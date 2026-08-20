Andrei Beleuț a stârnit amuzamentul tuturor la Mireasa. Momentul în care Simona Gherghe l-a ”taxat” la Antena 1

Andrei Beleuț a stârnit amuzamentul tuturor la Mireasa. Momentul în care Simona Gherghe l-a ”taxat” la Antena 1
Andrei Beleuț a stârnit amuzamentul tuturor la Mireasa. Momentul în care Simona Gherghe l-a ”taxat” la Antena 1
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Andrei Beleuț a intrat în emisiunea Mireasa cu gândul să-și găsească jumătatea, dar a ajuns rapid în centrul atenției dintr-un cu totul alt motiv. Fostul concurent de la Survivor a făcut o mărturisire care i-a dat imediat ocazia Simonei Gherghe să-l pună la încercare. Iar când imaginile au apărut pe ecran, prezentatoarea nu l-a iertat!

Totul a pornit de la o simplă discuție despre felul lui de a fi. La 34 de ani, Andrei Beleuț a spus că este un bărbat energic, romantic și foarte atent la ceea ce îl înconjoară. El a recunoscut că are standarde ridicate și că îi place ca lucrurile să fie puse la punct.

„Probabil am tendința să critic, nu știu, sunt obișnuit să fie totul în ordine.”, a spus Andrei Beleuț.

„Ești d-ăla care fac curat în casă?”, a întrebat Simona Gherghe.

„Da. Și aici am făcut patul.”, a spus Andrei.

Andrei Beleuț, pus la punct de Simona Gherghe

Prezentatoarea a vrut să vadă cu ochii ei cât de serios este concurentul când spune că vrea ordine.

„Ia arată-ți patul, dormitorul băieților”, a spus Simona.


„Da, așa sunt eu ca om, ce să fac”, a spus Andrei Beleuț.

„Nu vreau să dați note, că nu suntem la școală. Nu mă interesează chestia asta. Oricum, eu ceva care nu are nicio importanță”, a spus Simona.

Fetele din casa Mireasa nu s-au mai putut abține și au izbucnit în râs, iar momentul a devenit rapid unul dintre cele mai amuzante episoade ale ediției.

Andrei Beleuț a stârnit amuzamentul tuturor la Mireasa. Momentul în care Simona Gherghe l-a ”taxat” la Antena 1

Andrei Beleuț a stârnit amuzamentul tuturor la Mireasa. Momentul în care Simona Gherghe l-a ”taxat” la Antena 1

De la foamete și probe extreme, la căutarea iubirii

Andrei Beleuț are deja experiență în lumea reality-show-urilor. În trecut, acesta a participat la Survivor, însă acum provocarea este una complet diferită. La Mireasa, concurentul speră să găsească femeia alături de care să formeze o relație. Originar din Pitești, Andrei s-a descris folosind un singur cuvânt: șarm.

„Șarm. Eu și dacă mă duc pe stradă, și dacă mă duc la toaletă, tot Andrei Beleuț sunt. Încă de mic eram foarte frumușel. Sunt cuceritor, pentru că lupt pentru ceea ce îmi place, dar în același timp sunt și pretențios, pentru că știu ce-mi doresc”, a declarat Andrei Beleuț.

Despre experiența de la Survivor, acesta a spus că a fost complet diferită de ceea ce trăiește acum.

„Sunt energic, romantic, cu zâmbetul pe buze și am o inimă mare.experiența la SUrvivor a fost una complet diferită și am vrut să fac o trecere extremă de la foamete și lipsa iubirii la dragoste, confort”, a spus Andrei Beleuț.

Andrei a povestit că are o relație bună cu familia sa și că locuiește alături de părinți. În ceea ce privește alegerea femeii care i-ar putea deveni parteneră, concurentul spune că nu ar pune decizia în mâinile mamei sale. Când Simona Gherghe l-a întrebat cu ce se ocupă, Andrei nu a intrat în prea multe detalii despre activitatea sa. El a dezvăluit însă că a terminat Facultatea de Științe Economice și că este antreprenor.

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