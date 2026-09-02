Un grup de nepalezi a făcut spectacol pe acoperişul unei clădiri din Brăila, după ce au dansat pe manele româneşti. Imaginile s-au viralizat

Un clip filmat noaptea, în Brăila, a devenit viral după ce un grup de muncitori nepalezi a fost surprins dansând pe acoperişul unei clădiri, pe ritmurile unei manele cunoscute în România. Imaginile, realizate în întuneric, arată mai multe persoane care se mişcă pe ritmul melodiei şi par să se bucure de moment, atmosfera fiind una de petrecere, chiar dacă locul ales este neobişnuit.

Înregistrarea îi arată pe cetăţenii străini distrându-se pe acoperiş, un spaţiu care nu este considerat potrivit pentru astfel de activităţi, mai ales noaptea. Detaliul muzical a atras la rândul său atenţia, melodia „Made în Romania”, interpretată de Ionuţ Cercel, fiind un hit cunoscut şi ascultat frecvent la petreceri, chiar şi la mulţi ani de la lansare.

Un grup de nepalezi a făcut spectacol pe acoperişul unei clădiri din Brăila, după ce au dansat pe manele româneşti

Contextul apariţiei acestor imagini este legat de numărul tot mai mare de muncitori străini care ajung să muncească în România, în special în domenii precum HoReCa şi construcţii. Mulţi dintre ei provin din ţări precum Nepal, Bangladesh sau Sri Lanka şi au plecat pentru a-şi susţine familiile, în timp ce statele natale se confruntă cu lipsa forţei de muncă.

Reacţiile din mediul online au fost însă împărţite. În timp ce grupul pare să se distreze fără pgriji, numeroşi români au criticat alegerea locului pentru petrecere. Comentariile au vizat în general faptul că nepalezii se aflau pe acoperişul unor clădiri, considerând că astfel de scene nu ar trebui să aibă loc într-un spaţiu urban.

Internauţii au transmis mesaje dure, păstrând tonul critic. Printre acestea se numără:

„Muncitorii străini dau bairam pe acoperiș! Oricum, în Brăila nu aveau unde să se ducă!”, „Trebuie să facă petreceri în copacii din Africa/Asia, de unde au căzut ca să vină-n România!”, „I-ați primit la noi, cu ei să vă spălați bine peste tot”.

Aceste comentarii reflectă nemulţumirea unei părţi a publicului faţă de imaginile devenite virale.

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