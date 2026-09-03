Mane Voicu, în doliu! A murit tatăl fostului concurent de la Asia Express

Mane Voicu, în doliu! A murit tatăl fostului concurent de la Asia Express
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Fostul concurent care suferă în urma decesului / Foto: Social media
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Doliu în familia unui fost concurent de la Asia Express. Mane Voicu trece printr-o perioadă extrem de dificilă, după ce tatăl său s-a stins din viață. Comediantul a făcut anunțul în mediul online și a transmis că pierderea este una profund dureroasă pentru el.

Mane Voicu este cunoscut publicului atât pentru aparițiile sale în cadrul emisiunii iUmor, cât și pentru participarea la Asia Express. În sezonul 7 al show-ului de aventură, comediantul a făcut echipă cu Ioana State, colega și prietena sa, alături de care a trecut prin numeroase provocări pe parcursul competiției.

Mane Voicu este în doliu

Acum, el traversează însă un moment greu, după ce tatăl său, Voicu Ilie, a murit pe 2 septembrie 2026. Mane Voicu a anunțat vestea și a oferit detalii despre locul în care cei care l-au cunoscut îi pot aduce un ultim omagiu.

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Trupul neînsuflețit al tatălui său a fost depus la o capelă din Corbeanca, iar ceremonia de înmormântare este programată pentru sâmbătă, 5 septembrie, la ora 12:00, la Biserica „Buna Vestire”.

„Cu multă durere, anunț că tatăl meu, Voicu Ilie, a plecat dintre noi în ziua de 2 septembrie 2026. Las aceste informații pentru cei care l-au cunoscut și vor să-și ia rămas-bun. Trupul este depus la Capela din Corbeanca (de lângă primăria Corbeanca). Slujba de înmormântare va avea loc sâmbătă, 5 septembrie, la ora 12:00, la Biserica „Buna Vestire”. Vă așteptăm pe toți cei care l-ați prețuit. Dumnezeu să îl odihnească!”, a scris Mane Voicu, pe Instagram.

Sursa foto: Facebook

În această perioadă dificilă, Mane Voicu se poate baza și pe sprijinul celor apropiați. Relația sa cu Ioana State s-a consolidat în timpul experienței Asia Express, unde cei doi au trecut împreună prin situații solicitante și momente memorabile.

„Am fost acolo, am trăit, am sperat și am luptat până la capăt. În final, rămânem mai uniți ca niciodată și înfrățiți pe viață prin amintirea celei mai frumoase călătorii din viața noastră”, a scris Ioana State, în mediul online, în urmă cu ceva timp.

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