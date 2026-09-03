Sorana Cîrstea, cea mai bună clasare din carieră. Victoria de la US Open i-a adus un salt important

Succesul obținut împotriva lui Diane Parry i-a adus Soranei Cîrstea nu doar calificarea în turul al treilea de la US Open, ci și un salt important în clasamentul WTA. La 36 de ani, românca a ajuns până pe poziția a 15-a, cea mai înaltă treaptă ocupată vreodată de ea în ierarhia mondială de simplu.

Cîrstea a trecut de jucătoarea franceză în două seturi, 6-2, 7-5. Următoarea provocare de la New York este Jasmine Paolini. Italianca, în vârstă de 30 de ani și aflată pe locul 21 WTA, o va întâlni pe reprezentanta României în faza următoare a competiției.

Ajunsă la ceea ce este anunțat drept ultima sa participare la un Grand Slam, Sorana Cîrstea traversează una dintre cele mai consistente perioade ale sezonului. Anul 2026 i-a adus rezultate importante și în competițiile de acasă. Românca s-a impus la Cluj, a ajuns până în sferturile de finală la Roland Garros și a atins faza semifinalelor.

Partida a durat o oră și 51 de minute. Aceasta a reprezentat prima întâlnire directă dintre Sorana Cîrstea și adversara sa, jucătoare clasată pe locul 31 în ierarhia WTA. Deși românca a avut un număr mai mic de lovituri câștigătoare, 22 față de cele 30 ale adversarei, diferența a fost făcută de constanța sa. Cîrstea a înregistrat doar 17 erori neforțate, în timp ce adversara a ajuns la 33.

Victorie clară și calificare în turul al treilea

Românca, desemnată cap de serie numărul 16, a controlat fără probleme primul act și s-a impus cu 6-2. Setul al doilea a fost mult mai echilibrat. Cîrstea a construit un avantaj de 2-0, apoi 3-1, 4-2 și 5-3, dar adversara a revenit până la 5-5 după ce Sorana a irosit două oportunități de a închide meciul. Românca nu a cedat însă inițiativa. A făcut imediat break-ul, iar apoi a servit pentru victorie și a încheiat partida cu 7-5.

Publicația franceză L’Équipe scrie că programul încărcat din ultimele zile și-a spus cuvântul în evoluția lui Diane Parry. După un parcurs bun la Cincinnati și primul trofeu WTA 500 cucerit la Monterrey, franțuzoaica nu a mai reușit să țină pasul cu Sorana Cîrstea la New York.

Românca a preluat rapid controlul partidei și a profitat de serviciul modest al adversarei și de numeroasele sale greșeli neforțate. Parry a încercat să rămână în meci. Însă Cîrstea a gestionat mai bine momentele importante și s-a impus în două seturi, 6-2, 7-5.

Calificarea în turul al treilea de la US Open îi aduce Soranei Cîrstea un premiu de 290.000 de dolari și 130 de puncte în clasamentul WTA.

Urmează duelul cu Jasmine Paolini

Pentru un loc în faza următoare, românca o va întâlni pe Jasmine Paolini, favorita numărul 19 a competiției, care a trecut fără emoții de Lucrezia Stefanini, scor 6-4, 6-1.

Meciul se anunță unul dificil pentru Cîrstea, deoarece Paolini conduce clar la confruntările directe, cu 3-0. Italianca s-a impus în toate cele trei întâlniri anterioare.

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