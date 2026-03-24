Ana Mocanu și Loredana Chivu, gata să cucerească Asia Express! Cum se pregătesc cele două

Sezonul următor al emisiunii Asia Express aduce noi echipe gata să pornească într-o aventură plină de provocări și situații neprevăzute. Printre cele nouă perechi selectate pentru competiția internațională se află și Ana Maria Mocanu și Loredana Chivu, două vedete cunoscute publicului din România, care promit să atragă atenția prin dinamismul și determinarea lor.

Ana Maria Mocanu, recunoscută anterior pentru activitatea sa ca asistentă TV, se află într-un program intens de pregătire fizică, anticipând dificultățile pe care le presupune traseul emisiunii. În ultimele săptămâni, aceasta a adoptat un regim riguros de antrenamente și alergări, menite să-i crească rezistența și agilitatea.

Cum se pregătește Ana Mocanu pentru concurs

Pentru Ana Maria Mocanu, experiența autostopului nu reprezintă un obstacol major. Ea mizează pe adaptabilitate și pe capacitatea de a gestiona imprevizibilul, considerând că traseele și condițiile de pe teren vor fi adevăratul test al puterii și rezistenței concurenților. În opinia ei, succesul în competiție nu depinde exclusiv de abilitățile individuale sau de experiența anterioară, ci de modul în care fiecare echipă răspunde provocărilor momentului, de la drumuri dificile până la situații neprevăzute.

„Am emoții puțin, sunt trează de la 7 dimineața, sunt pe traseu, ca să spun așa (…) Crede-mă că alerg dintr-o parte în alta; acum am terminat antrenamentul, că am fost la sală. Eu consider că fiecare echipă are șansa ei și, până la urmă, nu ține totul de acest autostop. Traseul o să decidă cine este cu adevărat rezistent și puternic și, din punctul meu de vedere, fiecare echipă are șansele ei. Poți să fii foarte bun și să clachezi la un moment dat”, a declarat Ana Maria Mocanu.

Ce a transmis Loredana Chivu despre Asia Express

Co-echipiera sa, Loredana Chivu, abordează competiția cu un mix de curiozitate și precauție. Printre principalele aspecte care îi provoacă anxietate se numără alimentația impusă de probele emisiunii și găsirea unor locuri adecvate pentru cazare pe parcursul traseului. Această preocupare reflectă complexitatea formatului „Asia Express”, care testează nu doar viteza și rezistența fizică, ci și capacitatea concurenților de a se adapta rapid la situații dificile și de a lua decizii eficiente în condiții neprevăzute.

„Îmi este teamă puțin de mâncărurile acelea >, ca să le zic așa, nu sunt cele mai ok, dar sper și îmi doresc să ne descurcăm bine la cazare. În rest, chiar nu mi-e teamă, nu vreau să mă dau în lături de la nimic, vreau să-mi testez limitele la potențial maxim”, a povestit Loredana Chivu.

