Gestul intim făcut de Beleuț la plecare. Ce i-a șoptit Biancăi la ureche, imediat după ce a fost eliminat de la Survivor: „Ne vedem la.."

De: Andreea Stăncescu 23/03/2026 | 08:44
Gestul făcut de Andrei Beleuț înainte de plecare / Sursa foto: Captură PRO TV

Survivor este un show dur, în care limitele fizice și emoționale sunt testate constant, iar doar cei mai puternici și mai rezistenți reușesc să meargă mai departe. Andrei Beleuț a fost nominalizat și a intrat la duel alături de Lucian, în fața căruia a pierdut. După ce Adi Vasile i-a stins flacăra, concurentul și-a luat „adio” de la colegii săi și a avut un dialog intim cu Bianca Stoica. 

În ediția din 22 martie 2026, tensiunea a fost din nou ridicată. Deși Războinicii au avut parte de un moment de bucurie după ce au câștigat recompensa, o masă consistentă și mesaje vocale de la cei dragi, aceștia au ajuns din nou în fața Consiliului Tribal, pentru a cincea oară consecutiv.

În cadrul consiliului, Andrei Beleuț a fost cel care a strâns cele mai multe voturi, cinci la număr, venite din partea colegelor sale, inclusiv Bianca Stoica. Această decizie l-a trimis direct în duelul de eliminare. Maria, deținătoarea colanului de imunitate pentru a doua oară, a ales să îl trimită în confruntare pe Lucian, pe care îl consideră un element valoros și de încredere pentru echipă.

Sursa foto: Captură PRO TV

Gestul lui Andrei Beleuț față de Bianca Stoica

Duelul a fost decisiv, iar în final Andrei Beleuț a fost eliminat din competiție. Momentul plecării a fost unul încărcat de emoție, mai ales în relația cu Bianca Stoica. După stingerea flăcării de către prezentatorul Adi Vasile, concurentul și-a luat rămas bun de la colegi, însă despărțirea de Bianca a fost cea mai apăsătoare. Vizibil afectată, aceasta a izbucnit în lacrimi, în timp ce cei doi și-au șoptit ultimele cuvinte.

Andrei Beleuț i-a transmis să aibă grijă de ea, în timp ce Bianca și-a cerut iertare pentru votul dat. Discuția lor a continuat cu promisiuni de revedere și cu sfaturi sincere, el avertizând-o să nu își piardă bunătatea.

– „Să ai grijă de tine!”, i-a spus Beleuț la ureche.
– „Îmi pare rău, Beleuț”, i-a șoptit Bianca.
– „Și mie îmi pare rău, am vrut să fiu cu voi”, a continuat Beleuț.
– „Ne vedem la garniță, da?”, l-a intrebat Bianca.
– „Ne vedem la garniță, da! Și tu să faci tortul”, i-a răspuns Beleuț.
– „Și să ai grjă de bunătatea ta, o să fie nasol. Și eu am pierdut în viață din cauza asta”, a continuat Beleuț.
– „Ai grijă. Îmi pare rău, da?”, au fost ultimele cuvinte ale Biancai.

Tags:

Recomandarea video

