Primarii și viceprimarii primesc creșteri salariale până în 2031. Sumele din noua lege

Primarii și viceprimarii ar urma să primească majorări salariale aplicate în etape până în 2031, conform noii forme a Legii salarizării unitare aflate în consultare publică.

Documentul păstrează valoarea de referință de 4.100 lei și nivelurile finale ale coeficienților, dar schimbă modul de aplicare, introducând un calendar de creșteri progresive. Informațiile trebuie confirmate din surse oficiale.

Primarii și viceprimarii primesc creșteri salariale până în 2031

Ministerul Muncii a lansat în dezbatere publică varianta actualizată a proiectului, care diferă de forma din luna mai prin faptul că nu mai aplică direct coeficienții finali, ci îi urcă treptat, pe cinci etape, între 2026 și 2031. Valoarea de referință rămâne neschimbată pentru decembrie 2026 și întreg anul 2027, iar indemnizațiile demnitarilor se calculează prin înmulțirea acesteia cu coeficientul aferent fiecărei funcții.

Noua grilă introduce o creștere anuală a coeficienților, astfel încât nivelurile maxime prevăzute pentru 2031 sunt atinse gradual. Primarii localităților mici sunt cei care observă cele mai mari diferențe între prima etapă și nivelul final.

Pentru un primar dintr-o localitate cu până la 10.000 de locuitori, coeficientul pornește de la 3,30 în 2026/2027 și ajunge la 4,35 în 2031, cu valori intermediare de 3,56 în 2028, 3,83 în 2029 și 4,09 în 2030. Pentru localitățile între 10.001 și 50.000 de locuitori, coeficientul urcă de la 3,86 la 4,50, iar pentru cele între 50.001 și 200.000 de locuitori, creșterea este mai redusă, de la 4,50 la 4,80.

Funcțiile de rang superior din administrația locală au același mecanism. Primarul unui municipiu reședință de județ pornește de la un coeficient de 5,44 în 2026/2027 și ajunge la 6,00 în 2031. Primarul general al Capitalei are o evoluție de la 6,01 la 6,50, cu creșteri anuale moderate. Viceprimarii urmează același model, cu valori adaptate fiecărei categorii de localitate.

Sumele din noua lege

Aplicarea coeficienților se traduce în indemnizații brute calculate prin formula valoare de referință × coeficient. Pentru un primar dintr-o localitate cu până la 10.000 de locuitori, salariul brut ar fi de 13.530 lei în 2026/2027 și ar ajunge la 17.835 lei în 2031, diferența fiind de 4.305 lei lunar. Pentru un primar de municipiu reședință de județ, indemnizația crește de la aproximativ 22.304 lei la 24.600 lei, iar pentru primarul general, de la 24.641 lei la 26.650 lei.

Comparativ cu proiectul din 25 mai, noua variantă nu modifică nivelurile finale ale indemnizațiilor, ci doar momentul în care acestea sunt atinse. În forma anterioară, coeficienții finali erau aplicați direct, în timp ce varianta din 17 iulie introduce o tranziție pe cinci ani.

Astfel, pentru primarii localităților mici, diferența între cele două proiecte este de peste 4.000 de lei în perioada de început, iar pentru funcțiile de rang superior, decalajul este de aproximativ 2.000–2.300 de lei.

Etapizarea are ca efect distribuirea impactului bugetar pe mai mulți ani, reducând presiunea imediată asupra bugetelor locale și asupra bugetului de stat. Pentru aleșii locali, schimbarea înseamnă că indemnizațiile calculate la coeficienții finali vor fi aplicate abia în 2031, nu imediat după adoptarea legii. Dacă proiectul va fi aprobat în forma actuală, creșterile salariale vor fi implementate gradual, fără modificarea țintelor finale prevăzute în grilă.

CITEŞTE ŞI: Profituri uriașe din pompe funebre. Afacerile au atins un nivel record în România

Escrocheria „Proforma” se extinde pe litoral. Cum sunt convinși turiștii să achite integral