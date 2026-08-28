Româncă, cucerită de o stațiune din Halkidiki. Prețul unei mese i-a surprins pe turiști

O vacanță în Grecia i-a oferit unei românce ocazia să descopere o destinație din Halkidiki aflată departe de aglomerația stațiunilor preferate de turiștii din România. Aflată pentru câteva zile în Nea Plagia, aceasta a rămas impresionată de atmosfera locului. Ea a mărturisit că experiența a fost peste așteptări și că ar reveni cu drag în această zonă.

Turista a mărturisit că, înainte de plecare, a încercat să afle mai multe aspecte legate de această desitinație. Însă, nu a reușit să găsească prea multe răspunsuri. Acesta a fost principalul motiv pentru care a ales să împărtășească experiența cu internauții.

Planul inițial al româncei a fost să găsească un loc de cazare în care să poată merge cu patrupedul său. Ulterior, problema transportului și a găzduirii animalului a fost rezolvată printr-o alternativă. Însă femeia nu a mai renunțat la rezervarea din Nea Plagia.

La finalul sejurului, a considerat că alegerea făcută a fost una cât se poate de bună, având în vedere impresiile cu care a rămas după zilele petrecute acolo.

Nea Plagia, o nouă destinație de vacanță

La doar câțiva kilometri de Nea Moudania se găsește Nea Plagia, o stațiune care, alături de localitatea vecină Nea Flogita, formează o zonă turistică compactă. Potrivit impresiilor împărtășite de turista româncă, aici predomină vizitatorii veniți din Grecia și Serbia. În timp ce turiștii din România sunt mai puțin numeroși.

Femeia spune că Nea Plagia nu se ridică, din punct de vedere al dezvoltării și al atmosferei turistice, la nivelul unor stațiuni cunoscute din Kassandra sau Sithonia. Cu toate acestea, consideră că alegerea destinației pentru vacanță a fost una reușită și că locul i-a oferit o experiență plăcută.

Curioasă să compare zona cu o altă destinație populară, românca a făcut și o escapadă până la Nikiti, situată la aproximativ 50 de kilometri. Vizita nu a convins-o însă la fel de mult. A găsit stațiunea mult mai aglomerată, iar prețurile i s-au părut mai ridicate decât cele întâlnite în Nea Plagia.

„Deși este un loc modest, față de alte stațiuni de pe Kassandra sau Sithonia, m-aș întoarce oricând aici”, a scris românca în postarea sa.

Șezlonguri gratuite în schimbul consumațiilor

Unul dintre aspectele care au cucerit-o cel mai mult pe turistă a fost plaja. Ea a susținut că este o alegere potrivită inclusiv pentru familiile care călătoresc alături de copii.

Accesul în apă se face printr-o zonă cu pietricele, însă, după câțiva metri, fundul mării devine nisipos. Nisipul se regăsește și pe plajă, unde turiștii au suficient spațiu pentru a-și întinde prosoapele sau pentru a-și instala umbrelele, fără să se simtă înghesuiți.

O altă surpriză pentru româncă a fost sistemul practicat de tavernele din împrejurimi. În multe dintre acestea, turiștii pot beneficia de șezlonguri fără cost suplimentar, cu condiția să comande ceva de consumat. Potrivit experienței sale, nu este nevoie de o consumație costisitoare. Chiar și o simplă sticlă de apă poate fi suficientă pentru a primi gratuit un șezlong.

Cât costă o masă pentru trei persoane, în Grecia

În privința costurilor, turista spune că prețurile din stațiune i s-au părut rezonabile. Cea mai scumpă masă pentru care a scos bani din buzunar a costat 70 de euro și a fost servită pentru trei persoane.

Nota de plată a inclus și băuturile, iar cantitatea de mâncare a fost atât de generoasă, încât cei trei nu au reușit să consume tot ce le-a fost adus la masă.

Pe durata sejurului în Nea Plagia, românca a constatat că stațiunea dispune de toate cele necesare pentru o vacanță comodă. A găsit un supermarket Masoutis, o benzinărie, o cofetărie care i-a plăcut în mod deosebit, dar și mai multe locuri de joacă pentru cei mici. În zonă există inclusiv un parc amenajat cu leagăne, o facilitate apreciată de familiile cu copii.

La finalul vacanței, impresia generală a româncei a fost una pozitivă. Atmosfera liniștită, lipsa aglomerației, prețurile pe care le-a considerat accesibile și facilitățile disponibile în stațiune au contribuit la o experiență reușită. Tocmai de aceea, turista spune că ar lua în calcul să se întoarcă în Nea Plagia pentru o viitoare vacanță.

„Una peste alta, am avut un sejur extrem de plăcut aici, fără prea multă aglomerație, cu prețuri decente și cu tot ce ne-a dorit sufletul”, a mai adăugat românca.

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