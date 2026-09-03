A fost gunoier în timp ce studia Dreptul. Decizia luată după ce și-a obținut diploma

A fost gunoier în timp ce studia Dreptul. Decizia luată după ce și-a obținut diploma
Gunoier și student la Drept
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A pornit de la munca de jos și a ajuns cu diploma în mână. Povestea tânărului mexican a avut un deznodământ neașteptat.

În orașul Matamoros, povestea lui Jose Israel Hernandez Chavez este un exemplu de ambiție și perseverență. Hotărât să ajungă avocat, tânărul și-a asumat un loc de muncă solicitant în cadrul serviciului local de salubritate pentru a-și putea acoperi cheltuielile necesare finalizării studiilor de Drept. A ales să muncească din greu, fără să renunțe la obiectivul pe care și l-a propus.

Timp de mai mulți ani, veniturile câștigate la serviciul de salubritate au fost principala sa sursă de finanțare pentru facultate. Din banii câștigați și-a asigurat atât plata studiilor, cât și costurile legate de cărți și celelalte resurse de care avea nevoie pentru a învăța.

După ce a obținut diploma în Drept, s-a întors la muncă

Momentul absolvirii nu l-a determinat să uite de oamenii și locul de muncă datorită cărora a reușit să-și urmeze visul. După ce și-a primit diploma, Jose Israel a ales să marcheze reușita într-un mod simplu. Tânărul s-a întors la echipa alături de care muncise ani de zile. A urcat din nou în mașina de salubritate și le-a împărtășit colegilor bucuria acestui moment important.

Chiar și după finalizarea studiilor, tânărul a mai rămas o vreme angajat în cadrul Departamentului de Salubritate Publică din Matamoros. Astfel, a demonstrat că nu și-a uitat originile și eforturile care l-au ajutat să ajungă la acest rezultat.

Sursa foto: Social media

Tânărul avea un program de muncă solicitant

În paralel cu pregătirea pentru o carieră în domeniul juridic, Jose Israel Hernandez Chavez a lucrat în cadrul serviciului de salubritate din Matamoros. A îmbinat cursurile de la Facultatea de Drept cu munca pe teren, fiind nevoit să își desfășoare activitatea indiferent dacă era soare, ploaie sau vreme nefavorabilă. La momentul în care și-a încheiat studiile, tânărul avea doar 21 de ani.

Programul său începea uneori încă de la primele ore ale dimineții, în jurul orei 6:00, și se putea încheia abia spre seară. O mare parte din zi o petrecea pe traseele de colectare a gunoiului, deplasându-se prin diferite cartiere ale orașului împreună cu echipa sa și ocupându-se de ridicarea deșeurilor.

Viața de student angajat i-a impus un ritm extrem de solicitant. După orele petrecute la facultate, Israel trebuia să își respecte și programul de lucru. Astfel că, fiecare zi presupunea o atentă împărțire a timpului între studiu, cursuri și responsabilitățile de la serviciu. În ciuda oboselii și a programului încărcat, a continuat să le ducă pe toate până la capăt.

După încheierea facultății, Hernandez Chavez a decis să povestească în mediul online despre anii de muncă și sacrificiile care au stat în spatele reușitei sale.

„Absolvirea este rezultatul efortului, perseverenței și disciplinei investite în atingerea obiectivului de a-mi finaliza studiile; este, fără îndoială, un moment cu totul special care nu trebuie trecut cu vederea”, a transmis el, potrivit elimparcial.com.

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