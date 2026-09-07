Imagini rare cu fiica Elenei Udrea în prima zi de școală. Eva a intrat în clasa a II-a

Imagini rare cu fiica Elenei Udrea în prima zi de școală. Eva a intrat în clasa a II-a
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Fiica Elenei Udrea în prima zi de școală
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Pentru Elena Udrea a fost o zi plină de emoții. Fiica ei a intrat în clasa a II-a, astfel că noul an școlar va veni noi cu provocări. Fosta ministră a distribuit imagini inedite cu Eva de la festivitate, dar a scris și un mesaj impresionant.

Elena Udrea a petrecut trei ani în închisoare, iar dorul de fiica ei și-a spus cuvântul. La momentul eliberării, aceasta a declarat că vrea să îi fie de acum încolo în cele mai importante clipe, așa că se ține de cuvânt. Fosta ministră a fost prezentă luni, 7 septembrie, la festivitatea de începere a noului an școlar împreună cu partenerul și, bineînțeles, cu Eva.

Fata a intrat în clasa a II-a, ceea ce este un prilej de mândrie pentru Elena Udrea. În această zi, emoțiile au copleșit-o, însă nu a putut să nu imortalizeze momentul, așadar a publicat imagini inedite de la ceremonia de deschidere. VEZI IMAGINI ÎN GALERIA FOTO

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Fiica Elenei Udrea a intrat în clasa a II-a

Fiica Elenei Udrea în prima zi de școală/ sursa foto: social media

Fiica Elenei Udrea în prima zi de școală/ sursa foto: social media

Clopoțelul a sunat din nou pentru fiica Elenei Udrea. Din imaginile publicate în mediul online se poate observa cum Eva purta uniforma școlară și era alături de învățătoare.

Vizibil emoționată, cea mică s-a bucurat de revederea cu colegii. Fosta ministră a transmis un mesaj emoționant pe rețelele de socializare prin care recunoștea că la strigarea catalogului au invadat-o lacrimile.

„Din nou, prima zi de școală! Din nou un alt început, cu emoții și bucurie! A trecut doar o vară și totusi copiii au crescut atât de mult! Aud numele Evei strigat din catalog și îmi dau lacrimile. Momentul acesta va fi de atât de puține ori… încă doi ani și merge deja la gimnaziu.

Azi dimineață am ținut să o îmbrac eu, poate la anul, în doi ani, nu mă va mai lăsa să fac asta. Ce frumos și ce dureros este să fii mamă!”, a scris Elena Udrea în mediul online.

Elena Udrea, mesaj de susținere pentru toți elevii

Blondina nu a vorbit doar despre rolul de mamă și emoțiile care au cuprins-o. Elena Udrea a scris și un mesaj de susținere pentru toți elevii care au pășit în noul an școlar.

„Draga mea Eva, îți urez ție și urez tuturor copiilor să aveți un an de școală cu reușite mari și mici, în care să aflați lucruri noi și importante, să adunați experiențe cu care să deveniți mai buni și mai puternici, să trăiți sentimente și emoții care să vă umple sufletul și să vă formeze caracterul, frumos și temeinic! Și, până când roboții îi vor înlocui, să vă iubiți și să vă respectați profesorii!”, a mai adăugat ea.

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