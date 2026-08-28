Apartament cu 2 camere la doar 10.000 de euro. Orașul în care ANAF l-a scos la vânzare

Un apartament cu două camere din Oravița, județul Caraș-Severin a fost scos la vânzare de către ANAF, prin licitație. Prețul de pornire este de 50.650 de lei, iar suprafața utilă a locuinței este de 42,23 de metri pătrați și se află la etajul al doilea al unui bloc construit în 1970. În același timp, anunțul publicat de către Fisc prezintă și câteva detalii importante legate de situația juridică a imobilului.

O proprietate din orașul Oravița, situată pe strada Eftimie Murgu, la numărul 80, a fost inclusă de Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Timișoara într-o procedură de vânzare prin licitație publică.

Conform informațiilor disponibile în anunțul ANAF, imobilul pornește de la un preț de 50.650 de lei, sumă care coincide cu valoarea stabilită în urma evaluării. Tranzacția nu este supusă TVA, iar persoanele interesate să participe la licitație trebuie să achite o taxă de participare în cuantum de 5.065 de lei.

Ce se vinde cu această sumă

De precizat este faptul că cei interesați de imobil trebuie să știe că suma nu reprezintă prețul întreg al apartamentului. Conform descrierii oficiale, este scoasă la vânzare costa de ½ din apartament.

Locuința are două camere, bucătărie și o suprafață utilă de 42,23 de metri pătrați. Totodată, proprietatea mai dispune și de 16 metri pătrați de teren din părțile de folosință comună.

Apartamentul este situat la etajul al doilea, într-o construcție finalizată în 1970. Proprietatea este prezentată ca fiind renovată, iar structura de rezistență este din beton armat. Accesul se face pe cale rutieră.

În anunț sunt menționate urmăriri de silire

Actele aferente procedurii de vânzare arată că asupra proprietății sunt înscrise mai multe sarcini. Printre acestea se numără o ipotecă, precum și o interdicție privind grevarea sau înstrăinarea imobilului, instituite în beneficiul BCR – Sucursala Județeană Caraș-Severin.

Totodată, documentele ANAF consemnează existența unei ipoteci în favoarea instituției fiscale. Aceasta are la bază o ordonanță prin care au fost dispuse măsuri asigurătorii în dosarul nr. 145/P/2014, emisă la 23 ianuarie 2014 de Parchetul de pe lângă Judecătoria Oravița.

Procedura de valorificare a imobilului din Oravița se desfășoară în baza unui anunț publicat de ANAF, care este valabil în intervalul 20 august – 19 septembrie 2026.

Pentru informațiile privind starea fizică a proprietății, gradul de uzură, eventualele caracteristici sau particularități identificate în urma verificărilor, instituția precizează că detaliile pot fi consultate în raportul de evaluare întocmit pentru imobil.

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