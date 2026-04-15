Un bloc din București scos la vânzare. Cât te costă dacă vrei întreg imobilul

De: Denisa Crăciun 15/04/2026 | 18:53
Un bloc din București scos la vânzare. Cât te costă dacă vrei întreg imobilul
Bucureștiul vine cu o propunere inedită pentru cei care sunt pregătiți să investească. Un bloc din centrul Capitalei a fost scos la vânzare. Clădirea a fost construită în anul 1994 și pe lângă apartamentele pe care le pune la dispoziție are și alte avantaje pentru că include spații comerciale. 

O ofertă incredibilă a fost prezentată pe o aplicație de imobiliare. Un bloc din centrul Bucureștiului este gata să aibă un nou proprietar. Acesta se vinde integral, cu cele 50 de apartamente plus încă cinci spații comerciale. Achiziționarea este posibilă doar dacă cel care își dorește îl va cumpăra integral și asta pentru că nu se pot lua locuințe individuale.

Cât costă blocul scos la vânzare din București

Un anunț de cumpărare a surprins piața imobiliară și nu numai. Este un prilej bun pentru investitorii din România. Un bloc construit în anul 1994, chiar în centrul orașului București a fost scos la vânzare integral. Acesta are nouă etaje și 50 de apartamente împărțite astfel: 16 apartamente cu patru camere, fiecare de aproximativ 90 de metri pătrați, 16 apartamente cu trei camere, de circa 72 de metri pătrați, și 16 garsoniere de aproximativ 40 de metri pătrați. De asemenea, ultimul etaj vine cu o altă surpriză și anume că se află alte două apartamente spațioase de câte 202 metri pătrați fiecare.

Imobilul se vinde cu 12,5 milioane de euro și poate fi cumpărat doar integral. Astfel, nu există posibilitatea cumpărării apartamentelor separat. Același lucru se aplică și în cazul spațiilor comerciale situate la parter. În plus, există și un restaurant, care pe viitor va aduce un beneficiu financiar uriaș următorului proprietar. Un lucru important de menționat este că în acest moment apartamentele și spațiile comerciale sunt închiriate, ceea ce poate aduce din start venituri pe termen lung. De asemenea, investiția este ideală fie pentru păstrarea chiriașilor, fie prin amenajarea apartamentelor în regim hotelier. Ba mai mult, ele pot fi revândute ulterior, la fel și magazinele și restaurantul care sunt situate la parterul blocului.

Este o proprietate ideală pentru cei care caută o investiție pe termen mediu-lung prin păstrarea chiriașilor, reînchiriere în regim hotelier sau prin revânzarea apartamentelor și spațiilor individuale, arată anunțul făcut pe platforma de imobiliare.

