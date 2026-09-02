Mourinho a pus mâna pe Bellingham și l-a transformat! Pariul care poate zgudui lupta pentru Balonul de Aur

Jude Bellingham pare să fi lăsat definitiv în urmă sezonul dificil 2025-2026. După problemele medicale, schimbările de antrenori și rolul defensiv care i-a limitat influența la Real Madrid, mijlocașul englez a renăscut mai întâi la Cupa Mondială, iar acum strălucește din nou pe Santiago Bernabéu. José Mourinho i-a redat libertatea de a ataca, iar rezultatele au apărut imediat: goluri, pase decisive, prestații dominante și trei victorii din trei pentru Real în La Liga. La numai 23 de ani, Bellingham arată din nou ca fotbalistul care poate ajunge în lupta pentru Balonul de Aur.

Sezonul în care lucrurile au mers prost pentru Bellingham

Campania 2025-2026 a fost una extrem de frustrantă pentru Jude Bellingham. Nu a făcut pregătirea de vară sub comanda lui Xabi Alonso, deoarece a fost nevoit să se opereze din cauza unei accidentări persistente la umăr, iar când a revenit pe teren, la sfârșitul lunii septembrie, noul antrenor al lui Real Madrid i-a cerut să joace într-un rol de mijlocaș defensiv, care i-a limitat influența.

Alonso a fost demis în ianuarie, după ce rezultatele au început să se înrăutățească, iar succesorul său, Álvaro Arbeloa, nu a reușit să împiedice prăbușirea sezonului madrilenilor.

Bellingham a încheiat stagiunea cu numai opt goluri și cinci pase decisive în 40 de apariții, de departe cele mai slabe cifre ale sale de când joacă în Spania. Unii critici au mers până acolo încât au sugerat că nu merită să fie titular pentru Anglia la Cupa Mondială din 2026.

Zgomotul din exterior nu l-a distras însă niciodată pe Bellingham. Dimpotrivă, pare să-i întărească hotărârea.

Jucătorul crescut în academia lui Birmingham City și-a revenit spectaculos și a condus Anglia până în semifinalele Cupei Mondiale. A fost, probabil, al patrulea cel mai bun jucător al turneului, după Lionel Messi, colegul său de la Real Madrid Kylian Mbappé și câștigătorul Balonului de Aur al competiției, Rodri.

Acum continuă la Madrid exact de unde a rămas în America de Nord, într-o echipă revitalizată de José Mourinho. Cei care au îndrăznit să spună că Bellingham și-ar fi atins deja apogeul carierei ar putea fi nevoiți să se ascundă. La 23 de ani, englezul pare într-o formă mai bună ca niciodată, iar Real Madrid arată din nou pregătită să lupte pentru cele mai importante trofee.

Start perfect sub comanda lui José Mourinho

Bellingham a avut la dispoziție numai o săptămână pentru a se antrena cu Mourinho după revenirea din vacanța de după Cupa Mondială. Portughezul, aflat la al doilea mandat pe banca lui Real Madrid, nu a stat însă pe gânduri și l-a trimis direct în primul 11 pentru partida de debut a sezonului, împotriva lui Espanyol.

Englezului i-au trebuit doar nouă minute pentru a-și pune amprenta asupra jocului. Arda Güler a executat superb o lovitură liberă din partea stângă, iar Bellingham și-a ținut fără probleme adversarul la distanță și a trimis mingea cu capul în plasă.

Real nu a reușit însă să păstreze același ritm și a câștigat cu greu, 2-1, după golul marcat de Carlos Espí din apropierea porții, în prelungirile reprizei secunde.

Bellingham a fost însă cel mai bun jucător al madrilenilor în cele 80 de minute petrecute pe teren. A câștigat cinci dueluri la sol, a avut o precizie a paselor de 95% și a fost foarte aproape de al doilea gol, când a trimis cu capul în transversală după un corner executat de Güler. Ținând cont de timpul foarte scurt avut la dispoziție pentru pregătire, Mourinho cu greu ar fi putut cere mai mult.

Un adevărat războinic împotriva lui Real Sociedad

Patru zile mai târziu, Real Sociedad a venit pe Bernabéu, iar Kylian Mbappé a acaparat lumina reflectoarelor. Căpitanul Franței a înscris un hat-trick spectaculos în victoria categorică a lui Real Madrid, scor 4-1, în timp ce Vinícius Júnior și-a trecut și el numele pe lista marcatorilor. Mbappé a avut o prestație de nota 10, însă Bellingham a fost foarte aproape de el, cu o evoluție de nota 9.

Englezul a pregătit al doilea gol al lui Mbappé după o combinație elegantă, apoi a oferit încă o pasă decisivă. A luptat pentru recuperarea mingii chiar în careul lui Real Sociedad și i-a trimis-o lui Vinícius, care a înscris simplu în poarta goală. Agresivitatea lui Bellingham atunci când Real nu avea mingea a fost esențială pentru blocarea tranzițiilor adversarilor.

A părăsit terenul în minutul 77 în aplauzele întregului stadion, după ce câștigase nouă dintre cele 14 dueluri la sol, recuperase mingea de patru ori și alergase aproape nouă kilometri.

A fost același tip de prestație epuizantă pe care Bellingham îl oferise toată vara pentru Anglia. Energia și calitățile atletice ale fostului jucător al Borussiei Dortmund sunt impresionante, iar englezul pare să se bucure din nou de fotbal.

„Acum mă simt mai liber”

Înaintea partidei cu Málaga de pe Bernabéu, Mourinho a fost întrebat dacă Bellingham este omul care ține laolaltă echipa lui Real Madrid.

Portughezul nu a încercat să contrazică ideea.

„Este un jucător unic, extrem de important pentru echipă”, a spus Mourinho.

Real a început în forță, iar în minutul 19 mingea a ajuns la Bellingham la aproximativ 27 de metri de poartă. Englezul a pornit spre careu, a culcat la pământ un fundaș al lui Málaga, a trecut elegant de alți doi și a trimis mingea printre picioarele portarului pentru 1-0.

Șapte minute mai târziu, Bellingham a fost din nou în centrul acțiunii. Alfonso Herrero respinsese în aer un șut al lui Mbappé, iar englezul s-a ridicat pentru a trimite mingea cu capul spre poartă. Faza a fost consemnată în cele din urmă drept autogol al portarului, după ce încercarea de respingere a lui Carlos Puga s-a întors din Herrero în plasă, însă Bellingham provocase întreaga eroare.

Mbappé a înscris în minutul 30, iar Güler a completat tabela spre final. Real Madrid ajungea astfel la nouă puncte din nouă posibile.

Bellingham a mai trimis o minge în bară în repriza secundă, iar când a fost schimbat, cu trei minute înainte de final, Bernabéu i-a cântat „Hey Jude”.

După meci, englezul a explicat schimbarea:

„Acum mă simt mai liber. Am mai multă libertate de mișcare, să urc și să cobor pe teren, în funcție de ceea ce avem nevoie. Mă distrez foarte mult și de aceea joc bine.”

Înțelegerea dintre Mourinho și Bellingham

Mourinho este omul care i-a readus zâmbetul lui Bellingham la nivel de club.

Portughezul a văzut cât de eficient a fost englezul în postura de număr 10 la Cupa Mondială, unde a înscris șapte goluri în opt meciuri, și a decis să-l folosească în același mod la Real Madrid. Mourinho preferă același sistem 4-2-3-1 utilizat de Thomas Tuchel la naționala Angliei.

„Bellingham ajungea uneori să se apere ca un al doilea fundaș stânga sezonul trecut”, a declarat Mourinho. „I-am spus că nu mai vreau să văd asta. Am făcut o înțelegere cu el.”

Pentru a scoate maximum din Bellingham, englezul trebuie să joace aproape de poarta adversă. Lucrurile par simple.

Xabi Alonso încercase să-i ofere mult mai multe responsabilități defensive pentru a-i elibera pe Mbappé și Vinícius, însă planul nu a funcționat. Real Madrid este mult mai fluidă și mai periculoasă atunci când cei trei formează un adevărat triumvirat ofensiv.

Mourinho le cere acum tuturor atacanților să contribuie la faza defensivă, ceea ce îi permite lui Bellingham să rămână în centru și permanent aproape de acțiune.

Englezul continuă să fie un recuperator neobosit, dar are și libertatea de a intra în careu. Iar puțini mijlocași ofensivi din lume fac asta mai bine decât el.

Bellingham merită să împartă lumina reflectoarelor cu Mbappé și Vinícius, iar Mourinho pare să înțeleagă perfect acest lucru.

„Jucătorii foarte buni vor să joace împreună”, a mai spus portughezul. „Vor să joace cu oameni care au aceeași calitate, aceeași viteză de gândire. Înainte să vin eu, se spunea mult: «Mou nu-l vrea pe acesta sau pe celălalt, cei trei sunt incompatibili». Eu am spus întotdeauna că îi vreau pe cei mai buni jucători. Tot ce văd este că toți sunt foarte buni.”

Bellingham, din nou în cursa pentru Balonul de Aur?

Mourinho a mers și mai departe, insistând că Bellingham „nu este numai un jucător de top, ci și un lider” și declarând că englezul se află „în cursa pentru Balonul de Aur”. Pentru ediția din 2026, însă, această afirmație pare optimistă.

Bellingham nu este considerat o amenințare serioasă pentru principalii favoriți ai acestui an, printre care Harry Kane, Lamine Yamal, Lionel Messi, Michael Olise și Rodri. Motivul principal este sezonul 2025-2026 foarte slab al lui Real Madrid, încheiat fără niciun trofeu.

Nici măcar o Cupă Mondială excelentă nu poate șterge complet acel sezon. Mbappé are șanse mai mari decât Bellingham, după ce a înscris 42 de goluri în toate competițiile în stagiunea precedentă, dar chiar și francezul este considerat mai degrabă un candidat din plan secund.

2027 ar putea fi anul lui Jude

Situația ar putea arăta cu totul diferit în 2027 dacă Bellingham își menține actualul nivel. Englezul are deja patru contribuții decisive la gol în noul sezon și poate spera să depășească performanțele extraordinare din primul său an la Real Madrid, când a înscris 23 de goluri și a oferit 13 pase decisive, contribuind la câștigarea titlului în La Liga și a Ligii Campionilor.

Acele performanțe i-au adus locul al treilea în clasamentul Balonului de Aur din 2024, în urma lui Vinícius și a câștigătorului Rodri.

De atunci, Bellingham a avut parte de suficient ghinion, însă pare să fi ieșit din acea perioadă un fotbalist și mai bun. Iar actualul lot al lui Real Madrid pare mai puternic decât cel de acum doi ani.

Să-i eclipseze pe Mbappé și Vinícius în următoarele nouă luni nu va fi deloc simplu.

Dar Bellingham pare să nu aibă limite. Câștigarea Balonului de Aur ar reprezenta pasul firesc următor într-o carieră în care englezul a doborât deja bariere impresionante și s-a impus drept unul dintre marile talente ale generației sale.

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