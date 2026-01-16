Acasă » Știri » Boala secretă de care suferă Naba Salem. A recidivat la filmările Survivor 2026 de la Antena 1

Boala secretă de care suferă Naba Salem. A recidivat la filmările Survivor 2026 de la Antena 1

Boala secretă de care suferă Naba Salem. A recidivat la filmările Survivor 2026 de la Antena 1
Naba Salem a intrat în competiția Survivor România 2026 cu multă determinare, dar primele zile nu au fost deloc ușoare. Concurenta s-a confruntat cu probleme de sănătate încă din debutul emisiunii, ceea ce i-a testat atât rezistența fizică, cât și capacitatea de a face față situațiilor extreme. 

În vârstă de 30 de ani, Naba Salem s-a născut în Irak, însă destinul ei s-a schimbat radical încă din primul an de viață, când familia a fost nevoită să fugă din calea războiului și să se stabilească în România. În prezentarea oficială a concurenților, a explicat că a acceptat provocarea Survivor nu pentru a-și testa forța fizică, ci pentru a se redescoperi pe sine într-un context extrem, departe de viața obișnuită.

Primele zile de filmări nu au fost însă lipsite de dificultăți. Naba s-a confruntat cu probleme de sănătate încă de la începutul competiției. În a treia zi, în timpul unei misiuni, i s-a făcut rău și a fost nevoită să se oprească, fiind sprijinită de colega sa, Larisa Uță. Concurenta a explicat ulterior că suferă de anemie, afecțiune care îi provoacă, uneori, stări de slăbiciune.

„Larisa, mi-e rău!”, a spus Nabai și apoi s-a intins, fiind la un pas de leșin.

„M-a luat panica și am început să tremur rău și să mă simt foarte rău, să amețesc. Eram să leșin, pentru că eu am o problemă: mereu leșin, pentru că sunt anemică și am tensiunea foarte mică”, a povestit Naba la testimonial.

Anemia este o problemă de sănătate care apare atunci când organismul nu are suficiente globule roșii sau suficientă hemoglobină pentru a transporta oxigenul în corp. Din acest motiv, persoanele care suferă de anemie se simt adesea obosite, amețite, slăbite și pot ajunge chiar să leșine, mai ales în situații de efort intens sau stres, așa cum se întâmplă într-o competiție solicitantă precum Survivor.

