Viața acestor 4 zodii se schimbă radical, începând de azi. Cine sunt norocoșii

Abilitățile, ideile și resursele noastre acționează în armonie. Este posibil să ai mai multă influență asupra unei situații decât îți dai seama la prima vedere. Ia inițiativa, în loc să aștepți circumstanțele perfecte. O abilitate sau o relație pe care o ai deja ar putea contribui la transformarea unei idei într-un progres concret.

Cerul din octombrie este apăsător și complex. Două mișcări retrograde ale planetelor ne vor face să ne punem sub semnul întrebării situațiile actuale. Fiți dispuși să reevaluați lucrurile și să evoluați. O parte din nativii născuți în zodiile Gemeni, Rac, Săgetător și Pești vor atrage abundența în luna octombrie.

Gemenii

Uneori, tranzitele despre care presupunem că vor avea un efect și un impact negativ asupra noastră nu sunt chiar atât de rele. Având în vedere că este vorba despre tranzitul preferat al tuturor, Mercur retrograd, care, după cum știți, pune la încercare toate formele de comunicare și călătorie — dar pentru voi va fi o perioadă liniștită.

Se spune că nu este recomandat să semnați contracte, să vă angajați în ceva pe termen lung, să faceți sau să puneți în aplicare planuri de călătorie, să purtați discuții serioase care pot și ar trebui să aștepte câteva săptămâni sau să puneți capăt unor aranjamente de lungă durată.

Dacă te-ai plictisit în relația ta actuală, acesta este momentul să o schimbi în bine; iar dacă ai vreun obicei prost pe care ai vrut să-l schimbi, octombrie este luna ideală pentru a renunța brusc la el. Încearcă să cauți distracții care să te țină ocupat până când vei avea puțin mai mult timp să te gândești la orice alte decizii importante. A spune exact ce ai nevoie sau ce îți dorești te va ajuta să interacționezi mai ușor cu ceilalți.

Rac

Amintirile din trecut vor persista probabil și s-ar putea chiar să ți se pară mai vii decât de obicei. Aceasta este o lună favorabilă pentru intuiții, fie că sunt ale tale, fie ale altcuiva. Ai încredere astăzi în intuiția și instinctele tale, deoarece aceste calități sunt accentuate.

Vei simți o mare claritate mentală și în alte privințe. Astăzi ar trebui să poți vedea rapid și clar soluții pentru majoritatea problemelor cu care te confrunți și vei descoperi că le rezolvi în mod creativ. Deoarece vezi lucrurile atât de clar, acum ar putea fi un moment potrivit pentru a-ți face niște planuri de viitor.

Folosește această energie pentru a-ți stabili niște obiective clare și un plan de acțiune pentru a le atinge. Condițiile astrologice nu vor fi întotdeauna atât de propice pentru a-ți oferi acest tip de concentrare și perspicacitate, așa că profită de ele cât poți! Alte lucruri minunate pe care le poți face luna aceasta sunt să-i spui cuiva ce simți cu adevărat pentru el, să ții un discurs în public, să duci o relație la un nivel superior și să comunici mai profund cu cei dragi.

Săgetător

Corpurile, mințile și sufletele noastre vor găsi o cale de a se vindeca pe măsură ce explorăm tărâmurile viselor dimineața devreme, pe măsură ce energia Scorpionului îți activează subconștientul. S-ar putea să ai parte de întâlniri profunde în tărâmurile astrale, așa că încearcă să notezi orice vis pe care ți-l amintești când te trezești.

Aceste vibrații pot deveni puțin obsesive, așa că s-ar putea să fie nevoie să te controlezi dacă simți tentația de a te uita pe paginile de social media ale partenerului tău, ale persoanei pe care o placi sau chiar ale foștilor iubiți. Din fericire, vei observa o schimbare semnificativă mai târziu în cursul lunii, când planetele îți vor oferi înțelegere și înțelepciune. Oamenii vor fi dispuși să se distreze în această perioadă, așa că nu ezita să te relaxezi și să sărbătorești alături de cei care contează cel mai mult pentru tine. Atâta timp cât îți stabilești limite în ceea ce privește timpul petrecut cu ceilalți, va fi un moment excelent să te relaxezi și să te bucuri de atmosfera plăcută.

Pesti

Libertatea creativă și cea personală vor fi importante pentru tine în această perioadă. Îmbrățișează ceea ce te face unic și nu-ți fie teamă să-ți arăți latura excentrică. Dacă anxietățile cresc din cauza energiei acvatice, concentrează-te pe respirație și rămâi cu picioarele pe pământ dacă intri într-o stare mentală excesiv de iritabilă.

Din fericire, orice tensiuni din zilele precedente vor părea de domeniul trecutului până la sfârșitul lunii octombrie. Aceste vibrații sunt perfecte pentru a repara lucrurile, așa că, dacă te-ai certat cu cineva mai devreme, acum este momentul să aplani conflictul.

Chiar dacă nu treci prin așa ceva, natura ta empatică te va face să simpatizezi cu cei care se confruntă cu astfel de situații. Încearcă să eviți să iei asupra ta problemele tuturor înaintea celor proprii. Asigură-te că te răsfeți puțin înainte de culcare în seara aceasta pentru a te destresa complet după o lună oarecum agitată pe care o resimt toți, dar nu atât de mult încât să nu poți înflori și prospera.

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