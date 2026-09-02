Lucian Popa de la Survivor, reacţie acidă după ce a aflat că Andrei Beleuţ şi Irina de la Mireasa formează un cuplu: „Se foloseşte de faima lui”

Lucian Popa a reacţionat imediat după ce a aflat că fostul său coleg de la Survivor, Andrei Beleuţ, şi-a oficializat relaţia cu Irina în casa Mireasa. Fostul Războinic, cunoscut pentru stilul direct, a comentat situaţia fără reţineri şi a transmis un mesaj ferm despre noua poveste de iubire a lui Beleuţ.

Lucian Popa, finalist la Survivor şi unul dintre cei mai vizibili concurenţi ai show-ului, a făcut echipă cu Andrei Beleuţ în competiţia din Republica Dominicană. Între timp, Andrei a intrat în casa Mireasa, unde, în doar două săptămâni, a format un cuplu cu Irina, după o serie de apropieri şi discuţii care au atras atenţia publicului.

Cum vede Lucian Popa relaţia dintre Andrei Beleuţ şi Irina

Reacţia lui Lucian a venit după ce a văzut că Andrei şi Irina s-au declarat oficial împreună în ediţia de marţi a emisiunii. Fostul Războinic a ridicat un semn de întrebare despre intenţiile Irinei, temându-se că aceasta ar putea profita de notorietatea lui Beleuţ:

„Am auzit că Beleuț și-a găsit jumătatea. Îmi pare rău că nu am urmărit emisiunea să îmi dau seama dacă fata asta îl vrea cu adevărat pe Beleuț sau doar se folosește de faima lui. Nu știu dacă a început să calce pe cadavre, cum zicea el, sau vrea să câștige emisiunea. Voi ce părere aveți, este dragoste sinceră?”, a scris Lucian Popa în mediul online.

În paralel, Andrei Beleuţ a explicat în platoul Mireasa cum a evoluat relaţia cu Irina. Cei doi au avut un date în grădina casei, iar la finalul întâlnirii s-au sărutat, confirmând atracţia puternică dintre ei. Concurentul a recunoscut că modul în care s-au apropiat este neobişnuit, relaţia lor evoluând într-o zi cât altele în luni întregi:

„Normal, trebuia să zică la prânz că noi aveam apropieri. Am și zis, uită-te cum se vede la noi: la două jumătate noi eram în cunoaștere, la opt ai zis direct cunoaștere și la zece suntem în relație. La noi ziua a avut trei luni”, a declarat Andrei Beleuț, la Mireasa.

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