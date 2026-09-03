Mirela Vaida, momente cumplite în Uzbekistan. Ce i s-a întâmplat în timpul unui masaj

Mirela Vaida, momente cumplite în Uzbekistan. Ce i s-a întâmplat în timpul unui masaj
Mirela Vaida
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Mirela Vaida a trecut prin clipe de coșmar în Uzbekistan! Vedeta a intrat într-o experiență care a început aparent banal, dar s-a transformat rapid într-un adevărat calvar. A îndurat momente cumplite, a fost pusă serios la încercare și a descoperit pe propria piele că, la Asia Express, până și cele mai neașteptate situații puteau deveni de-a dreptul chinuitoare.

Totul s-a petrecut într-un hamam, iar Mirela nu a avut prea multe variante de scăpare. Ceea ce părea la început o experiență tradițională s-a transformat într-un test brutal de rezistență. Iar când a înțeles ce urma să i se întâmple, era deja prea târziu să mai dea înapoi.

Mirela Vaida a trăit un coșmar la Asia Express

Drumul Mătăsii a scos-o pe Mirela Vaida din zona de confort încă de la început. După zile de alergătură, probe și efort fizic, vedeta a ajuns într-un hamam din Uzbekistan, unde a avut parte de o experiență pe care cu greu ar putea să o numească relaxantă.

Ritualul tradițional a inclus tehnici intense de masaj și exfoliere. Numai că, pentru concurenți, totul a devenit mult mai dur decât ar fi anticipat. Țipetele au răsunat în hamam, iar Mirela a trebuit să reziste în timp ce corpul ei era deja afectat de oboseală și febră musculară. În loc de o pauză binevenită după zilele infernale din competiție, vedeta a primit o nouă încercare. Și nu una ușoară.

Mirela Vaida

Mirela Vaida

Partea cea mai dificilă a venit în momentul în care prezentatoarea și-a dat seama că nu putea opri pur și simplu experiența.
Masajul făcea parte dintr-o misiune Asia Express. Concurenții trebuiau să recunoască anumite tehnici pentru ca echipele lor să poată merge mai departe. Iar unele dintre proceduri au fost repetate.

Pentru Mirela, fiecare reluare a însemnat încă un moment greu de suportat. Oboseala acumulată pe traseu și intensitatea tehnicilor au transformat ritualul într-o adevărată probă de rezistență. Nu mai era vorba despre răsfăț. Era despre cât putea să îndure.

Nouă echipe, aruncate în infernul de pe Drumul Mătăsii

Mirela Vaida și Oana Tomoiagă au pornit în aventura Asia Express alături de alte opt echipe: Cheloo și Mihai Ban, Maurice Munteanu și Connie Preda, Radu Isac și Eduard Hordilă, Gabi Torje și Alin Alexuc Ciurariu, Loredana Chivu și Anamaria Mocanu, Valerie Lungu și Alex Gâlcă, Mirela Retegan și Maya, What’s Up și Miky.

Uzbekistanul și China au devenit decorul unor misiuni care le-au testat limitele fizice și psihice. Diferențele culturale, barierele lingvistice, oboseala și situațiile complet imprevizibile i-au obligat să se adapteze din mers.

VEZI ȘI: Mirela Vaida, replică vehementă după ce fanii i-au criticat comportamentul: „Da, sunt isterică!”

 Mirela Vaida, dezvăluiri despre momentele sensibile din viața ei. Ce a fost nevoită să facă la 19 ani pentru a-și construi drumul în viață

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