Șocul de care a avut parte Elena Udrea după ce a mers cu fetița ei în vacanță, în Mamaia: ”Ferească Dumnezeu! Ce ați făcut?!”

Elena Udrea a ales să petreacă câteva zile de vacanță alături de fiica sa pe litoralul din România. Însă experiența nu s-a ridicat la nivelul așteptărilor. Nemulțumită de condițiile întâlnite în stațiune, aceasta a lansat un val de critici la adresa autorităților, acuzând lipsa de implicare în întreținerea și administrarea zonei.

Chiar dacă mulți i-au recomandat să își petreacă vacanța peste graniță, în Bulgaria, Elena Udrea a preferat să rămână fidelă litoralului românesc. Ajunsă la destinație împreună cu fiica sa, fosta politiciană s-a declarat profund dezamăgită de starea în care a găsit zona și a transmis un mesaj ferm autorităților, cerând măsuri urgente pentru remedierea problemelor.

Elena Udrea, indignată de ce a văzut pe litoralul românesc

După eliberarea din penitenciar, Elena Udrea a devenit tot mai prezentă în mediul online. Ea împărtășește frecvent momente din viața sa. Recent, aceasta a povestit că mai multe persoane apropiate au îndemnat-o să își petreacă vacanța în Bulgaria, alături de fiica sa, Eva. Cu toate acestea, a ales să rămână în România și să meargă pe litoralul autohton.

Experiența de la mare s-a dovedit însă departe de așteptările sale. Fosta politiciană s-a declarat profund dezamăgită de aspectul stațiunilor și a criticat modul în care sunt administrate zonele turistice. În opinia sa, plajele sunt insuficient întreținute, întinse pe suprafețe foarte mari. Numeroase restaurante și terase și-au ținut porțile închise, ceea ce afectează imaginea turismului românesc și experiența vizitatorilor.

„Ferească Dumnezeu! Ce ați făcut cu litoralul românesc? Ce ați făcut cu turismul? Este un dezastru! Peste jumătate dintre locații sunt închise, iar multe sunt scoase la vânzare. Doar câteva plaje sunt amenajate, aflate la capătul unor cărări lungi de sute de metri croite până la mare prin dune nesfârșite de nisip, lăsate în voia pescărușilor, de parcă ar fi doar pentru ei, nu pentru oameni”, se arată în postarea Elenei Udrea.

Fosta politiciană a lansat critici dure la adresa Ministerului Mediului

Fost ministru al Mediului, Elena Udrea afirmă că, pe litoral, nu ar fi găsit nici măcar posibilitatea de a cumpăra o băutură răcoritoare, pe fondul restricțiilor impuse asupra unităților de tip bar de pe plajă. În opinia sa, măsurile luate de actuala clasă politică ar fi afectat grav dezvoltarea țării și ar fi contribuit la degradarea turismului, motiv pentru care tot mai mulți români aleg destinații din afara României pentru concedii.

„Când ajungi, în sfârșit, la ele și vrei să bei o apă, ți se spune că ministra mediului a interzis beach barurile, așa că bei apă doar dacă ai adus de la supermarket. Dar dacă vrei să mergi la toaletă? Ministra mediului a interzis și toaletele! Ți se recomandă să rezolvi problema în mare, dacă nu mai reziști până te întorci la hotel! Ministrul Mediului? Ce caută Ministerul Mediului în problema turismului? Plaja nu este o rezervație naturală, pentru pescăruși, meduze și alge! Are nevoie să fie organizată și să ofere servicii turiștilor, pentru ca acestia să vină, agenții economici să funcționeze eficient, iar turismul românesc să prospere. Unde este responsabilul pentru turism? Exista așa ceva în guvernul lui Bolojan? Nu este de ajuns că ați distrus tot în țara asta și că dați resursele țării pe nimic, străinilor? Acum nenorociți și turismul și îi obligați pe români să își petreacă vacanțele în străinătate?”, a mai scris Udrea în postarea sa de pe Facebook.

Fosta ministră le-a transmis un mesaj de încurajare celor care administrează plajele, îndemnându-i să dea dovadă de răbdare în continuare. În același timp, Udrea și-a exprimat speranța că viitoarea clasă politică va gestiona mai eficient acest domeniu și va aduce îmbunătățiri semnificative.

„Dacă trăia Ceaușescu, v-ar fi condamnat pe viață pentru nenorocirea adusă României! Proprietarul plajei unde ne-am oprit ne spune că, de la anul, se va muta în Bulgaria dacă lucrurile vor rămâne așa. Încerc să-l încurajez să mai aibă puțină răbdare. Poate, totuși, va exista cineva potent în politică să formeze un nou guvern și să-i trimită acasă pe acești incompetenți și trădători de țară!”

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