Doi soți, găsiți morți într-un jacuzzi în timp ce se aflau în vacanță în Spania. Ce au descoperit anchetatorii

Doi soți, găsiți morți într-un jacuzzi în timp ce se aflau în vacanță în Spania. Ce au descoperit anchetatorii
Un cuplu a murit în jacuzzi / Sursa foto: social media
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O vacanță în Spania s-a încheiat într-un mod tragic pentru un cuplu britanic. Patrick Tobin, în vârstă de 48 de ani, și soția sa, Thomasina, de 51 de ani, au fost găsiți fără viață în zona jacuzziului vilei în care se cazaseră, iar anchetatorii suspectează că cei doi ar fi murit în urma unui incident provocat de sistemul de aspirație al căzii cu hidromasaj. Descoperirea terifiantă a fost făcută chiar de copiii lor adolescenți.

Cuplul ajunsese în Spania pe 22 august și închiriase o vilă în care urma să rămână până pe 6 septembrie. Ei plătiseră aproximativ 2.300 de euro pentru o săptămână. În ziua tragediei, familia a luat masa împreună, iar după grătar, în jurul orei 15:00, Patrick și Thomasina au mers în zona de spa aflată la parterul vilei.

Câteva ore mai târziu, copilul de 14 ani a mers să își caute părinții și i-a găsit stând întinși în zona de jacuzzi, apoi în jurul orei 5:00 dimineața, a verificat camera părinților și a observat că patul era neatins. S-a întors la jacuzzi și, văzându-i în aceeași poziție, și-a dat seama că ceva grav se întâmplase. Copilul și-a alertat fratele de 16 ani, iar cei doi au cerut ajutor proprietarului care locuia în apropiere.

Sursa foto: Pexels

Cei doi ar fi fost aspirați de jacuzzi

Anchetatorii iau în calcul ipoteza ca tragedia să fi fost provocată de sistemul de aspirație al jacuzziului. Acesta ar fi putut genera o forță puternică, capabilă să prindă o persoană în apă. Primele examinări nu indică înec, electrocutare sau inhalare de gaze, iar autoritățile cred că unul dintre soți ar fi rămas blocat, în timp ce celălalt a încercat să îl salveze. Ambii au murit în urma incidentului.

„Ancheta este în desfăşurare, dar una dintre principalele teorii asupra cărora s-au concentrat anchetatorii este că cel puţin unul dintre cei doi a murit după ce a întâmpinat dificultăţi în apă din cauza unei forţe excesive de aspiraţie generate de mecanismul de hidromasaj, iar celălalt şi-a pierdut viaţa într-o încercare disperată de salvare”, a transmis o sursă din anchetei.

Cei doi soți aveau cariere solide în Marea Britanie. Patrick Tobin, originar din Noua Zeelandă, lucra în industria tehnologică din Londra.

Thomasina Tobin, originară din comitatul Monaghan, Irlanda, lucra la Londra ca specialistă în estimarea și gestionarea costurilor în domeniul construcțiilor. Absolventă a Trinity College Dublin, avea o experiență de aproximativ 30 de ani și lucrase la proiecte importante din industria hotelieră de lux, inclusiv la celebrul hotel Ritz.

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