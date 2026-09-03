O vasluiancă și-a înscenat propria răpire pentru 47.000 de euro. În timp ce soțul era disperat, ea era la hotel cu amantul

O femeie din Vaslui și-a înscenat propria răpire pentru o sumă amețitoare: 47.000 de euro! În timp ce soțul ei a crezut că femeia fusese luată cu forța și că viața ei atârna de banii pe care trebuia să-i plătească, aceasta își ducea liniștită planul până la capăt cu amantul.

Laura Lefter a mers împreună cu Augustin C. la un magazin de haine. La un moment dat, soțul a intrat într-o cabină de probă, iar când a ieșit, femeia dispăruse. Augustin a crezut că se întâmplase ceva grav. La scurt timp, pe contul de Messenger al Laurei a apărut un videoclip care l-a făcut să intre în panică. Femeia a fost filmată legată de un scaun, cu mâinile, picioarele și gura imobilizate. Imaginile au fost urmate de un mesaj care a ridicat miza la un nivel incredibil. Pentru presupusa ei eliberare au fost ceruți 47.000 de euro.

O vasluiancă și-a înscenat propria răpire pentru 47.000 de euro

Cel care i-a transmis mesajele i-a spus că femeia „are o datorie mai veche la noi” și i-a cerut să coopereze dacă voia să o vadă din nou liberă. Bărbatul a fost avertizat să nu anunțe poliția și să pregătească banii pentru o întâlnire în aceeași seară.

Augustin nu a intrat însă în jocul celui care îl amenința. A mers direct la poliție și a povestit tot ce se întâmplase. Anchetatorii au început imediat căutările și au reușit să o localizeze pe Laura chiar în aceeași zi, în Vutcani.

Femeia a fost găsită la locuința lui Abel Ceapă. Avea un rucsac asupra ei, iar bărbatul se afla în curte. Un taxi aștepta în apropiere pentru a-i duce spre Bârlad. Și aici a apărut prima lovitură serioasă pentru povestea răpirii. Laura le-a spus polițiștilor că Abel este amantul ei și că relația lor a început în 2022. Anchetatorii au continuat verificările și au identificat hotelul în care au fost făcute cele două filmări cu presupusa victimă.

Au cerut imaginile camerelor de supraveghere, iar ancheta a luat o turnură neașteptată. Camerele i-au surprins pe Laura și Abel plecând împreună din hotel. În filmare, cei doi păreau foarte fericiți și nu existau semne că femeia a fost forțată să meargă undeva. Potrivit anchetatorilor, întreaga poveste a fost pusă la cale pentru a obține de la soțul său suma de 47.000 de euro.

A vrut să își ucidă soțul

Laura Lefter și Abel Ceapă au fost trimiși în judecată pentru șantaj. Cei doi au recunoscut faptele, iar instanța le-a aplicat reducerea cu o treime a limitelor de pedeapsă. Abel Ceapă a primit 2 ani de închisoare cu suspendare, precum și un termen de supraveghere de trei ani. În cazul lui au contat și faptul că nu a mai avut condamnări, că a colaborat cu anchetatorii și că și-a recunoscut faptele. Pentru Laura, însă, situația a fost mult mai grea.

Vasluianca nu se afla la prima problemă gravă cu legea. Laura Lefter fusese condamnată anterior într-un dosar în care, potrivit informațiilor din cauză, ar fi pus la cale uciderea propriului soț. Oamenii legii au aflat că bărbatul urma să fie strangulat, iar apoi moartea trebuia să pară o sinucidere prin spânzurare.

Persoana care fusese contactată pentru comiterea crimei primise un avans de 1.500 de lei, însă alertase poliția înainte ca planul să fie dus la capăt. Pentru acel caz, Laura a primit doi ani de închisoare cu executare. În dosarul privind răpirea înscenată, instanța o condamnase la 2 ani și 3 luni de închisoare cu executare. Sentința Judecătoriei Bârlad nu a rămas însă definitivă. Laura Lefter și procurorii au făcut apel, iar dosarul a ajuns la Curtea de Apel Iași.

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