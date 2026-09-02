Veste proastă pentru influenceri! CNA le-a pus frână celor cu peste 100.000 de urmăritori

Veste proastă pentru influencerii care și-au construit imperii în mediul online și au transformat fiecare postare într-o oportunitate de câștig! O decizie recentă a CNA le-a dat planurile peste cap celor mai mari creatori de conținut, iar de această dată nu a mai fost vorba despre un simplu avertisment sau despre o recomandare. O nouă obligație a intrat în joc, iar cei vizați au primit și un termen în care au trebuit să se conformeze.

Influencerii au făcut din internet o adevărată industrie. Au strâns comunități, au negociat campanii, au promovat produse, și-au vândut propriile servicii și au transformat atenția publicului într-o sursă de venit. Pentru unii, un telefon și o cameră au devenit practic instrumente de lucru, iar fiecare postare a putut ajunge să aibă o valoare comercială. CNA a intervenit însă cu o regulă care a pus o limită clară pentru o anumită categorie de creatori.

Veste proastă pentru influencerii din România!

Potrivit Deciziei CNA nr. 116/2026, creatorii de conținut care au depășit pragul de 100.000 de urmăritori cumulat pe platformele pe care au fost activi și care au obținut beneficii materiale din activitatea online au intrat sub incidența procedurii.

Până acum, pentru mulți creatori, 100.000 de urmăritori a fost motiv de sărbătoare, postări triumfale și capturi de ecran cu statistici. Noua regulă a făcut ca aceeași cifră să vină și cu o responsabilitate administrativă. Cei care s-au încadrat în criteriile stabilite de CNA au trebuit să se înscrie prin procedura prevăzută și să obțină documentul solicitat.

Termenul-limită pentru depunerea actelor a fost 28 septembrie 2026, ceea ce le-a lăsat celor vizați 60 de zile pentru a rezolva demersurile. Și nu au fost vizați doar influencerii persoane fizice. Procedura a inclus și persoane juridice care au desfășurat activități de acest tip.

Aici a apărut una dintre nuanțele importante. Simplul fapt că un creator a strâns peste 100.000 de urmăritori nu a însemnat, în sine, că toate situațiile au fost identice. Au contat și beneficiile materiale obținute prin activitatea online. Bani pentru conținut, produse sau servicii primite în schimbul promovării, vânzarea propriilor produse ori servicii sau alte beneficii economice generate prin postări au intrat în această zonă.

Practic, atunci când influencerul a transformat audiența într-o activitate cu miză financiară, popularitatea nu a mai fost doar despre filtre, vacanțe și fotografii perfecte. A apărut și partea mai puțin spectaculoasă a poveștii: regulile.

O influenceriță a pus tunurile pe noul aviz

Iar reacția nu s-a lăsat așteptată. O creatoare de conținut a criticat dur procedura și a susținut că documentul nu i-ar demonstra competențele profesionale. În opinia ei, obținerea acestuia ar reprezenta mai degrabă o formalitate decât o certificare a pregătirii.

„Am mai văzut eu glume proaste la viața mea, iar asta e în top 10, sotto. Avizul ăsta n-are nicio treabă cu competențele mele. Adicătelea trebuie doar să notific CNA să-mi dea o hârtie să o flutur pe la branduri și pe la ăia care mă urmăresc. Nu-mi cere: diplome

certificări

competențe șamd. Adică pot în continuare să zic de medicină dacă nu sunt medic (sau adiacent), de juridic dacă nu sunt jurist”, este reacția unei creatoare de conținut.

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