George Spineanu este bărbatul care a murit în accidentul cumplit din Bălești. Avea doar 35 de ani

Un bărbat în vârstă de 35 de ani a murit în urma unui accident teribil din comuna Bălești. Victima divorțase în urmă cu ceva timp și avea o fetiță. Autoritățile au deschis o anchetă în acest caz.

Luni, 7 septembrie, în cursul dimineții, a avut loc un accident cumplit pe raza comunei Bălești. În urma accidentului rutier în care au fost implicate două autoturisme, un bărbat în vârstă de 35 de ani și-a pierdut viața.

Din primele informații, este vorba despre George Spineanu. Acesta lucra la o companie din domeniul pieselor și componentelor auto, era divorțat, iar cu fosta soție avea o fetiță, care acum a rămas fără tată. VEZI IMAGINI ÎN GALERIA FOTO

George Spineanu a murit în accidentul cumplit din Bălești

George Spineanu s-a stins din viață în urma accidentului din comuna Bălești. Impactul a fost atât de puternic, încât bărbatul a rămas încarcerat în mașină. La fața locului s-au deplasat pompierii din cadrul Detașamentului de Pompieri Târgu Jiu, cu două autospeciale pentru descarcerare și o ambulanță SMURD.

În ciuda eforturilor depuse, medicii aflați la locul tragediei nu i-au mai putut salva viața lui George, astfel că au fost nevoiți să constate decesul. De asemenea, în urma accidentului a mai fost rănit un bărbat, în vârstă de 49 de ani. El era conștient și cooperant atunci când echipajele medicale au ajuns. Imediat după primirea îngrijirilor medicale, acesta a fost transportat la UPU din Târgu Jiu pentru mai multe investigații.

Autoritățile au deschis o anchetă

În urma tragediei, autoritățile au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă și continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate împrejurările în care s-a petrecut accidentul teribil. Decesul lui George Spineanu a îndoliat comunitatea. Pe lângă locul de muncă pe care îl avea, bărbatul era și fotograf, însă cel mai important rol era cel de tată. În mediul online, cunoscuții și apropiații au lăsat mesaje pline de durere.

„Doamne ferește. Dumnezeu să te ierte, colegu”/ „Dumnezeu să îl odihnească”/ „Nu îmi vine să cred, pe el l-am avut ca fotograf la majoratul meu. E o veste fulgerătoare. Dumnezeu să-l ierte! A fost un om super”/ „Și eu l-am avut la nuntă și o ședință foto în iarnă”, sunt doar câteva dintre comentariile lăsate de urmăritori.

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