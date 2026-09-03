Tragedie cumplită în largul Insulelor Canare! Zeci de migranți sunt morți sau dispăruți după aproape o lună în derivă

O operațiune dramatică de salvare s-a încheiat cu un bilanț devastator în largul Insulelor Canare, după ce autoritățile spaniole au descoperit o ambarcațiune despre care se crede că a plutit în derivă timp de aproximativ 26 de zile. Barca transporta peste o sută de persoane și ar fi plecat din Gambia la începutul lunii august, însă călătoria spre Europa s-a transformat într-o tragedie pentru majoritatea celor aflați la bord.

Potrivit informațiilor transmise de organizația spaniolă Caminando Fronteras, la momentul plecării se aflau pe ambarcațiune aproximativ 127 de persoane. Familiile celor care porneau spre Insulele Canare au început să solicite ajutor după ce au pierdut legătura cu rudele lor și au devenit tot mai îngrijorate de faptul că vasul nu mai ajungea la destinație.

Doar 44 de oameni au fost găsiți în viață

După mai multe zile fără vești, temerile apropiaților s-au confirmat. Ambarcațiunea a fost localizată în largul Insulelor Canare, însă situația găsită de echipele de intervenție a fost una extrem de gravă.

În momentul în care salvatorii au ajuns la barcă, la bord mai erau doar 44 de persoane în viață. Alte cinci persoane au fost găsite decedate. Trei dintre supraviețuitori au avut nevoie de îngrijiri medicale și au fost transportați la spital pentru evaluare și tratament.

Diferența dintre numărul estimat al persoanelor care au plecat din Gambia și cel al celor găsiți în viață indică un bilanț de peste 80 de oameni morți sau dispăruți.

Printre persoanele despre care se crede că și-au pierdut viața s-ar afla și patru femei și un bebeluș. Identificarea tuturor victimelor și stabilirea exactă a numărului persoanelor dispărute reprezintă în continuare un proces dificil, în condițiile în care informațiile despre cei aflați inițial la bord provin în mare parte de la familiile acestora.

Supraviețuitorii au fost aduși în portul Arguineguin, din Gran Canaria, unde au primit sprijin din partea autorităților și a organizațiilor.

Ruta maritimă dintre coasta Africii de Vest și Insulele Canare este una dintre cele mai riscante căi folosite de migranții care încearcă să ajungă în Europa. Distanțele mari, condițiile schimbătoare ale Atlanticului și lipsa resurselor transformă astfel de călătorii în adevărate lupte pentru supraviețuire.

În cazul acestei ambarcațiuni, durata estimată a călătoriei este unul dintre cele mai alarmante aspecte. Barca ar fi plecat din Gambia pe 7 august și ar fi rămas pe mare timp de aproape patru săptămâni înainte de a fi găsită. O perioadă atât de lungă pe ocean poate duce rapid la epuizarea rezervelor de apă și hrană, dar și la apariția unor probleme medicale grave.

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