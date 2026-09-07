Câte sute de lei costă un buchet de flori pentru profesoare. Părinții au băgat adânc mâna în buzunar pentru prima zi de școală

Odată cu revenirea elevilor în bănci, florăriile au fost luate cu asalt de părinții care au vrut să le ofere flori cadrelor didactice. Pentru învățătoare, alegerea unui buchet este relativ simplă, însă situația se complică la gimnaziu și liceu, unde elevii au mai mulți profesori și, implicit, mai multe flori de cumpărat.

Bugetele diferă considerabil: un aranjament poate începe de la aproximativ 100 de lei și poate ajunge chiar la 1.000 de lei, în funcție de sortimentele alese și de dimensiunea buchetului.

Buchetul de flori, în funcție de buget

Pentru multe familii, începutul noului an școlar a venit și cu o cheltuială în plus. În această dimineață, copiii au mers la grădiniță și la școală cu flori pentru educatoare, învățătoare și profesori, iar părinții au fost cei care s-au ocupat de alegerea și cumpărarea buchetelor.

„Ne-am împărţit, mama s-a dus după ghiozdan, penare şi eu am venit după flori. Soţia a fost cea care a zis, cu culorile pe roz pal, verzui, şi am încercat să combin ceva, sper că o să iasă ce trebuie”, a spus un tată, potrivit Observatornews. „Alegem împreună dar să fie colorate şi să ne placă la amândoi”, a spus altă persoană.

Pentru prima zi de școală, florarii au pregătit o gamă variată de aranjamente, astfel încât fiecare părinte să poată găsi o opțiune potrivită pentru bugetul său. Unele buchete au fost create special pentru atmosfera începutului de an școlar. În timp ce altele au păstrat un design simplu și elegant.

Sute de lei pentru un buchet de flori

În florării se găsesc atât variante simple, cât și buchete bogate, cu prețuri pe măsură. Un buchet alcătuit doar din trandafiri galbeni costă aproximativ 300 de lei. În același timp, un aranjament cu orhidee și flori în nuanțe de albastru ajunge la circa 400 de lei. Pentru buchetele voluminoase, în care sunt combinate lisiantus, molucela, garoafe, lalele și cale, prețul poate urca până la 700 de lei.

Pentru cei care au vrut să marcheze începutul anului școlar printr-un gest deosebit, oferta a fost una variată. Cele mai accesibile buchete pornesc de la aproximativ 100 de lei. Pe de altă parte, aranjamentele mai elaborate pot ajunge la sume apropiate de 1.000 de lei.

Pregătirile din florării au început cu mult înainte de revenirea elevilor în clase. Stocurile au fost suplimentate constant cu plante, flori tăiate, accesorii și materiale decorative. Aprovizionarea s-a făcut fără întrerupere în ultimele săptămâni, iar pregătirea buchetelor și a ambalajelor a început cu mai bine de o lună înainte de debutul noului an școlar și a continuat inclusiv astăzi.

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