Marian Grozavu, la cuțite cu Maria Avram. I-a dat block peste tot! „Hai să nu nu vorbim de bun simț”

Marian Grozavu de la Insula Iubirii a explicat de ce a ajuns la cuțite cu Maria Avram, dar și ce l-a împins să o blocheze definitiv pe toate rețelele de socializare. Tensiunile acumulate și dezamăgirile dintre cei doi au dus la o ruptură definitivă!

Fostul iubit al Biancăi Dan nu a mai rezistat și a dat frâu liber frustrărilor! Acesta s-a arătat profund dezamăgit de faptul că Maria nu l-a invitat la ziua ei de naștere, deși el i-a fost alături când aceasta se certa cu soțul ei, Marius, și a primit-o cu brațele deschise în propria casă.

„Când și-a făcut ziua, chiar nu dacă mai eram cu Bianca, nici măcar nu m-a invitat, așa, de bun-simț”, a spus Marian.

Marian Grozavu, la cuțite cu Maria Avram

Adevăratul motiv a ieșit însă la iveală prin vocea Biancăi Dan. Fosta lui iubită a recunoscut că ea a fost cea care i-a cerut Mariei să nu îl treacă pe lista de invitați, pentru a evita momentele stânjenitoare.

„Păi, eu sunt prietena ei, m-a chemat pe mine. Știa că, dacă vii și tu, eu nu o să mă simt confortabil. Dacă era ziua lui Marius, sunt convinsă că te-ar fi chemat, dar a fost ziua Mariei”, a spus Bianca. „Dar când a venit la mine, ce era? A stat doar la Bianca? N-a stat și la mine?”, a întrebat Marian.

„Maria m-a întrebat dacă să-l cheme pe Marian, dar eu am zis: «Și, fată, cum să vin cu Marian? Vreau să stau singură, să mă destind.»”, a spus Bianca, la Face to Face Podcast.

Ce replică i-a dat blondina

Nici Maria Avram nu a tăcut și i-a dat o replică fermă lui Marian Grozavu. Blondina i-a bătut obrazul, i-a cerut să se maturizeze și i-a reamintit că sprijinul a fost reciproc de-a lungul timpului.

„Mama Marian, hai să nu nu vorbim de bun simț! Și îți mulțumesc ca m-ai primit în casa ta, dar nu înseamnă ca eu nu ți-am sau nu v-am fost alături când nu erați bine! Maria a fost și te suna când iti era greu și când erai supărat! Da-o naibii de treabă ca avem și noi peste 30 de ani! ”, a spus Maria Avram.

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