Lacrimi și durere în prima zi de școală la Colegiul „Nicu Gane”. Gestul colegilor în memoria lui Alex și Rareș, elevii morți în accidentul din Suceava

O atmosferă apăsătoare a domnit la Colegiul Național „Nicu Gane” din Fălticeni în prima zi de școală. Colegii celor doi adolescenți care și-au pierdut viața în tragicul accident produs sâmbătă au ținut să le păstreze vie amintirea printr-un moment de reculegere și un gest simbolic dedicat lui Alex și Rareș.

Cei doi tineri, ambii în vârstă de 16 ani, au murit în urma unui accident grav produs sâmbătă dimineață, în Fântâna Mare, județul Suceava. Copiii se aflau în autoturism, iar tragedia s-a produs după ce adolescentul aflat la volan ar fi pierdut controlul asupra direcției. Mașina a părăsit carosabilul și s-a izbit violent de un cap de pod.

Colegiul „Nicu Gane”, în doliu la început de an școlar

Tragedia de la sfârșitul săptămânii a lăsat un gol imens în rândul colegilor celor doi băieți. Ziua care ar fi trebuit să marcheze revenirea lor în băncile școlii s-a transformat într-un moment de profundă tristețe. În memoria lui Alex și Rareș, elevii au păstrat un moment de reculegere și au venit cu fotografiile celor doi, într-un gest simbolic de adio și de respect.

La începutul noului an școlar, atmosfera de la Colegiul Național „Nicu Gane” din Fălticeni a fost una apăsătoare. Mulți dintre elevi au ales să poarte negru în semn de doliu. Pentru colegii celor doi adolescenți, revenirea la școală a fost mult mai greu de suportat. Lacrimile au fost cu greu ținute în frâu.

După clipele de reculegere, unul dintre profesorii colegiului s-a adresat elevilor adunați. Cadrul didactic a vorbit despre Alex și Rareș și despre golul lăsat în urma dispariției fulgerătoare a celor doi. Cuvintele au fost rostite cu multă tristețe, într-un moment în care întreaga comunitate școlară încerca să accepte pierderea celor doi adolescenți.

„Astăzi, pentru noi, începutul are un gol imens. Rareș și Alexandru nu mai sunt, doi elevi ai școlii noastre, doi colegi, doi prieteni buni, doi copii care ar fi trebuit să fie astăzi aici, alături de colegi, să intre în clasă, să râdă, să vorbească despre vacanță, despre începerea unui an de liceu”, a declarat cadrul didactic, conform Bucovina TV Regional.

Cum s-a petrecut evenimentul rutier

Totul s-a întâmplat în dimineața zilei de sâmbătă, în Fântâna Mare, județul Suceava. Alex și Rareș, ambii în vârstă de 16 ani, au plecat cu un autoturism, iar unul dintre băieți s-ar fi aflat la volan, deși nu avea permis de conducere.

Călătoria s-a încheiat tragic după ce mașina a devenit necontrolabilă și a ieșit de pe carosabil, lovindu-se puternic de un cap de pod. În urma coliziunii, autoturismul a fost cuprins de flăcări, iar cei doi adolescenți au murit în interiorul mașinii. Potrivit martorilor, în primele clipe de după impact s-ar fi auzit strigăte după ajutor. Însă intervenția nu a mai putut schimba deznodământul.

Cazul a intrat în atenția polițiștilor, care efectuează cercetări pentru a stabili cu exactitate cum s-a produs accidentul și împrejurările în care cei doi minori au ajuns în autoturism.

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