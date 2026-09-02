Marian Grozavu, la cuțite cu Maria Avram. I-a dat block peste tot! „Hai să nu nu vorbim de bun simț”

Marian Grozavu, la cuțite cu Maria Avram. I-a dat block peste tot! „Hai să nu nu vorbim de bun simț”
Marian Grozavu și Maria Avram
Adaugă-ne ca sursă preferată
Google Split
Urmărește-ne în Discover

Marian Grozavu de la Insula Iubirii a explicat de ce a ajuns la cuțite cu Maria Avram, dar și ce l-a împins să o blocheze definitiv pe toate rețelele de socializare. Tensiunile acumulate și dezamăgirile dintre cei doi au dus la o ruptură definitivă!

Fostul iubit al Biancăi Dan nu a mai rezistat și a dat frâu liber frustrărilor! Acesta s-a arătat profund dezamăgit de faptul că Maria nu l-a invitat la ziua ei de naștere, deși el i-a fost alături când aceasta se certa cu soțul ei, Marius, și a primit-o cu brațele deschise în propria casă.

„Când și-a făcut ziua, chiar nu dacă mai eram cu Bianca, nici măcar nu m-a invitat, așa, de bun-simț”, a spus Marian.

Marian Grozavu, la cuțite cu Maria Avram

Adevăratul motiv a ieșit însă la iveală prin vocea Biancăi Dan. Fosta lui iubită a recunoscut că ea a fost cea care i-a cerut Mariei să nu îl treacă pe lista de invitați, pentru a evita momentele stânjenitoare.

„Păi, eu sunt prietena ei, m-a chemat pe mine. Știa că, dacă vii și tu, eu nu o să mă simt confortabil. Dacă era ziua lui Marius, sunt convinsă că te-ar fi chemat, dar a fost ziua Mariei”, a spus Bianca.

„Dar când a venit la mine, ce era? A stat doar la Bianca? N-a stat și la mine?”, a întrebat Marian.

Marian Grozavu și Bianca Dan

Marian Grozavu și Bianca Dan

„Maria m-a întrebat dacă să-l cheme pe Marian, dar eu am zis: «Și, fată, cum să vin cu Marian? Vreau să stau singură, să mă destind.»”, a spus Bianca, la Face to Face Podcast.

Ce replică i-a dat blondina

Nici Maria Avram nu a tăcut și i-a dat o replică fermă lui Marian Grozavu. Blondina i-a bătut obrazul, i-a cerut să se maturizeze și i-a reamintit că sprijinul a fost reciproc de-a lungul timpului.

„Mama Marian, hai să nu nu vorbim de bun simț! Și îți mulțumesc ca m-ai primit în casa ta, dar nu înseamnă ca eu nu ți-am sau nu v-am fost alături când nu erați bine! Maria a fost și te suna când iti era greu și când erai supărat! Da-o naibii de treabă ca avem și noi peste 30 de ani! ”, a spus Maria Avram.

VEZI ȘI: Marian Grozavu donează inelul de 15.000 de euro cu care plănuia s-o ceară de soție pe Bianca Dan: ”Îl dau cu inima deschisă”

Marian Grozavu și Bianca Dan, confruntare la Dan Capatos Show. Val de reproșuri în direct: ”Nu mai vorbi despre mine! Treci peste”

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Pe aceeași temă
Mara Ognean participă la MasterChef. Prima reacție după ce a ajuns la Pro TV
Mara Ognean participă la MasterChef. Prima reacție după ce a ajuns la Pro TV
Mircea Badea a pus tunurile pe Dorian Popa! „Aia cu merdenelele tot muncă în folosul comunității e?”
Mircea Badea a pus tunurile pe Dorian Popa! „Aia cu merdenelele tot muncă în folosul comunității e?”
Lucian Popa de la Survivor, reacţie acidă după ce a aflat că Andrei Beleuţ şi Irina de la Mireasa formează un cuplu: „Se foloseşte de faima lui”
Lucian Popa de la Survivor, reacţie acidă după ce a aflat că Andrei Beleuţ şi Irina de la Mireasa formează un cuplu: „Se foloseşte de faima lui”
Regretul Oanei Lis odată cu venirea toamnei: „Oricum, nici n-am simțit că a fost vară”
Regretul Oanei Lis odată cu venirea toamnei: „Oricum, nici n-am simțit că a fost vară”
Cheloo și Mihai Ban, aventură neașteptată la Asia Express 2026! Ce au pățit după ce au urcat într-o mașină
Cheloo și Mihai Ban, aventură neașteptată la Asia Express 2026! Ce au pățit după ce au urcat într-o mașină
Guvernul tace de două luni! Noile reguli din JOCURILE de NOROC, fără bilanț privind încasările
Mediafax
Guvernul tace de două luni! Noile reguli din JOCURILE de NOROC, fără bilanț privind încasările
Deficitul bugetar a scăzut, dar este o victorie a la Pirus. Economist: Am ajuns la fundul sacului/Colacul de salvare va fi FMI în maxim 2 ani
Gandul.ro
Deficitul bugetar a scăzut, dar este o victorie a la Pirus. Economist: Am ajuns la fundul sacului/Colacul de salvare va fi FMI în maxim 2 ani
Majorat de 5 stele pentru Bebeto! Anamaria Prodan, în lacrimi la petrecerea fiului ei! Reghe a lipsit
Prosport.ro
Majorat de 5 stele pentru Bebeto! Anamaria Prodan, în lacrimi la petrecerea fiului ei! Reghe a lipsit
„Mersul limfatic”, trendul care promite să reducă balonarea și să dea mai multă energie. Ce presupune, de fapt
Adevarul
„Mersul limfatic”, trendul care promite să reducă balonarea și să dea mai multă energie. Ce presupune, de fapt
Casa de Pensii a lansat o nouă platformă online. Ce pot rezolva pensionarii și angajații de acasă, fără să meargă la ghișeu
Digi24
Casa de Pensii a lansat o nouă platformă online. Ce pot rezolva pensionarii și angajații de acasă, fără să meargă la ghișeu
Premieră în România! Crucea Roșie deschide PRIMUL punct de prim-ajutor într-un ansamblu rezidențial
Mediafax
Premieră în România! Crucea Roșie deschide PRIMUL punct de prim-ajutor într-un ansamblu rezidențial
Cum arată acum Nuți, bona copiilor Anamariei Prodan. Cine este cea care i-a fost alături ani buni impresarei
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată acum Nuți, bona copiilor Anamariei Prodan. Cine este cea care i-a fost alături ani buni impresarei
FOTO. „Arăți fabulos!”. Femeia considerată cea mai frumoasă din lume a atras atenția cu decolteul ei
Prosport.ro
FOTO. „Arăți fabulos!”. Femeia considerată cea mai frumoasă din lume a atras atenția cu decolteul ei
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Reacția lui Rareș Cojoc după podcastul Andreei Popescu. Fosta dansatoare l-a întrebat direct
Click.ro
Reacția lui Rareș Cojoc după podcastul Andreei Popescu. Fosta dansatoare l-a întrebat direct
Locul de parcare din fața casei sau a blocului: Cine îl poate folosi și ce faci dacă alt șofer îl ocupă
Digi 24
Locul de parcare din fața casei sau a blocului: Cine îl poate folosi și ce faci dacă alt șofer îl ocupă
Putin: „Vrem să punem capăt războiului”
Digi24
Putin: „Vrem să punem capăt războiului”
Un nou buton a apărut în aplicația Waze. Când trebuie folosit
Promotor.ro
Un nou buton a apărut în aplicația Waze. Când trebuie folosit
BANCUL ZILEI. – Prietenul tău Vasile îmi face avansuri!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Prietenul tău Vasile îmi face avansuri!
ZENITH extinde familia CHRONOMASTER cu un model fără funcție de cronograf
go4it.ro
ZENITH extinde familia CHRONOMASTER cu un model fără funcție de cronograf
Cât e normal să cântărească creierul uman?
Descopera.ro
Cât e normal să cântărească creierul uman?
Kratos vine la București!
Go4Games
Kratos vine la București!
Deficitul bugetar a scăzut, dar este o victorie a la Pirus. Economist: Am ajuns la fundul sacului/Colacul de salvare va fi FMI în maxim 2 ani
Gandul.ro
Deficitul bugetar a scăzut, dar este o victorie a la Pirus. Economist: Am ajuns la fundul sacului/Colacul de salvare va fi FMI în maxim 2 ani
Ai un pont?
Spune-ne ce ai
văzut

Ai imagini, o filmare sau o informație de senzație? Trimite-ne pontul — poate ajunge pe prima pagină.