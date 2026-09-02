Cheloo și Mihai Ban, aventură neașteptată la Asia Express 2026! Ce au pățit după ce au urcat într-o mașină

Cheloo și Mihai Ban, aventură neașteptată la Asia Express 2026! Ce au pățit după ce au urcat într-o mașină
Cheloo și Mihai Ban/foto: Antena 1
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Drumul Mătăsii le pregătește concurenților de la Asia Express 2026 situații dintre cele mai imprevizibile, iar Cheloo și Mihai Ban nu fac excepție. Cei doi au trecut printr-un moment neașteptat în timpul unei curse de autostop, după ce au reușit cu greu să găsească o mașină care să îi transporte mai departe pe traseu.

Pentru concurenții emisiunii, autostopul este una dintre cele mai importante provocări. Fiecare minut pierdut pe marginea drumului poate conta în competiție, iar găsirea unei persoane dispuse să îi transporte devine, uneori, o adevărată misiune. Așa s-a întâmplat și în cazul lui Cheloo și Mihai Ban, care au așteptat o perioadă până când, în cele din urmă, doi tineri au oprit pentru a-i lua.

Ce au pățit după ce au urcat într-o mașină

La prima vedere, situația părea una cât se poate de favorabilă. Cei doi au urcat în mașină și au pornit la drum, bucuroși că au reușit să depășească unul dintre obstacolele întâlnite pe traseu. Autovehiculul era însă neobișnuit de încărcat, fiind plin cu diverse obiecte, printre care se afla și o cantitate considerabilă de încălțăminte.

Cei doi tineri aflați la volan și în mașină păreau să aibă o legătură cu zona de content online, însă pentru Cheloo și Mihai Ban acest aspect nu avea o importanță deosebită în acel moment. Obiectivul lor era să înainteze cât mai mult și să nu piardă timpul.

Călătoria a decurs normal până când mașina în care se aflau a ajuns la un filtru de poliție. Autoturismul a fost oprit pentru verificări, iar situația i-a pus pe concurenți într-o ipostază mai puțin obișnuită pentru o simplă cursă de autostop.

Controlul oamenilor legii nu a durat foarte mult, iar mașina și-a continuat deplasarea. Pentru Cheloo și Mihai Ban, momentul putea părea încheiat, mai ales că verificarea nu a dus la oprirea definitivă a autoturismului. Doar că, la scurt timp după ce au trecut de filtrul de poliție, situația s-a schimbat radical.

Cei doi tineri le-au cerut concurenților să coboare din mașină. Astfel, după ce așteptaseră pe marginea drumului pentru a găsi o mașină, Cheloo și Mihai Ban s-au trezit din nou în aceeași situație, nevoiți să caute o altă variantă pentru a putea continua cursa.

Ulterior, concurenții au început să pună cap la cap detaliile întâmplării. Un element care le-a atras atenția a fost cantitatea mare de încălțăminte transportată în mașină. În acest context, cei doi au ajuns la ipoteza că prezența lor în autoturism ar fi putut avea un rol în momentul în care mașina a fost oprită de poliție.

Mai exact, Cheloo și Mihai Ban au suspectat că tinerii i-ar fi luat la autostop și pentru ca autoturismul să pară unul în care se aflau pur și simplu mai multe persoane aflate în deplasare, ceea ce ar fi putut influența modul în care s-a desfășurat controlul. Nu există însă certitudinea că acesta a fost motivul real pentru care cei doi au fost luați în mașină, iar situația poate fi privită doar prin prisma concluziilor la care au ajuns concurenții după întreaga experiență.

Cert este că aventura nu le-a adus avantajul pe care îl sperau. După ce au crezut că au găsit în sfârșit transportul potrivit, cei doi s-au întors la punctul de plecare și au fost nevoiți să continue autostopul.

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