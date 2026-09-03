Ultimul drum pentru Anca Pandrea. Marea actriță, înmormântată lângă Iurie Darie

Ultimul drum pentru Anca Pandrea. Marea actriță, înmormântată lângă Iurie Darie
Anca Pandrea
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Ziua despărțirii a venit pentru Anca Pandrea. Actrița a fost condusă astăzi, 3 septembrie, pe ultimul drum, iar dorința pe care a purtat-o ani întregi s-a împlinit: și-a găsit locul de veci lângă Iurie Darie, bărbatul pe care l-a iubit până în ultima clipă. La Cimitirul Sfânta Vineri din București, familia, prietenii și cei care au îndrăgit-o au venit să-i aducă un ultim omagiu.

A fost o zi grea pentru toți cei care au cunoscut-o și au iubit-o pe Anca Pandrea. Sicriul actriței a fost depus la capela Cimitirului Sfânta Vineri, iar oamenii care i-au fost aproape au venit să o vadă pentru ultima dată. Printre coroanele de flori și chipurile îndurerate, despărțirea a căpătat o încărcătură aparte. Anca Pandrea nu a plecat doar din această lume. A ajuns, în sfârșit, acolo unde și-a dorit să fie: lângă Iurie Darie.

Anca Pandrea a fost înmormântată

Iurie Darie s-a stins din viață în anul 2012. Din acel moment, pentru Anca Pandrea, viața nu a mai fost niciodată la fel. Actrița a vorbit în repetate rânduri despre iubirea care i-a legat și despre dorința de a-și găsi, atunci când va veni momentul, odihna veșnică lângă omul care i-a fost alături aproape 30 de ani. Astăzi, dorința ei s-a împlinit.

Anca Pandrea a fost așezată în Cimitirul Sfânta Vineri, în apropierea locului în care se odihnește Iurie Darie. Pentru cei care le-au cunoscut povestea, imaginea celor doi din nou unul lângă celălalt este poate cea mai emoționantă parte a acestei despărțiri.

Înmormântare Anca Pandrea

Înmormântare Anca Pandrea

Apropiații au adus coroane și flori albe, iar locul de veci a fost pregătit pentru ultimul capitol al poveștii Ancăi Pandrea. Pe piatra funerară se află un mesaj simplu, dar sfâșietor: „Iubire, iubire, iubire… Anca și Iura”, este mesajul de pe piatra funerară.

Câteva cuvinte. Atât. Dar în spatele lor se află aproape trei decenii de viață împreună, amintiri, despărțiri, dor și o iubire despre care Anca Pandrea a vorbit până în ultimii ani ai vieții sale.

Acum este alături de marea ei iubire

Anca Pandrea a trecut în neființă pe 31 august 2026, după o perioadă în care s-a confruntat cu mai multe probleme de sănătate. Vestea morții sale a îndurerat lumea artistică românească. Actrița a rămas în memoria celor care au cunoscut-o nu doar prin rolurile sale, ci și prin felul sensibil în care și-a trăit viața și prin povestea de iubire pe care a construit-o alături de Iurie Darie.

Astăzi, cei dragi au fost nevoiți să-i spună „adio”. Un ultim drum. Un ultim sărut. O ultimă privire către femeia care a lăsat în urmă o poveste pe care timpul nu a reușit să o șteargă.

Poate că pentru cei rămași în urmă despărțirea este cea mai grea. Pentru Anca Pandrea însă, ultima dorință a fost împlinită. După ce ani la rând a trăit cu dorul lui Iurie Darie, actrița se odihnește acum lângă marea ei iubire. După o viață în care s-au iubit, după ani în care moartea i-a ținut despărțiți, cei doi sunt din nou unul lângă celălalt. De data aceasta, pentru totdeauna.

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