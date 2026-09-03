O vasluiancă și-a înscenat propria răpire pentru 47.000 de euro. În timp ce soțul era disperat, ea era la hotel cu amantul

O vasluiancă și-a înscenat propria răpire pentru 47.000 de euro. În timp ce soțul era disperat, ea era la hotel cu amantul
O vasluiancă și-a înscenat propria răpire pentru 47.000 de euro.
Adaugă-ne ca sursă preferată
Google Split
Urmărește-ne în Discover

O femeie din Vaslui și-a înscenat propria răpire pentru o sumă amețitoare: 47.000 de euro! În timp ce soțul ei a crezut că femeia fusese luată cu forța și că viața ei atârna de banii pe care trebuia să-i plătească, aceasta își ducea liniștită planul până la capăt cu amantul.

Laura Lefter a mers împreună cu Augustin C. la un magazin de haine. La un moment dat, soțul a intrat într-o cabină de probă, iar când a ieșit, femeia dispăruse. Augustin a crezut că se întâmplase ceva grav. La scurt timp, pe contul de Messenger al Laurei a apărut un videoclip care l-a făcut să intre în panică. Femeia a fost filmată legată de un scaun, cu mâinile, picioarele și gura imobilizate. Imaginile au fost urmate de un mesaj care a ridicat miza la un nivel incredibil. Pentru presupusa ei eliberare au fost ceruți 47.000 de euro.

O vasluiancă și-a înscenat propria răpire pentru 47.000 de euro

Cel care i-a transmis mesajele i-a spus că femeia „are o datorie mai veche la noi” și i-a cerut să coopereze dacă voia să o vadă din nou liberă. Bărbatul a fost avertizat să nu anunțe poliția și să pregătească banii pentru o întâlnire în aceeași seară.

Augustin nu a intrat însă în jocul celui care îl amenința. A mers direct la poliție și a povestit tot ce se întâmplase. Anchetatorii au început imediat căutările și au reușit să o localizeze pe Laura chiar în aceeași zi, în Vutcani.

Poliție

Poliție

Femeia a fost găsită la locuința lui Abel Ceapă. Avea un rucsac asupra ei, iar bărbatul se afla în curte. Un taxi aștepta în apropiere pentru a-i duce spre Bârlad. Și aici a apărut prima lovitură serioasă pentru povestea răpirii. Laura le-a spus polițiștilor că Abel este amantul ei și că relația lor a început în 2022. Anchetatorii au continuat verificările și au identificat hotelul în care au fost făcute cele două filmări cu presupusa victimă.

Au cerut imaginile camerelor de supraveghere, iar ancheta a luat o turnură neașteptată. Camerele i-au surprins pe Laura și Abel plecând împreună din hotel. În filmare, cei doi păreau foarte fericiți și nu existau semne că femeia a fost forțată să meargă undeva. Potrivit anchetatorilor, întreaga poveste a fost pusă la cale pentru a obține de la soțul său suma de 47.000 de euro.

A vrut să își ucidă soțul

Laura Lefter și Abel Ceapă au fost trimiși în judecată pentru șantaj. Cei doi au recunoscut faptele, iar instanța le-a aplicat reducerea cu o treime a limitelor de pedeapsă. Abel Ceapă a primit 2 ani de închisoare cu suspendare, precum și un termen de supraveghere de trei ani. În cazul lui au contat și faptul că nu a mai avut condamnări, că a colaborat cu anchetatorii și că și-a recunoscut faptele. Pentru Laura, însă, situația a fost mult mai grea.

Vasluianca nu se afla la prima problemă gravă cu legea. Laura Lefter fusese condamnată anterior într-un dosar în care, potrivit informațiilor din cauză, ar fi pus la cale uciderea propriului soț. Oamenii legii au aflat că bărbatul urma să fie strangulat, iar apoi moartea trebuia să pară o sinucidere prin spânzurare.

Persoana care fusese contactată pentru comiterea crimei primise un avans de 1.500 de lei, însă alertase poliția înainte ca planul să fie dus la capăt. Pentru acel caz, Laura a primit doi ani de închisoare cu executare. În dosarul privind răpirea înscenată, instanța o condamnase la 2 ani și 3 luni de închisoare cu executare. Sentința Judecătoriei Bârlad nu a rămas însă definitivă. Laura Lefter și procurorii au făcut apel, iar dosarul a ajuns la Curtea de Apel Iași.

VEZI ȘI: O femeie de afaceri din Ilfov, condamnată la 22 de ani de închisoare după ce și-a ucis mama. Crima a avut loc în urmă cu 15 ani
Cum a țepuit o femeie din Capitală mai multe persoane, pe OLX. Oamenii legii au condamnat-o la închisoare

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Pe aceeași temă
Nu scăpăm de căldură nici în septembrie. Ce arată prognoza pentru România
Nu scăpăm de căldură nici în septembrie. Ce arată prognoza pentru România
Ai datorii la ANAF? Cum poți evita executarea silită prin medierea fiscală
Ai datorii la ANAF? Cum poți evita executarea silită prin medierea fiscală
O nuntă cum rar vezi! Mirii s-au cununat într-o biserică inundată: „Nu ne-a deranjat”
O nuntă cum rar vezi! Mirii s-au cununat într-o biserică inundată: „Nu ne-a deranjat”
495 lei amendă pentru toți șoferii români care pleacă la drum noaptea, fără a verifica acest detaliu aparent banal
495 lei amendă pentru toți șoferii români care pleacă la drum noaptea, fără a verifica acest detaliu aparent banal
Messi și-a luat adio după 207 meciuri! Argentina l-a chinuit ani întregi înainte să-l iubească nebunește
Messi și-a luat adio după 207 meciuri! Argentina l-a chinuit ani întregi înainte să-l iubească nebunește
Cum încearcă Maduro să scape de procesul pentru narcoterorism
Mediafax
Cum încearcă Maduro să scape de procesul pentru narcoterorism
Angela Merkel a dezvăluit la București culisele celor 16 ani de putere la vârful Europei. Confesiuni politice și personale ale „cancelarului de fier”
Gandul.ro
Angela Merkel a dezvăluit la București culisele celor 16 ani de putere la vârful Europei. Confesiuni politice și personale ale „cancelarului de fier”
Diletta Leotta a încins atmosfera pe plajă! Cum s-a fotografiat vedeta TV
Prosport.ro
Diletta Leotta a încins atmosfera pe plajă! Cum s-a fotografiat vedeta TV
Cât de bine sunt verificate hotelurile de pe litoral și ce pot face turiștii când apar probleme. Explicațiile ANAT după cazul din Saturn
Adevarul
Cât de bine sunt verificate hotelurile de pe litoral și ce pot face turiștii când apar probleme. Explicațiile ANAT după cazul din Saturn
Cel mai deprimant oraș din lume. Nu există drumuri care să-l lege de restul țării și soarele nu răsare timp de 45 de zile
Digi24
Cel mai deprimant oraș din lume. Nu există drumuri care să-l lege de restul țării și soarele nu răsare timp de 45 de zile
Școala de lângă casă: facilitatea imobiliară care crește valoarea proprietăților
Mediafax
Școala de lângă casă: facilitatea imobiliară care crește valoarea proprietăților
Cum arată acum Nuți, bona copiilor Anamariei Prodan. Cine este cea care i-a fost alături ani buni impresarei
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată acum Nuți, bona copiilor Anamariei Prodan. Cine este cea care i-a fost alături ani buni impresarei
Nemții au scris despre cum a profitat Ion Țiriac de căderea comunismului și a construit un imperiu: „Munca monumentală a unui antreprenor neobosit”
Prosport.ro
Nemții au scris despre cum a profitat Ion Țiriac de căderea comunismului și a construit un imperiu: „Munca monumentală a unui antreprenor neobosit”
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Cum și-a schimbat Anca Țurcașiu viața în ultimii ani. Dezvăluirea artistei: „M-am întors la mine”
Click.ro
Cum și-a schimbat Anca Țurcașiu viața în ultimii ani. Dezvăluirea artistei: „M-am întors la mine”
Locul de parcare din fața casei sau a blocului: Cine îl poate folosi și ce faci dacă alt șofer îl ocupă
Digi 24
Locul de parcare din fața casei sau a blocului: Cine îl poate folosi și ce faci dacă alt șofer îl ocupă
Răspunsul furios al lui Putin după ce Zelenski a amenințat că blochează cu drone spațiul aerian al Rusiei
Digi24
Răspunsul furios al lui Putin după ce Zelenski a amenințat că blochează cu drone spațiul aerian al Rusiei
EXCLUSIV | De la ce distanță te înregistrează noile radare fixe montate pe DN 1, cu rol de calmare a traficului
Promotor.ro
EXCLUSIV | De la ce distanță te înregistrează noile radare fixe montate pe DN 1, cu rol de calmare a traficului
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Se poate face dragoste într-o zi de doliu național?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Se poate face dragoste într-o zi de doliu național?
Ce scule PARKSIDE fără fir găsești săptămâna aceasta la Kaufland? Modelul redus cu 37% este o ediție limitată cu semnătura lui Arnold Schwarzenegger
go4it.ro
Ce scule PARKSIDE fără fir găsești săptămâna aceasta la Kaufland? Modelul redus cu 37% este o ediție limitată cu semnătura lui Arnold Schwarzenegger
Cine a inventat gurile de canal?
Descopera.ro
Cine a inventat gurile de canal?
Kratos vine la București!
Go4Games
Kratos vine la București!
Angela Merkel a dezvăluit la București culisele celor 16 ani de putere la vârful Europei. Confesiuni politice și personale ale „cancelarului de fier”
Gandul.ro
Angela Merkel a dezvăluit la București culisele celor 16 ani de putere la vârful Europei. Confesiuni politice și personale ale „cancelarului de fier”
6 ingrediente naturale care pot ajuta bronzul să reziste mai mult
Mediafax Italia
6 ingrediente naturale care pot ajuta bronzul să reziste mai mult
Cât costă, de fapt, viața în Spania pentru un român. Te poți muta acolo cu o condiție!
Mediafax Spania
Cât costă, de fapt, viața în Spania pentru un român. Te poți muta acolo cu o condiție!
Ai un pont?
Spune-ne ce ai
văzut

Ai imagini, o filmare sau o informație de senzație? Trimite-ne pontul — poate ajunge pe prima pagină.