Lele, primele declarații după ce saxofonistul său a fost agresat: ”O să încercăm să rezolvăm situația”

Lele, primele declarații după ce saxofonistul său a fost agresat: ”O să încercăm să rezolvăm situația”
Lele, primele declarații în scandalul cu Leo de la Kuweit
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Lele a făcut primele declarații după scandalul violent în care saxofonistul său, Eduard, a fost agresat. Artistul a intervenit în direct, la Dan Capatos Show, și a ținut să își lămurească poziția. Lele spune că nu are nicio problemă personală cu Leo de la Kuweit și nu vrea să fie implicat. Vezi totul pe CANCAN.ro!

Lele a explicat că declarațiile lui Eduard au ajuns să creeze confuzie în jurul propriei sale relații. Artistul spune că nu știe despre ce „amănunte” vorbește saxofonistul și nu vrea să fie atras în această situație. Vezi emisiunea integrală aici!

„Vreau în primul rând să specific că Edi vorbește niște chestii aici legate de mine, cu anumite femei. Să nu mai facă discuțiile astea legate de mine, cu femei, că eu n-am nicio treabă cu femeile nimănui. El, dacă are vreo discuție cu Leo de la Kuweit, el trebuie să rezolve singur. Să nu mă mai implice pe mine așa non-stop în discuțiile astea, că oamenii înțeleg altceva. Dacă are ceva de vorbit, să vorbească strict problema lui.”

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Care este poziția lui Lele?

Lele a declarat că îl va susține pe Eduard dacă situația va ajunge în fața autorităților. Artistul spune însă că nu vrea să intre în conflictul dintre cei implicați.

„Dacă va fi nevoie de mine pe undeva, să fiu prezent alături de el, voi fi. Nu vreau să mă implic. Am multe altele pe cap, am nunta mea, am alte lucruri. Și nu vreau să mă bag. El trebuie să-și rezolve problema lui, cum știe el cel mai bine. Eu sunt lângă el. Dacă va fi nevoie să declar la poliție, să mă duc, o fac. Pe noi oricum poliția o să ne sune. Noi o să încercăm, pe cât posibil, să rezolvăm toată situația asta, să nu mai existe discuții.”

Dan Capatos l-a întrebat dacă se teme că ar putea deveni și el ținta unui conflict.

„Cum să mă bată cineva pe mine în România asta? Dane, vrei să mă bată pe mine Leo de la Kuweit? Sunt prea mare. Îmi cer scuze că vorbesc așa. N-are nimic cu mine personal, să am vreo discuție cu el. M-am nimerit acolo în situația asta. Nervii au fost foarte mari. Fiecare să-și asume cum și le face. Toată lumea trebuie să le tragă cum și le face. Îmi pare rău că se întâmplă treaba asta între ei doi. Pentru că noi n-ar trebui să ne băgăm în șmecherii, să ne batem noi între noi e urât. (…) Nu vreau să mi se mai implice familia. Să vorbească, că sunt alte discuții, că nu există nicio discuție între mine personal și Leo. Nu există nicio discuție între mine și acest băiat.”

Artistul spune că nu a fost implicat în conflict și că a încercat doar să aplaneze situația dintre cei doi.

„N-am fost implicat în nicio situație în incidentul ăsta. Asta e. N-avea de ce să se sperie soția mea. Noi am fost acolo doar ca să aplanăm puțin situația între ei doi.”

Emisiunea integrală se poate urmări AICI:

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