasiuni comune”
Prosport.ro
Carmen Negoiță, imagini în costum de baie alături de prietena ei, Dana Săvuică: „Două femei mature, care împărtăşec pasiuni comune”
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Brigitte Pastramă, atac la adresa Ioanei Simion, în scandalul cu Ilie Năstase: „Cât de fățarnică poți fi, ca femeie?”
Click.ro
Brigitte Pastramă, atac la adresa Ioanei Simion, în scandalul cu Ilie Năstase: „Cât de fățarnică poți fi, ca femeie?”
Susan Sarandon, blocată la Hollywood din cauza activismului pro-Palestina: Chiar şi recent mi s-au refuzat roluri în filme
Digi24
Susan Sarandon, blocată la Hollywood din cauza activismului pro-Palestina: Chiar şi recent mi s-au refuzat roluri în filme
Niciunul dintre noile radare fixe nu poate fi folosit pentru a aplica amenzi. CNAIR: „Apelăm la bunul-simț al șoferilor”
Promotor.ro
Niciunul dintre noile radare fixe nu poate fi folosit pentru a aplica amenzi. CNAIR: „Apelăm la bunul-simț al șoferilor”
BANCUL ZILEI. Bulă o invită în oraș pe profa de Religie
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă o invită în oraș pe profa de Religie
Curățenia de toamnă: Dispozitivul electric Parkside a ajuns la Lidl
go4it.ro
Curățenia de toamnă: Dispozitivul electric Parkside a ajuns la Lidl
Oamenii sunt surprinzător de buni la prezicerea momentului în care vor muri, dar fac și o greșeală importantă
Descopera.ro
Oamenii sunt surprinzător de buni la prezicerea momentului în care vor muri, dar fac și o greșeală importantă
Noul film Resident Evil promite să fie terifiant
Go4Games
Noul film Resident Evil promite să fie terifiant
Pro TV „ÎNCHIDE” o televiziune din România! Postul TV „pârât” a pierdut procesul!
Gandul.ro
Pro TV „ÎNCHIDE” o televiziune din România! Postul TV „pârât” a pierdut procesul!
E CEL MAI LUNG NUME de localitate! Tu l-ai putea pronunța?!
Mediafax Italia
E CEL MAI LUNG NUME de localitate! Tu l-ai putea pronunța?!
Acesta este orașul construit în interiorul unei stânci. Cum trăiesc oamenii aici?!
Mediafax Spania
Acesta este orașul construit în interiorul unei stânci. Cum trăiesc oamenii aici?!
Ai un pont?
Spune-ne ce ai
văzut

Ai imagini, o filmare sau o informație de senzație? Trimite-ne pontul — poate ajunge pe prima pagină.