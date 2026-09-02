Mărturia care răstoarnă tot în scandalul în care au fost implicați Lele și Leo de la Kuweit: ”Putea să moară!”

Mărturia care răstoarnă tot în scandalul în care au fost implicați Lele și Leo de la Kuweit: ”Putea să moară!”
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Au apărut informații suplimentare despre incidentul tensionat în care au fost implicați Leo de la Kuweit și Lele, după ce un martor apropiat celor doi a relatat în mediul online că situația ar fi fost mult mai gravă decât s-a spus inițial.

Deși Lele a transmis public că nu a existat nicio altercație între el și Leo, un coleg de trupă susține contrariul și afirmă că mai multe persoane ar fi fost agresate.

Leo de la Kuweit, acuzat de agresiune

Potrivit martorului, Eddy, acesta se află internat la un spital de ortopedie și urmează să fie supus unei intervenții chirurgicale. El susține că Leo de la Kuweit și tatăl acestuia ar fi intrat peste membrii trupei lui Lele într-o cameră de hotel, unde ar fi izbucnit un conflict fizic.

Leo de la Kuweit, acuzat că ar fi agresat un mebru din trupa lui Lele

Eddy afirmă că a fost lovit repetat și că în timpul agresiunii i-a fost fracturată mâna. Mai mult, acesta spune că un alt lăutar cunoscut, Vasile Pandelescu, ar fi fost la un pas de a fi rănit grav.

„Au intrat peste noi, în camera de hotel. Au dat în mine și în șoferul lui Lele. Au vrut să îmi dea cu paharul în față și s-a băgat Vasile Pandelescu, că poate acum era mort. Am reușit să fug pe hol, iar pe hol m-au ținut cu forța și au dat în mine până mi-au rupt mâna. Mâine mă pregătesc să mă operez. Aș avea mai multe de vorbit, dar Lele se pregătește de nuntă și nu vreau să îi fac disconfort în familie”, a declarat Eddy.

Lele neagă existenţa oricărei altercaţii

Versiunea lui Lele este însă diferită. Acesta a transmis că nu a existat nicio ceartă între el și Leo de la Kuweit, subliniind că sunt prieteni apropiați.

Robert Lele susţine că nu a existat vreun conflict între el şi Leo de la Kuweit

Lele a recunoscut că au existat discuții aprinse între membrii celor două orchestre, dar a insistat că situația nu a degenerat între liderii trupelor.

„Leo e prietenul meu, e fratele meu și nu există așa ceva între noi. Într-adevăr, a fost o discuție acolo, dar nu între mine și Leo. Colegii noștri din orchestră… vă dați seama, sunt și prietenii mei și prietenii lui și automat când există o ceartă de asta între noi, ca și lideri de orchestre, trebuie să ne băgăm, să nu iasă o discuție mai mare sau o chestie proastă, că nu ne stă în caracter”, a spus Robert Lele.

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