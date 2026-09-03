Ce acte medicale trebuie să aducă elevii la începutul școlii, în septembrie. Toți părinții trebuie să știe asta

Ce acte medicale trebuie să aducă elevii la începutul școlii, în septembrie. Toți părinții trebuie să știe asta
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Elevii încep școala pe 7 septembrie, iar începerea cursurile presupune câteva acte necesare din partea fiecărui copil. Există câteva cazuri în care este nevoie de o adeverință sau aviz epidemiologic. Iată cine trebuie să aducă acte medicale la începutul școlii.

Ce acte medicale trebuie să aducă elevii la începutul școlii

Elevii care continuă să meargă la aceeași școală la începutul lunii septembrie 2026 nu au nevoie de documente medicale noi.

Copiii care trec într-o clasă următoare și rămân în aceeași unitate de învățământ nu trebuie să depună din nou adeverința medicală de înscriere în colectivitate.

Conform legii, există câteva documente necesare de adus la școală în caz de înscriere, transfer sau revenirea după o boală infectocontagioase și cazarea în căminele școlare.

Metodologia prevede că o adeverință și aviz epidemiologic nu se solicită antepreșcolarilor, preșcolarilor și elevilor la revenirea din vacanțe. Părinții nu trebuie să meargă automat la medicul de familie înainte de prima zi de școală.

Mai exact, începerea școlii nu presupune depunerea unui nou dosar medical pentru fiecare copil. Documentele necesare diferă în funcție de nivelul de învățământ, existența unui cabinet medical în unitatea frecventată anterior și situația copilului.

Elevii care rămân la aceeași școală nu trebuie să aducă acte medicale

Părinții nu trebuie să refacă în fiecare an documentele medicale ale copiilor. Elevii care au fost deja înscriși la o școală și trec în clasa următoare, fără să schimbe unitatea de învățământ, nu au nevoie de o nouă adeverință medicală de înscriere în colectivitate și nici de o nouă fișă medicală.

Regula se aplică în cazul elevilor care trec, de exemplu, din clasa a II-a în clasa a III-a, din clasa a VI-a în clasa a VII-a sau din clasa a X-a în clasa a XI-a.

Și elevii care trec din clasa a IV-a în clasa a V-a sunt scutiți de refacerea documentelor medicale, dacă rămân în aceeași unitate de învățământ.

Există însă reguli diferite pentru copiii care încep clasa pregătitoare, pentru elevii care intră în clasa a IX-a și pentru cei care se transferă la o altă școală. În aceste situații, părinții trebuie să respecte cerințele medicale prevăzute pentru fiecare caz.

Avizul epidemiologic nu este un document care trebuie obținut anual. Conform metodologiei, antepreșcolarilor și elevilor nu li se solicit aviz epidemiologic la revenirea din vacanțe.

Regula se aplică inclusiv după vacanța de vară, chiar dacă perioada în care copilul nu a frecventat cursurile a fost mai lungă.

Acte necesare la înscrierea în creșă sau grădiniță

Pentru copiii nou înscriși la creșă sau grădiniță, la dosarul depus anterior se adaugă și documentele medicale necesare pentru intrarea în colectivitatea.

Părinții trebuie să prezinte o adeverință eliberată de medicul de familie în care se menționează că minorul este sănătos clinic. Adeverința este necesară în prima zi în care copilul se prezintă la unitatea de învățământ.

Tot în această zi este necesar și formularul de aviz epidemiologic/dovada de vaccinare privind intrarea copilului în colectivitate.

Documentul se eliberează de medicul de familie cu maximum cinci zile înainte ca minorul să înceapă creșa sau grădinița.

Aceste acte sunt cerute copiilor nou înscriși. Preșcolarii care continuă în aceeași unitate au nevoie de un nou aviz epidemiologic doar pentru revenirea din vacanța de vară.

Acte necesare la intrarea în clasa a IX-a

Elevii care încep clasa a IX-a, trebuie să pregătească fișa medicală transmisă către liceul la care au fost admiși. Dacă școala generală are cabinet medical, fișa și adeverința medicală vor fi eliberate de personalul medical al unității de proveniență.

În cazul în care școala gimnazială nu are cabinet medicale, documentele vor fi eliberate de medicul de familie. Elevii care încep liceul nu trebuie să arate un aviz epidemiologic doar pentru  revenirea din vacanță.

Acte medicale necesare la transferul în altă școală

Elevii care se transferă la o altă școală pot avea nevoie de anumite documente medicale, însă actele necesare depind de situația școlii din care pleacă. Părinții nu trebuie să meargă automat la medicul de familie pentru o nouă fișă medicală.

Dacă școala de proveniență are cabinet medical propriu, fișa medicală a elevului este eliberată de medicul școlar. Documentul este preluat de la școala din care copilul se transferă și trebuie prezentat la noua unitate de învățământ.

În cazul în care școala nu are cabinet medical, părintele trebuie să meargă la medicul de familie. Acesta eliberează adeverința medicală de înscriere în colectivitate, împreună cu dovada de vaccinare a copilului.

Aceeași regulă se aplică și copiilor de la creșă sau grădiniță care se transferă de la o unitate fără cabinet medical propriu.

Așadar, primul lucru pe care trebuie să îl facă părintele este să verifice dacă școala din care pleacă elevul are cabinet medical. Dacă are, fișa medicală se solicită medicului școlar. Dacă nu are, documentele trebuie obținute de la medicul de familie.

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