Prințul William merge la funeraliile Regelui Harald al Norvegiei în locul lui Charles. De ce monarhul britanic va lipsi

Prințul William va reprezenta familia regală britanică la funeraliile Regelui Harald al Norvegiei, care vor avea loc miercuri, 9 septembrie, la Oslo. Regele Charles nu va participa la ceremonie, deși între cele două familii regale există legături apropiate.

Absența suveranului are legătură cu o tradiție respectată de monarhia britanică, potrivit PEOPLE.

Prințul William va călători în Norvegia pentru a participa la funeraliile de stat ale Regelui Harald, care a murit pe 28 august, la vârsta de 89 de ani.

Prințul de Wales va merge la ceremonie în calitate de reprezentant oficial al Regelui Charles. Palatul Buckingham a confirmat participarea lui William, în timp ce Charles va rămâne în Marea Britanie.

Decizia nu este un semn al unei relații distante între cele două case regale. Motivul ține de protocolul urmat de familia regală britanică. În mod tradițional, monarhul britanic nu participă la funeraliile șefilor de stat din alte țări, fiind reprezentat de un alt membru important al familiei regale.

De ce Regele Charles nu merge la funeraliile Regelui Harald

Tradiția a fost respectată și de Regina Elisabeta a II-a pe parcursul domniei sale. La funeraliile unor monarhi străini, aceasta era reprezentată de Charles, pe atunci Prinț de Wales, sau de alți membri ai familiei.

Charles continuă acum aceeași practică, iar alegerea lui William este firească și prin prisma poziției sale: este moștenitorul tronului britanic și primul în ordinea succesiunii.

Regele Charles i-a adus deja un omagiu lui Harald după moartea acestuia și a vorbit despre relația apropiată dintre cele două familii. Cei doi monarhi erau și rude, legăturile dintre casele regale britanică și norvegiană datând de mai multe generații.

Charles a transmis că el și Regina Camilla au fost „profund întristați” de moartea Regelui Harald și a evocat inclusiv cei 35 de ani în care acesta s-a aflat pe tronul Norvegiei. Harald devenise rege în 1991.

Prințesa Anne va participa și ea la funeralii

Prințul William nu va fi singurul membru al familiei regale britanice prezent la Oslo. Prințesa Anne, sora Regelui Charles, va participa și ea la ceremonie.

Există însă o diferență importantă: Anne va merge în calitate privată, în timp ce William îl va reprezenta oficial pe Charles.

Prințesa Anne are o legătură personală cu familia regală norvegiană. Ea este nașa noului rege, Haakon VIII, care a urcat pe tron după moartea tatălui său.

Haakon a depus pe 1 septembrie jurământul de credință în fața Parlamentului norvegian, conform prevederilor constituționale ale țării.

Lideri și membri ai familiilor regale se reunesc la Oslo

Funeraliile de stat ale Regelui Harald vor avea loc miercuri, 9 septembrie, la Catedrala din Oslo.

La ceremonie sunt așteptați numeroși membri ai familiilor regale și demnitari din întreaga lume. Casele regale din Spania, Suedia, Danemarca, Belgia, Țările de Jos, Iordania, Monaco și Japonia se numără printre cele care vor fi reprezentate.

Harald a murit după ce fusese tratat pentru o afecțiune a sângelui. Avea 89 de ani și se afla pe tron de 35 de ani.

După moartea sa, fiul său a devenit Regele Haakon VIII, iar fiica cea mare a acestuia, Prințesa Ingrid Alexandra, în vârstă de 22 de ani, a devenit moștenitoarea tronului Norvegiei.

CITEȘTE ȘI:

Regele Charles, omagiu emoționant după moartea vărului său, Regele Harald al V-lea. Ce mesaj a transmis

Regele Haakon al VIII-lea al Norvegiei a depus jurământul, dar nu va fi încoronat. Tradiția la care țara a renunțat în urmă cu peste un secol