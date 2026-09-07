Lacrimi și durere în prima zi de școală la Colegiul „Nicu Gane”. Gestul colegilor în memoria lui Alex și Rareș, elevii morți în accidentul din Suceava

Lacrimi și durere în prima zi de școală la Colegiul „Nicu Gane”. Gestul colegilor în memoria lui Alex și Rareș, elevii morți în accidentul din Suceava
Alexandru Mateiciuc și Rareș Mercore / Sursa foto: Social media
Adaugă-ne ca sursă preferată
Google Split
Urmărește-ne în Discover

O atmosferă apăsătoare a domnit la Colegiul Național „Nicu Gane” din Fălticeni în prima zi de școală. Colegii celor doi adolescenți care și-au pierdut viața în tragicul accident produs sâmbătă au ținut să le păstreze vie amintirea printr-un moment de reculegere și un gest simbolic dedicat lui Alex și Rareș.

Cei doi tineri, ambii în vârstă de 16 ani, au murit în urma unui accident grav produs sâmbătă dimineață, în Fântâna Mare, județul Suceava. Copiii se aflau în autoturism, iar tragedia s-a produs după ce adolescentul aflat la volan ar fi pierdut controlul asupra direcției. Mașina a părăsit carosabilul și s-a izbit violent de un cap de pod.

Colegiul „Nicu Gane”, în doliu la început de an școlar

Tragedia de la sfârșitul săptămânii a lăsat un gol imens în rândul colegilor celor doi băieți. Ziua care ar fi trebuit să marcheze revenirea lor în băncile școlii s-a transformat într-un moment de profundă tristețe. În memoria lui Alex și Rareș, elevii au păstrat un moment de reculegere și au venit cu fotografiile celor doi, într-un gest simbolic de adio și de respect.

La începutul noului an școlar, atmosfera de la Colegiul Național „Nicu Gane” din Fălticeni a fost una apăsătoare. Mulți dintre elevi au ales să poarte negru în semn de doliu. Pentru colegii celor doi adolescenți, revenirea la școală a fost mult mai greu de suportat. Lacrimile au fost cu greu ținute în frâu.

După clipele de reculegere, unul dintre profesorii colegiului s-a adresat elevilor adunați. Cadrul didactic a vorbit despre Alex și Rareș și despre golul lăsat în urma dispariției fulgerătoare a celor doi. Cuvintele au fost rostite cu multă tristețe, într-un moment în care întreaga comunitate școlară încerca să accepte pierderea celor doi adolescenți.

„Astăzi, pentru noi, începutul are un gol imens. Rareș și Alexandru nu mai sunt, doi elevi ai școlii noastre, doi colegi, doi prieteni buni, doi copii care ar fi trebuit să fie astăzi aici, alături de colegi, să intre în clasă, să râdă, să vorbească despre vacanță, despre începerea unui an de liceu”, a declarat cadrul didactic, conform Bucovina TV Regional.

Cum s-a petrecut evenimentul rutier

Sursa foto: Social media

Totul s-a întâmplat în dimineața zilei de sâmbătă, în Fântâna Mare, județul Suceava. Alex și Rareș, ambii în vârstă de 16 ani, au plecat cu un autoturism, iar unul dintre băieți s-ar fi aflat la volan, deși nu avea permis de conducere.

Călătoria s-a încheiat tragic după ce mașina a devenit necontrolabilă și a ieșit de pe carosabil, lovindu-se puternic de un cap de pod. În urma coliziunii, autoturismul a fost cuprins de flăcări, iar cei doi adolescenți au murit în interiorul mașinii. Potrivit martorilor, în primele clipe de după impact s-ar fi auzit strigăte după ajutor. Însă intervenția nu a mai putut schimba deznodământul.

Cazul a intrat în atenția polițiștilor, care efectuează cercetări pentru a stabili cu exactitate cum s-a produs accidentul și împrejurările în care cei doi minori au ajuns în autoturism.

CITEȘTE ȘI: Doi adolescenți au murit pe o șosea din Suceava. Mașina s-a izbit de un cap de pod. Șoferul era minor

Accident grav pe drumul expres Craiova-Pitești! Trei persoane au murit

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Pe aceeași temă
Tragedie la o nuntă! 22 de persoane au murit după ce un incendiu a izbucnit în timpul petrecerii
Tragedie la o nuntă! 22 de persoane au murit după ce un incendiu a izbucnit în timpul petrecerii
EXCLUSIV FCSB, azi de la 16:45. Derby pierdut cu Dinamo, arbitraj dezastruos și antrenor nedorit! Comentăm cu Gabriel Enache
EXCLUSIV FCSB, azi de la 16:45. Derby pierdut cu Dinamo, arbitraj dezastruos și antrenor nedorit! Comentăm cu Gabriel Enache
Test de inteligență | Ce număr urmează în seria 17, 23, 16, 24, 15, 25, 14?
Test de inteligență | Ce număr urmează în seria 17, 23, 16, 24, 15, 25, 14?
Cât va costa un kW la Hidroelectrica din octombrie 2026. Facturile clienților se vor mări
Cât va costa un kW la Hidroelectrica din octombrie 2026. Facturile clienților se vor mări
Câte sute de lei costă un buchet de flori pentru profesoare. Părinții au băgat adânc mâna în buzunar pentru prima zi de școală
Câte sute de lei costă un buchet de flori pentru profesoare. Părinții au băgat adânc mâna în buzunar pentru prima zi de școală
Lukașenko ar fi gata să-l „trădeze” pe Putin la momentul potrivit
Mediafax
Lukașenko ar fi gata să-l „trădeze” pe Putin la momentul potrivit
Sondaj Gândul: Cine este omul potrivit pentru a-i lua locul lui Dominic Fritz la șefia USR? Miruță vs. Buzoianu. Răspunde direct în articol!
Gandul.ro
Sondaj Gândul: Cine este omul potrivit pentru a-i lua locul lui Dominic Fritz la șefia USR? Miruță vs. Buzoianu. Răspunde direct în articol!
FOTO. Femeia care a mers și l-a văzut pe Chivu în Inter – Napoli 3-2 a atras toate privirile
Prosport.ro
FOTO. Femeia care a mers și l-a văzut pe Chivu în Inter – Napoli 3-2 a atras toate privirile
„Nepalezii sunt mai ieftini decât românii”. Declarația unui șef din HoReCa a reaprins dezbaterea despre salarii
Adevarul
„Nepalezii sunt mai ieftini decât românii”. Declarația unui șef din HoReCa a reaprins dezbaterea despre salarii
Primarul din Jurilovca explică ce a făcut când s-a trezit cu turiștii la festivalul care nu a fost organizat
Digi24
Primarul din Jurilovca explică ce a făcut când s-a trezit cu turiștii la festivalul care nu a fost organizat
FOTO HOT! Ea este MISS WORLD 2026! Are 24 de ani și îți taie răsuflarea!
Mediafax
FOTO HOT! Ea este MISS WORLD 2026! Are 24 de ani și îți taie răsuflarea!
Cum arată soția lui Ilie Năstase la 50 de ani. Ioana are o siluetă de invidiat!
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată soția lui Ilie Năstase la 50 de ani. Ioana are o siluetă de invidiat!
Carmen Negoiță, imagini în costum de baie alături de prietena ei, Dana Săvuică: „Două femei mature, care împărtăşec pasiuni comune”
Prosport.ro
Carmen Negoiță, imagini în costum de baie alături de prietena ei, Dana Săvuică: „Două femei mature, care împărtăşec pasiuni comune”
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
A strâns toată vara ca furnica! Suma uriașă câștigată de Mihai Trăistariu din cântat și din închiriat: „Am avut 144 de concerte!”
Click.ro
A strâns toată vara ca furnica! Suma uriașă câștigată de Mihai Trăistariu din cântat și din închiriat: „Am avut 144 de concerte!”
Susan Sarandon, blocată la Hollywood din cauza activismului pro-Palestina: Chiar şi recent mi s-au refuzat roluri în filme
Digi24
Susan Sarandon, blocată la Hollywood din cauza activismului pro-Palestina: Chiar şi recent mi s-au refuzat roluri în filme
Niciunul dintre noile radare fixe nu poate fi folosit pentru a aplica amenzi. CNAIR: „Apelăm la bunul-simț al șoferilor”
Promotor.ro
Niciunul dintre noile radare fixe nu poate fi folosit pentru a aplica amenzi. CNAIR: „Apelăm la bunul-simț al șoferilor”
BANCUL ZILEI. Bulă o invită în oraș pe profa de Religie
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă o invită în oraș pe profa de Religie
Curățenia de toamnă: Dispozitivul electric Parkside a ajuns la Lidl
go4it.ro
Curățenia de toamnă: Dispozitivul electric Parkside a ajuns la Lidl
Oamenii sunt surprinzător de buni la prezicerea momentului în care vor muri, dar fac și o greșeală importantă
Descopera.ro
Oamenii sunt surprinzător de buni la prezicerea momentului în care vor muri, dar fac și o greșeală importantă
Noul film Resident Evil promite să fie terifiant
Go4Games
Noul film Resident Evil promite să fie terifiant
Sondaj Gândul: Cine este omul potrivit pentru a-i lua locul lui Dominic Fritz la șefia USR? Miruță vs. Buzoianu. Răspunde direct în articol!
Gandul.ro
Sondaj Gândul: Cine este omul potrivit pentru a-i lua locul lui Dominic Fritz la șefia USR? Miruță vs. Buzoianu. Răspunde direct în articol!
E CEL MAI LUNG NUME de localitate! Tu l-ai putea pronunța?!
Mediafax Italia
E CEL MAI LUNG NUME de localitate! Tu l-ai putea pronunța?!
Acesta este orașul construit în interiorul unei stânci. Cum trăiesc oamenii aici?!
Mediafax Spania
Acesta este orașul construit în interiorul unei stânci. Cum trăiesc oamenii aici?!
Ai un pont?
Spune-ne ce ai
văzut

Ai imagini, o filmare sau o informație de senzație? Trimite-ne pontul — poate ajunge pe prima pagină.