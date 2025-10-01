Povestea livratorului de la Glovo care lucrează 14 ore pe zi, ca să strângă bani pentru tratamentul iubitei: ”Uneori simt că nu mai pot, dar merg înainte”

O poveste de viață impresionantă a făcut înconjurul internetului! În timp ce mulți oameni se gândesc la ce mașină să își cumpere sau în ce vacanță să mai plece, un livrator își dorește doar sănătate… nu pentru el, ci pentru iubita sa. Tânăra a suferit un accident teribil, iar acum are nevoie de tratament în afara țării. Pentru a strânge banii necesari, partenerul ei muncește până la 14 ore pe zi. Află, în articol, toate detaliile!

În urmă cu doi ani, viața Luanei s-a schimbat complet. Aceasta a fost lovită de o mașină în timp ce traversa trecerea de pietoni. Tânăra a reușit să supraviețuiască, dar a fost diagnosticată cu durere complexă regională. Este o afecțiune care provoacă durere severă, umflături sau sensibilitate accentuată a pielii. În cazul acestei probleme de sănătate, intervenția timpurie este esențială pentru a ameliora simptomele. Totuși, în România nu prea există soluții, iar tratamentul în afara țării este costisitor.

Singurul sprijin al Luanei este iubitul său

Pentru a explica pe înțelesul tuturor, Luana a asociat durerea pe care o simte cu cea pe care un om ar putea să o aibă dacă ar avea 30-40 de măsele infectate în același timp. Simptomele sunt prezente tot timpul, iar pentru ameliorarea lor, tânăra ia anumite pastile și face kinetoterapie.

Totuși, acestea sunt doar soluții temporare. Mai mult decât atât, ele sunt și costisitoare. Luana a mărturisit că a fost abandonată la naștere. La 6 luni, a fost adoptată, dar părinții care au crescut-o au decedat. Așadar, acum, singurul sprijin pe care îl mare are este iubitul său.

Pentru a-și ajuta partenera, tânărul muncește ca livrator până la 14 ore pe zi. Printre lacrimi, acesta a mărturisit că cel mai mare vis al său este ca iubita lui să fie sănătoasă și să poată duce o viață normală.

„Muncesc destul de mult, între 12 și 14 ore. Am muncit și mai mult uneori. Trebuie, sunt obligat să muncesc atât de mult, nu am de ales. Iubita mea a avut un accident în urmă cu 2 ani, pe trecera de pietoni și este nevoie de o sumă foarte mare pentru a acoperi tratamentul și pentru a ajunge în afara țării ca să facă un set de tratamente pentru a-și reveni. Uneori simt că nu mai pot, dar merg înainte pentru că nu am altă variantă, altă soluție. Spun că va veni o zi în care lucrurile vor reveni la normal și mă voi odihni în timp.”, a mărturisit iubitul Luanei pentru Graurii.

„Are dureri foarte mari, stă acasă și face tratamentele”

Luana a primit o șansă la vindecare, dar nu în România, ci în America. Din nefericire, costurile tratamentului sunt mult prea mari, chiar și pentru o persoană care muncește mai mult de 12 ore pe zi. Cei doi tineri mai au nevoie de aproximativ 80.000 de euro, motiv pentru care au decis să ceară ajutorul oamenilor cu suflet bun.

„Tratamentul pe care trebuie să-l urmeze este pe o perioadă de 4-5 luni în America și costul total este undeva la 140.000 de euro. În prezent, avem 61.000 de euro avem. Dacă nu aș avea încredere, n-aș avea putere să merg mai departe. Are dureri foarte mari, stă acasă și face tratamentele pe care le poate face la noi în țară, doar că nu o ajută mare lucru. Vreau să aibă încredere că va fi bine și să nu-și piardă speranța. Chiar dacă va dura o perioadă mai mare, să nu-și piardă speranța”, a mai spus tânărul livrator.

Citește și: Cum arată camera Andreei Morega, studenta la Medicină ucisă de Mirel Dragomir. Gestul dureros făcut de părinții tinerei: “Este greu!”