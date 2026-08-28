Controalele ANAF nu se mai limitează la verificarea facturilor, taxelor și declarațiilor fiscale. Inspectorii analizează tot mai atent comportamentul economic al firmelor. Aceștia pot verifica motivele pentru care veniturile scad brusc. De asemenea, pot analiza de ce încasările se opresc spre finalul anului. O altă întrebare este dacă anumite decizii au avut o justificare economică reală. Fiscul poate verifica și dacă deciziile urmăresc, în principal, obținerea unui avantaj fiscal.

Luisiana Dobrinescu, avocat și managing partner Dobrinescu Dobrev Haraga, vorbește despre această schimbare. Potrivit acesteia, situația poate fi observată în deciziile de impunere contestate în 2026.

„Raportându-mă la deciziile de impunere contestate anul acesta, pot spune că ANAF a deschis un nou capitol al calificărilor fiscale, constând în ajustarea (prin majorare) a profiturilor impozabile, pe motiv că acestea au fost diminuate în mod artificial de către contribuabil.”

Un exemplu apare în rapoarte de inspecție fiscală din luna august. Este vorba despre o firmă unde numărul angajaților și cheltuielile au rămas relativ constante. În același timp, cifra de afaceri a companiei a scăzut semnificativ. O asemenea situație nu dovedește, de una singură, existența unei fraude. Pot exista numeroase explicații economice legitime. Printre acestea se numără pierderea unui client important sau reducerea comenzilor. Poate fi vorba și despre o perioadă mai slabă pentru companie. ANAF poate verifica însă dacă există venituri care nu au fost fiscalizate.

Ai oprit încasările înainte să depășești un plafon? Nu este automat ilegal

Un alt caz analizat de inspectori vizează un contribuabil ale cărui încasări s-au oprit brusc spre finalul anului fiscal. Inspectorii au considerat că situația ar putea avea legătură cu evitarea depășirii nivelului de cifră de afaceri relevant pentru aplicarea IMCA. Există însă o diferență importantă pentru antreprenori. O companie poate lua decizii comerciale ținând cont și de efectele fiscale. Faptul că un antreprenor evită depășirea unui anumit plafon nu înseamnă automat că a încălcat legea. De asemenea, acest lucru nu înseamnă automat că firma trebuie să plătească taxe suplimentare. Fiscul poate verifica însă situația concretă. Una este ca o firmă să nu mai accepte comenzi în luna decembrie. Alta este ca activitatea să continue, iar veniturile să fie ascunse. Inspectorii pot verifica și dacă veniturile au fost amânate doar formal. O altă posibilitate este ca acestea să fi fost direcționate către o altă societate controlată de aceleași persoane.

ANAF compară firma și cu anii anteriori

Un instrument important folosit de inspectori este comparația cu istoricul contribuabilului. ANAF poate analiza profitabilitatea companiei din anii anteriori. Inspectorii pot încerca apoi să explice schimbările considerate neobișnuite.

„ANAF depășește limita veșnicului art. 11 Cod fiscal la care se oprea orice recalificare fiscală și trece la nivelul următor, mai dificil de combătut”, spune Luisiana Dobrinescu.

Potrivit avocatului, analiza depășește astfel un simplu calcul fiscal. Discuția ajunge și la principiile economice. Este analizată inclusiv substanța economică și conduita contribuabilului.

Împărțirea activității între mai multe firme poate fi analizată

O altă situație care poate atrage atenția ANAF apare atunci când veniturile unei afaceri par împărțite între mai multe societăți. Este vorba, în special, despre firme cu activități similare. Acestea pot fi controlate de aceeași persoană. Simplul fapt că un antreprenor deține mai multe firme nu reprezintă o dovadă a unei nereguli. ANAF poate verifica însă dacă societățile desfășoară activități reale și distincte.

Inspectorii pot analiza și dacă separarea activităților a fost creată artificial. Scopul ar putea fi obținerea unui tratament fiscal mai favorabil.

Digitalizarea permite controale mai rapide

Schimbarea este importantă și datorită volumului mare de informații electronice disponibile ANAF. Datele despre tranzacții pot fi agregate și comparate mai rapid. Aceste informații pot fi analizate inclusiv împreună cu date provenite din alte surse. Instrumentele digitale pot reduce astfel timpul necesar verificărilor. Pentru firme, consecința este importantă. Nu mai este suficient ca o operațiune să arate corect doar pe hârtie.

În cazul unui control, contribuabilul trebuie să poată explica logica economică a deciziilor luate. De asemenea, trebuie păstrate documentele care susțin aceste decizii. Totuși, o situație neobișnuită nu înseamnă automat că ANAF poate stabili taxe suplimentare.

Potrivit specialistului, apărarea trebuie să se concentreze pe caracterul firesc al operațiunilor. De asemenea, contribuabilul trebuie să arate că deciziile au avut o justificare economică reală. Organul fiscal trebuie să demonstreze caracterul artificial pe care îl invocă.

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