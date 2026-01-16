Acasă » Știri » Cine este Lucian Popa de la Survivor 2026. Războinicul este printre puținii din România care au reușit această performanță „de fier”

De: David Ioan 16/01/2026 | 21:20
Noul sezon Survivor România 2026 se conturează drept unul dintre cele mai solicitante de până acum, iar printre participanții care vor încerca să obțină trofeul se numără și Lucian Popa, sportiv din Craiova, cunoscut pentru disciplina și rezistența care îi definesc stilul de viață.

La 43 de ani, Lucian intră în competiție cu o experiență solidă acumulată în ani de antrenamente și provocări depășite, fiind considerat unul dintre cei mai bine pregătiți membri ai tribului Războinicilor.

Cine este Lucian Popa de la Survivor 2026

Lucian Popa este antrenor sportiv, creator de conținut în domeniul fitnessului și o prezență activă în mediul online, unde oferă sfaturi celor interesați de un stil de viață echilibrat. Pasiunea pentru sport a apărut încă din copilărie, la vârsta de șase ani, când tatăl său i-a oferit prima rachetă de tenis, moment care i-a modelat ulterior parcursul.

Deși a practicat sportul constant, Lucian nu s-a remarcat inițial în alergare sau înot, iar lipsa unui club de triatlon în Craiova i-a îngreunat evoluția. Cu toate acestea, dorința de progres l-a motivat să continue.

Concurentul din echipa războinicilor este căsătorit și are un fiu, iar familia i-a fost mereu alături în proiectele sportive și profesionale.

Intrarea sa în competițiile de anduranță a început odată cu descoperirea conceptului Iron Man, o cursă de 226 de kilometri care l-a determinat să își testeze limitele. S-a pregătit pe cont propriu, fără antrenor și fără sprijin financiar, asumându-și toate costurile.

Lucian Popa face parte din echipa războinicilor în cadrul emisiunii Survivor. Foto: Facebook

În septembrie 2024, în Italia, Lucian Popa a bifat una dintre cele mai importante realizări ale sale: finalizarea primului triatlon complet în 12 ore și 31 de minute. Numărul de concurs, 482, l-a considerat un simbol norocos, fiind legat de luna și anul nașterii sale.

Performanța i-a confirmat atât rezistența fizică, cât și forța mentală, aspecte esențiale pentru Survivor. Anterior, Lucian participase și la o cursă de tip „half Iron Man” la Călărași, unde a demonstrat că poate gestiona probe succesive de înot, ciclism și alergare, fără pauze.

Războinicul este printre puținii din România care au reușit această performanță „de fier”

Parcursul său nu a fost lipsit de dificultăți. În 2021, o accidentare serioasă la genunchi i-a pus în pericol activitatea sportivă. Recuperarea îndelungată a reprezentat însă momentul care l-a orientat către triatlon.

Medicii i-au recomandat ciclismul ca metodă de refacere, iar această activitate s-a transformat rapid într-o pasiune. După vindecare, a ajuns să pedaleze până la șase ore pe zi, parcurgând aproximativ 170 de kilometri, antrenamente care i-au consolidat rezistența.

În cadrul noului sezon Survivor, Lucian Popa face parte din tribul Războinicilor, echipă formată din 12 concurenți motivați să își depășească limitele. Alături de acesta se află Nicu Grigore, Adrian Petre, Nicky Salman, Adrian Kaan, Andrei Beluț, Loredana Pălănceanu, Alberto Hangan, Iulia Istrate, Bianca Stoica, Patrice Cărăușan și Ramona Micu.

Războinicii sunt recunoscuți pentru spiritul de echipă și rezistența fizică, iar Lucian se integrează natural în această structură, fiind perceput drept unul dintre cei mai pregătiți participanți ai sezonului.

Cu un parcurs sportiv solid, o mentalitate orientată spre performanță și experiențe care i-au testat limitele, Lucian Popa intră în Survivor România 2026 ca un concurent cu potențial ridicat, fiind un nume de urmărit pe parcursul competiției.

