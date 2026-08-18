Laviniu din Buziaș, concediu de coșmar la „all inclusive” în stațiunea Saturn. Ce a primit să mănânce, de fapt

Conceptul „all inclusive” a ajuns de ceva vreme și pe litoralul românesc. Din păcate, deși tarifele sunt uriașe, serviciile oferite sunt, de cele mai multe ori, mult sub așteptări. Laviniu, un turist din Buziaș, a trăit recent o experiență de coșmar în vacanța sa la mare din stațiunea Saturn.

Laviniu din Buziaș și-a împărtășit experiența de la un hotel all inclusive din stațiunea Saturn pe un forum dedicat, unde și-a descris sejurul ca fiind unul marcat de dezavantaje. Raportul dintre calitate și serviciile oferite a fost extrem de slab. Nemulțumirile acestuia au vizat aproape toate aspectele complexului, realitatea de la fața locului fiind mult sub așteptările sale.

Vacanță all inclusive de coșmar pe litoralul românesc

Printre principalele sale nemulțumiri se numără piscina cu apă rece, plaja supraaglomerată, instalația de climatizare defectă din cameră și personal neprofesionist. De asemenea, serviciile de la restaurantul hotelului au lăsat de dorit. Meniul s-a dovedit a fi extrem de limitat și repetitiv, iar preparatele au fost slabe calitativ.

„Din păcate, experiența la acest hotel a fost mult sub așteptările noastre, mai ales pentru un sejur all inclusive. Piscina are apă rece, plaja este foarte aglomerată, iar intrarea în mare este plină de bolovani și dificilă, mai ales pentru familiile cu copii. Mâncarea este slab calitativă, puțin diversificată și foarte repetitivă. În fiecare zi găsești în mare parte celeași preparate. La capitolul gustări dintre mese, situația este dezamăgitoare: se oferă câteva clătite, gogoși și produse de foietaj care sunt de multe ori tari și neatrăgătoare, iar cantitatea nu este suficientă pentru toți turiștii. Deși hotelul se promovează ca All Inclusive, în realitate serviciile sunt mult mai limitate. Băuturile nu se servesc la bar decât în timpul meselor, ceea ce nu mi se pare normal pentru un astfel de pachet. Pentru familiile cu copii, un alt mare minus este lipsa unei rampe corespunzătoare pentru cărucioare către plajă, accesul fiind foarte dificil. În camera noastră, climatizarea nu a funcționat corespunzător, lucru foarte neplăcut în perioada de vară. Astăzi am avut parte și de o situație care arată cât de prost este organizată activitatea: stăteam la terasa piscinei, iar personalul s-a apucat să spele scările cu soluție și ne-a stropit în timp ce eram așezați la masă. Consider că astfel de lucrări ar trebui făcute atunci când zona nu este ocupată de turiști sau cel puțin cu o atenționare corespunzătoare. Per total, consider că raportul dintre preț și condițiile oferite este foarte slab. Pentru ceea ce plătești și pentru ceea ce este prezentat ca All Inclusive, te-ai aștepta la cu totul alte condiții și servicii. Din păcate, nu recomand acest hotel și nu aș reveni.”, a fost mesajul transmis de român pe Forum Litoral România.

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