Trei pisici n-au mai fost suficiente! Taylor Swift și Travis Kelce și-au mărit familia după nuntă

Familia lui Taylor Swift și Travis Kelce s-a mărit cu încă un membru, iar de această dată nu este vorba despre o pisică. Starul NFL a dezvăluit noi detalii despre Wendy, cățelușa Samoyed pe care el și Taylor au reușit să o țină departe de ochii publicului timp de mai bine de un an. Wendy și-a făcut debutul oficial într-o campanie Tommy Hilfiger, iar Travis a povestit acum cum a ajuns patrupedul familiei în fața aparatului de fotografiat. Odată cu apariția ei, cuplul, căsătorit în luna iulie, are acum patru animale de companie: Wendy și cele trei celebre pisici ale lui Taylor Swift, Meredith Grey, Olivia Benson și Benjamin Button.

Secretul a ieșit la iveală: o cheamă Wendy

Travis Kelce a oferit noi detalii despre cățelușa lui și a soției sale, Taylor Swift, în episodul de miercuri, 2 septembrie, care a marcat premiera noului sezon al podcastului New Heights, realizat împreună cu fratele său, Jason Kelce.

Dezvăluirile au venit la numai o zi după ce Travis, în vârstă de 36 de ani, a prezentat-o public pe Wendy în noua sa campanie Tommy Hilfiger pentru toamna anului 2026.

Jason Kelce, în vârstă de 38 de ani, a fost cel care a scăpat primul numele cățelușei.

„Nu știam că secretul cu Wendy a fost deja dezvăluit”, a spus Jason.

Travis a continuat în același ton, glumind pe seama noului „model” al familiei.

„Acum este oficial un câine de poze. Trebuie să facem colecția și pe mărimea ei. Din păcate, deocamdată nu are decât blana pe ea. Trebuie să lucrăm cu Tommy ca să-i găsim niște haine bune”, a spus sportivul.

Travis a cerut și aprobarea lui Taylor Swift

Ideea de a o introduce pe Wendy în campania publicitară nu a fost pusă în practică înainte ca Travis să discute cu Taylor.

Starul NFL a povestit că s-a hotărât să „discute cu Tay” despre posibilitatea ca Wendy să participe la ședința foto.

Taylor Swift a fost imediat de acord.

Iar potrivit lui Travis, cățelușa s-a potrivit surprinzător de bine în universul vizual Tommy Hilfiger.

„Este oarecum nebunesc cât de perfect arată ea în lumea Tommy Hilfiger. Se potrivește cu brandul și cu ședința foto și a fost destul de ușor să o facem să sară pe canapea și să se distreze cu noi. Dar da, Wendy este model. Este un câine-model”, a povestit Kelce.

Wendy are deja peste un an

Travis Kelce a dezvăluit și un amănunt care arată cât de bine au reușit el și Taylor Swift să păstreze secretul.

Wendy nu a intrat recent în familia lor.

Cățelușa are deja puțin peste un an și se află alături de cuplu de ceva vreme.

„Micuta Wendy are acum puțin peste un an. O avem de ceva timp. Am încercat să ținem totul secret”, a spus Travis.

Wendy este un Samoyed, rasă cunoscută pentru blana albă și foarte bogată.

Campania Tommy Hilfiger în care apare alături de Travis fusese fotografiată încă din luna aprilie.

Travis Kelce despre Wendy: „Îmi luminează ziua”

Sportivul vorbise deja cu entuziasm despre cățelușa sa după apariția campaniei.

Întrebat de Vogue despre Wendy, Travis nu și-a ascuns deloc slăbiciunea pentru noul membru al familiei.

„Glumești? Îmi luminează ziua”, a spus el.

Atunci când echipa de creație Tommy Hilfiger căuta un câine pentru apariția din campanie, Travis și-a dat seama că avea candidatul perfect chiar acasă.

„Ne-am gândit: de ce să nu fie ea? S-a descurcat extraordinar și chiar s-a potrivit foarte bine și cu estetica Tommy. Acelea sunt unele dintre fotografiile mele preferate”, a povestit Kelce.

Așa că Wendy nu a primit numai prezentarea oficială în societate, ci și primul job de model.

Fanii bănuiau de luni bune că există un câine

Existența cățelușei nu fusese însă un secret perfect.

Zvonurile potrivit cărora Taylor Swift și Travis Kelce aveau un câine circulau de mai multe luni, după ce patrupedul fusese văzut în martie coborând dintr-una dintre mașinile cântăreței.

Travis a fost apoi fotografiat călătorind împreună cu noul animal de companie la scurt timp după nunta sa cu Taylor Swift, în vârstă de 36 de ani, care a avut loc pe 3 iulie.

Acum, misterul a fost risipit definitiv: cățelușa există, este un Samoyed, o cheamă Wendy și se pare că are deja și veleități de fotomodel.

Taylor Swift și Travis Kelce au acum patru animale

Odată cu Wendy, familia animalelor de companie a cuplului ajunge la patru membri. Cățelușa se alătură celebrelor pisici ale lui Taylor Swift: Meredith Grey, Olivia Benson și Benjamin Button.

Pisicile artistei sunt de ani buni cunoscute fanilor și au devenit aproape niște mici celebrități în universul Taylor Swift. Wendy schimbă însă puțin raportul de forțe din casă: trei pisici și un câine.

Prima ediție New Heights după nunta lui Taylor și Travis

Episodul de miercuri al podcastului New Heights a avut și o semnificație specială. A fost prima revenire a fraților Kelce la popularul lor podcast după ce Travis și Taylor Swift s-au căsătorit în luna iulie.

Nunta celor doi a avut loc la Madison Square Garden, în fața unei mulțimi de invitați celebri.

Travis a descris evenimentul simplu:

„O noapte pe care nu o vom uita niciodată.”

La numai câteva luni după nuntă, cei doi au început acum să lase publicul să descopere și alte mici detalii din viața lor de familie. Iar Wendy, secretul alb și pufos pe care Taylor Swift și Travis Kelce l-au păstrat mai bine de un an, tocmai și-a făcut intrarea oficială în lumina reflectoarelor.

CITEȘTE ȘI: Harry Styles, glumă savuroasă despre nunta fostei sale iubite, Taylor Swift, cu Travis Kelce. Ce a spus artistul pe scenă

Brad Pitt s-a căsătorit în secret cu Ines de Ramon? Detaliul care a declanșat speculațiile