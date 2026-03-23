Câți bani a primit eliminatul Beleuț de la Antena 1, pentru cele 11 săptămâni la Survivor 2026

Ediția din 22 martie a emisiunii „Survivor” a adus o eliminare surprinzătoare în tribul Războinicilor. Însă, dincolo de rezultatul duelului, atenția se îndreaptă și asupra câștigului obținut de Andrei Beleuț în urma participării sale în competiție.

Deși era considerat unul dintre cei mai performanți concurenți ai echipei, Andrei Beleuț a fost votat de colegi în cadrul celui de-al șaptelea consiliu tribal. El a acumulat cinci voturi și a ajuns astfel la duelul de eliminare.

Antreprenorul s-a confruntat cu Lucian Popa, ales de Maria, deținătoarea colanului de imunitate, care și-a dorit ca în competiție să rămână un „stâlp” al tribului. În urma confruntării, Lucian s-a impus cu scorul de 2-0, iar parcursul lui Beleuț în Republica Dominicană s-a încheiat.

Chiar dacă a părăsit competiția mai devreme decât s-ar fi așteptat, Andrei Beleuț nu pleacă cu mâna goală. Dimpotrivă, participarea sa s-a dovedit a fi una profitabilă din punct de vedere financiar. Pentru fiecare dintre cele 11 stagii la care a luat parte, acesta a fost recompensat cu suma de 1.000 de euro.

Cu ce sumă de bani pleacă acasă Andrei Beleuț

Suma totală pe care Andrei Beleuț o încasează după experiența „Survivor” ajunge la 11.000 de euro. Cu alte cuvinte, un câștig considerabil, care reflectă atât implicarea sa în competiție, cât și rezistența demonstrată pe parcursul probelor dificile.

Chiar dacă nu a ajuns în finală, Beleuț rămâne unul dintre concurenții care au reușit să transforme experiența din „Survivor” într-un beneficiu concret. El a plecat acasă nu doar cu amintiri puternice, ci și cu o sumă importantă de bani.

„Îmi pare rău că am pierdut. Mai era puțin până la unificare. Așa a fost să fie. Un săculeț a făcut diferența. A fost mai bun Lucian. Să fiți puternici cu toții, să fiți buni unii cu ceilalți. Sunt fericit că am făcut parte din această echipă, asta este, duelul nu l-am câștigat. Îmi pare rău”, a spus Beleuț înainte să plece din Republica Dominicană.

Confruntarea din ultima ediție a fost dificilă și pentru adversarul lui Beleuț. Lucian a mărturisit că meciul a fost unul tensionat, cu încărcătură emoțională. La finalul competiției, concurentul a precizat că Andrei Beleuț a fost talismanul norocos al echipei. Ba chiar l-a etichetat ca fiind vibe-ul tribului.

