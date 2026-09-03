Ai datorii la ANAF? Cum poți evita executarea silită prin medierea fiscală

Ai datorii la ANAF? Cum poți evita executarea silită prin medierea fiscală
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Contribuabilii aflați în executare silită pot discuta acum cu ANAF și prin videoconferință, după modificarea procedurii de mediere prin Ordinul președintelui ANAF nr. 992/2026, publicat în Monitorul Oficial pe 1 septembrie 2026.

Noua regulă permite ca întâlnirea dintre debitor și Fisc să se desfășoare online, prin platforma de videoconferință a Ministerului Finanțelor, eliminând obligația deplasării la sediul instituției.

Ai datorii la ANAF?

Actualizarea procedurii era pregătită încă din august, când ANAF a pus în dezbatere proiectul de ordin. Întâlnirile video respectă regulile stabilite anterior prin Ordinul ANAF nr. 705/2026, care reglementează funcționarea platformei securizate folosite de Fisc.

Medierea poate fi solicitată doar după comunicarea somației de executare silită. Codul de procedură fiscală oferă contribuabilului un termen de 15 zile de la primirea somației pentru a anunța ANAF că dorește să intre în procedura de mediere. Din momentul notificării, executarea silită se suspendă pe durata discuțiilor.

Procesul de mediere are două direcții: clarificarea obligațiilor fiscale înscrise în somație sau analizarea situației financiare a debitorului pentru identificarea unor soluții de stingere a datoriilor, inclusiv accesarea înlesnirilor la plată prevăzute de lege.

După primirea notificării, ANAF trebuie să organizeze întâlnirea în maximum 10 zile. Formularul introdus prin Ordinul nr. 992/2026 permite contribuabilului să aleagă între întâlnirea la sediu și videoconferință. Opțiunea pentru discuția online trebuie transmisă în două zile lucrătoare de la primirea înștiințării privind organizarea medierii, prin Spațiul Privat Virtual. Tot acolo se trimit datele participanților și, dacă este cazul, împuternicirea semnată electronic.

Cum poți evita executarea silită prin medierea fiscală

Ulterior, ANAF transmite prin SPV regulile de desfășurare și linkul de acces în videoconferință. Întâlnirile sunt înregistrate, iar sistemul ANAF transcrie explicațiile și declarațiile prezentate. Minuta discuției este trimisă contribuabilului în SPV și arhivată de organul fiscal, conform procedurii din Ordinul nr. 705/2026. Dacă medierea are loc online, minuta este atașată procesului-verbal care consemnează rezultatul final.

Neparticiparea la întâlnirea stabilită are consecințe directe. Dacă persoana convocată nu se prezintă, executarea silită se reia imediat după întocmirea procesului-verbal de neparticipare. Debitorul poate cere amânarea doar dacă există motive temeinice, însă întâlnirea trebuie reprogramată în interiorul termenului de 10 zile de la notificarea intenției de mediere.

Medierea nu presupune automat reducerea sau anularea datoriei. Rezultatul discuției este consemnat într-un proces-verbal, iar contribuabilul are 15 zile de la finalizarea medierii pentru a achita debitul sau pentru a solicita o înlesnire la plată. În lipsa acestor pași, ANAF reia executarea silită.

Noua procedură oferă contribuabililor posibilitatea de a discuta rapid și eficient cu ANAF, inclusiv online, însă termenele sunt stricte, iar nerespectarea lor duce la reluarea imediată a măsurilor de recuperare a datoriilor.

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