Primele declarații de la hotelul din Saturn unde 30 de turiști s-au îmbolnăvit: „Toată lumea este bolnavă”

Primele declarații de la hotelul din Saturn unde 30 de turiști s-au îmbolnăvit: „Toată lumea este bolnavă”
Primele declarații de la hotelul din Saturn unde 30 de turiști s-au îmbolnăvit
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Turiștii care s-au îmbolnăvit într-un hotel din Saturn au făcut primele declarații despre coșmarul trăit în vacanță! Oamenii au povestit cum, după ce au mâncat, au început să se simtă extrem de rău, iar concediul pentru care au venit pe litoral s-a transformat într-un adevărat calvar. Unii dintre ei au ajuns să aibă nevoie de îngrijiri medicale, după ce simptomele au devenit tot mai greu de suportat.

Marți seară, atmosfera de concediu a fost spulberată după ce mai multe persoane au început să acuze stări de rău, iar situația a devenit atât de serioasă încât medicii au fost chemați de urgență. În doar câteva ore, numărul celor afectați a ajuns la 30.

Totul s-a precipitat după ce mai mulți oameni cazați la hotel au început să se simtă rău. Turiștii au acuzat simptome care le-au dat planurile peste cap, iar echipajele medicale au intervenit pentru a le acorda primul ajutor. Aproximativ șase persoane au fost transportate la spital, în timp ce alți turiști au primit îngrijiri chiar la hotel. Pentru că numărul celor afectați a fost ridicat, autoritățile au activat planul roșu de intervenție.

Ce spun turiștii care s-au îmbolnăvit la un hotel din Saturn

Printre turiștii care au trecut prin momente dificile s-a numărat și un bărbat care a povestit cum problemele de sănătate au ajuns să-i afecteze întreaga familie. Bărbatul a spus că noaptea a fost una extrem de grea pentru el. Durerile abdominale l-au ținut ore întregi la toaletă, iar medicamentele cumpărate ulterior de la farmacie nu au rezolvat problema.

Mai mult, după ce el s-a îmbolnăvit, aceleași simptome au apărut și la soția sa, iar ulterior și fiul lor, în vârstă de 15 ani, a început să aibă probleme.

„Ieri noaptea am petrecut-o pe toaletă. Știu că am avut dureri abdominale foarte rele. M-am dus la farmacie, mi-au luat de o căruță de bani, medicamente. După aia a început soția, vărsături, acuma băiatul. Și acuma îi dă îngrijiri și soția e la fel. E regimul inclusiv și e multă lume afectată”, a declarat turistul, la Ziua de Constanța.

Hotel Saturn

Hotel Saturn

Situația relatată de bărbat a ridicat semne de întrebare în rândul celor aflați în hotel. Mai multe persoane au ajuns să aibă simptome asemănătoare, iar intervenția medicilor a devenit necesară.

„Au aruncat la gunoi mâncarea”

Scandalul nu s-a oprit aici. O altă persoană cazată la hotel a făcut declarații și mai dure și a susținut că ar fi văzut angajați care au aruncat mâncarea la gunoi după ce oamenii au început să se îmbolnăvească. Femeia a povestit ce ar fi observat în momentul în care situația a devenit tensionată.

„Ne-am îmbolnăvit, am mâncat la restaurant, ne-am îmbolnăvit. Toată lumea este bolnavă în hotel. Ieșiți toți afară, veniți încoace! Au fugit încolo cu cărucioarele cu mâncare, au aruncat la gunoi mâncarea”, a declarat o turistă.

Deocamdată, cauza exactă care a provocat stările de rău nu a fost făcută publică. Turiștii au prezentat simptome care au putut indica o posibilă toxiinfecție alimentară, însă această ipoteză nu a fost confirmată oficial până în acest moment.

Cert a fost că pentru zeci de oameni concediul la mare s-a transformat într-o experiență pe care cu greu o vor uita. În loc de o seară liniștită de vacanță, turiștii au ajuns să aibă nevoie de intervenția medicilor, iar cazul a atras atenția autorităților.

VEZI ȘI: 30 de persoane au acuzat stări de rău la un hotel din stațiunea Saturn. S-a activat Planul Roșu de intervenție

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