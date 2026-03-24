Intră și Alexia Eram, în tribul Faimoșilor la Survivor? Ce a spus Aris despre sora lui

După aventura intensă de la America Express, unde Aris și Alexia Eram au ajuns până în marea finală, fără însă a reuși să câștige trofeul, mulți fani ai celor doi se întreabă dacă nu cumva urmează o nouă provocare în care frații să facă din nou echipă.

Survivor pare a fi terenul perfect pentru o astfel de revenire, mai ales că Antena 1 are deja reputația de a-și „recicla” vedetele în formatele de succes.

Intră și Alexia Eram, în tribul Faimoșilor la Survivor?

În contextul actual al competiției, unde fetele din tribul Faimoșilor sunt depășite numeric de „sfânta cincime” de la Războinici, intrarea Alexiei ar putea echilibra situația și ar aduce un plus de energie, vizibilitate și strategie.

Publicul o cunoaște deja ca fiind ambițioasă, competitivă și dispusă să își depășească limitele, iar producătorii știu foarte bine că numele Eram atrage atenția. De aceea, nu ar fi deloc surprinzător ca Alexia să fie luată în calcul pentru o eventuală completare a echipei Faimoșilor, mai ales dacă sezonul are nevoie de un impuls narativ sau de o figură feminină puternică.

În plus, dinamica dintre ea și Aris ar putea crea momente memorabile, fie că ar concura împreună, fie că ar fi puși în situații tensionate, așa cum se întâmplă adesea în formatul Survivor.

Ce a spus Aris despre sora lui

Până când se va clarifica dacă Alexia va păși sau nu în jungla dominicană, Aris a oferit deja un moment emoționant în cel mai recent episod, vorbind despre sora lui într-un mod care a atras atenția telespectatorilor.

În cadrul probei de comunicare, una dintre cele mai sensibile și așteptate de concurenți, Aris a mărturisit că și-ar fi dorit enorm să primească un mesaj de la Alexia.

„Dacă aş fi câștigat proba de comunicare, aș fi primit mesaj de la soră-mea, clar. Scrie frumos tare, dar are vocea și mai frumoasă în realitate”, a spus, pe un ton misterios, Aris.

