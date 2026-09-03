Andreea Marin, mesaj despre schimbările din viața ei la final de vară: „M-a dus departe de mine, cea de ieri”

Andreea Marin a făcut o mărturisire care ridică multe semne de întrebare! Vedeta a spus că viața ei s-a schimbat radical în această vară și că a realizat că libertatea este mai importantă decât orice. Prezentatoarea a mărturisit că abia acum și-a dat seama cu adevărat cât de puternică este.

Andreea Marin a avut parte de o vară pe care nu o va uita prea curând. Vedeta a vorbit despre experiențele care au ajutat-o să se privească altfel și să înțeleagă că poate mai mult decât și-a imaginat. Mesajul transmis de prezentatoare a fost unul profund, însă anumite pasaje au atras atenția în mod special.

Andreea Marin și-a schimbat viața în această vară

Andreea Marin a recunoscut că a descoperit resurse interioare despre care nu știa și că a început să privească viața cu alți ochi. Ea a spus că a învățat să nu îi mai fie frică de schimbare și să se bucure de fiecare experiență.

„O vară cum n-a mai fost în viața mea se încheie, dar lasă în mine amintiri profunde. A fost anotimpul schimbărilor mele interioare, al unei evoluții voite pe care totuși nu plănuisem să o trăiesc cu ceva timp în urmă, înainte să realizez că am nevoie de acest pas înainte și să mă deschid către el, cu gândul și fapta, cu convingere, cu dorință, cu iubire și înțelepciunea care m-a scos din comoditate și m-a dus, iată, departe de mine, cea de ieri.

Dincolo de profunzime și de cunoaștere, am descoperit că pot fi mult mai mult decât credeam, că am resurse interioare minunate, nebănuite, că pot iubi viața și altfel decât o credeam, că mă pot prețui și pe mine așa cum merit, așa cum îi prețuiesc pe cei din jur când le întind mâna mea, când îmi deschid sufletul către oameni și situații ce nu-mi aparțin. E incredibil ce oportunități vin către tine, dacă îmbrățișezi schimbarea cu sufletul și cu mintea, dacă vrei cu adevărat să afli ce se află dincolo de limitele tale din prezent!”, a scris Andreea Marin, pe Instagram.

Dincolo de cuvintele frumoase, mesajul Andreei Marin a scos la iveală o perioadă intensă din viața sa. Prezentatoarea a recunoscut că transformarea prin care a trecut nu era ceva ce își planificase cu mult timp înainte. Totul a început în momentul în care și-a dat seama că avea nevoie să facă un pas înainte. Iar de aici, lucrurile au luat o turnură neașteptată.

Este mândră de tot ce a realizat

În ultima perioadă, vedeta a fost mai discretă în ceea ce privește viața sentimentală. După despărțirea de Adrian Brîncoveanu, Andreea Marin nu și-a mai asumat public o altă relație. Prezentatoarea s-a bucurat de timpul petrecut cu ea însăși și cu fiica sa, Violeta, care este studentă peste Ocean. Acum, mesajul transmis de vedetă a arătat că atenția sa s-a îndreptat și către propria evoluție.

Unul dintre cele mai puternice momente ale mesajului a fost acela în care Andreea Marin și-a adresat mulțumiri chiar ei. Vedeta a povestit despre libertatea pe care și-a oferit-o și despre faptul că a ales să pornească pe un drum total diferit.

„Îmi mulțumesc mie pentru libertatea pe care mi-am oferit-o în acest sens, intrând cu curaj pe un drum al descoperirilor fără să știu unde mă va duce, mulțumesc celor ce m-au îndrumat pe această cale, prietenilor puțini și buni ce mi-au fost aproape și celor ce mi-au fost dascăli prin lecțiile lor de viață, inclusiv copilului meu bun și frumos, dar și verii pentru atâtea răsărituri cu speranțe și apusuri de neuitat! Și puterii ce vine de Sus, mereu e cineva cu mâna pe umărul meu, dându-mi ceva atât de prețios: încredere. Mulțumesc!”, se mai arată în mesajul său.

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