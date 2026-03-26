Andrei Beleuț s-a întors piele și os! A slăbit 30 de kilograme la Survivor

Andrei Beleuț a părăsit competiția în cea mai recentă ediție Survivor, după 11 săptămâni petrecute în Thailanda. Toți concureții au parte de condiții dure de trai și probe solicitante din punct de vedere fizic, iar acesta a pierdut un număr semnificativ de kilograme pe parcursul competiției.

Membru al echipei Războinicilor, Andrei Beleuț a ajuns la duel după ce tribul său a pierdut jocul de imunitate. Colegii l-au nominalizat pentru eliminare, în timp ce Lucian Popa a fost ales de Maria, deținătoarea colanului de imunitate.

Confruntarea dintre cei doi a fost una intensă și echilibrată, însă în final Lucian Popa a reușit să rămână în competiție. Chiar și așa, acesta și-a felicitat adversarul pentru determinare și pentru lupta strânsă, recunoscând că duelul nu a fost deloc unul ușor.

Andrei Beleuț a slăbit 30 de kilograme la Survivor

După eliminare, Andrei Beleuț s-a întors acasă, unde a avut parte de un moment emoționant. La aeroport a fost întâmpinat de familie, părinți, soră, cumnat și nepoți, o surpriză care l-a făcut să își stăpânească cu greu lacrimile. Revederea a fost încărcată de emoție, mai ales că fostul concurent nu știa că cei dragi îl vor aștepta.

Schimbările fizice prin care a trecut nu au trecut neobservate, iar familia a făcut chiar și câteva glume pe seama faptului că a slăbit considerabil. Andrei Beleuț a recunoscut că a pierdut între 25 și 30 de kilograme în timpul competiției, din cauza alimentației limitate și a efortului constant.

„Am pierdut și nu puteam să dorm (…) Îți vine să mănânci cu mâna, cum mâncam noi (…) Nu te ia somnul”, a spus Andrei Beleuț, într-un clip postat pe contul de Instagram dedicat emisiunii.

