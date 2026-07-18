Elena Udrea a marcat un an de libertate alături de Eva: „Dumnezeu răsplătește înmiit”

La exact un an de când și-a recăpătat libertatea, Elena Udrea a ales să privească în urmă și să transmită un mesaj care i-a impresionat pe cei care o urmăresc. Fosta politiciană a postat mai multe fotografii emoționante cu fiica sa, Eva Maria.

Elena Udrea a spus că viața a învățat-o că Dumnezeu nu îți dă niciodată mai mult decât poți să duci și că te apără cu fiecare ocazie. Ea a mărturisit că este recunoscătoare pentru tot ce se întâmplă în viața ei în acest moment.

„1 an cu Eva. Dumnezeu îți dă mereu cât poți să duci. Și răsplătește înmiit fiecare încercare! Mulțumesc, Doamne!”, a spus ea.

Mesajul a fost apreciat de mii de persoane, iar secțiunea de comentarii s-a umplut rapid de reacții și urări.

Elena Udrea, despre cea mai dureroasă perioadă din viața ei

Elena Udrea a fost eliberată în vara anului 2025, după ce a executat puțin peste trei ani din pedeapsa de șase ani primită în dosarul „Gala Bute”. În tot acest timp, cea mai mare suferință a fost despărțirea de Eva Maria, care era încă foarte mică.

Fosta politiciană a povestit că fiica ei a evitat mult timp să vorbească despre perioada în care mama sa nu a fost acasă, iar amintirile legate de acele momente continuă să o emoționeze.

„Eva mult timp nu a pomenit de faptul că eu am fost plecată, nu voia să se gândească la asta. Prima dată când m-au luat de lângă Eva, avea 10 zile, abia se născuse. Am născut prematur, era un copil care încă stătea la aparate. Abia ajunsesem acasă și m-au luat de lângă ea. Poate atunci a contat mai mult, pentru că, fiind un bebeluș de 10 zile, avea nevoie de mamă”, a spus Udrea.

Tot ea a rememorat și întâlnirile din perioada detenției, mărturisind că despărțirile de la finalul vizitelor erau extrem de greu de suportat. Ea a povestit că se punea în genunchi să își pupe fiica și că izbucnea în lacrimi atunci când pleca.

„Când venea la început, era atât de micuță, încât la plecare mă puneam în genunchi să pot să o îmbrățișez, să o pup”, a mai spus ea.

Vacanța care a lăsat un gust amar

După eliberare, Elena Udrea a încercat să petreacă cât mai mult timp alături de fiica sa. Recent, cele două au mers într-o vacanță pe litoralul românesc, însă experiența nu s-a ridicat la nivelul așteptărilor. Întoarsă acasă, fosta politiciană și-a exprimat public nemulțumirea față de starea în care a găsit stațiunile de la malul mării.

„Ferească Dumnezeu! Ce ați făcut cu litoralul românesc? Ce ați făcut cu turismul? Este un dezastru! Peste jumătate dintre locații sunt închise, iar multe sunt scoase la vânzare. Doar câteva plaje sunt amenajate, aflate la capătul unor cărări lungi de sute de metri croite până la mare prin dune nesfârșite de nisip, lăsate în voia pescărușilor, de parcă ar fi doar pentru ei, nu pentru oameni”, a spus Udrea.

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