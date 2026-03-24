Acasă » Știri » Ana Mocanu și Loredana Chivu, gata să cucerească Asia Express! Cum se pregătesc cele două

Ana Mocanu și Loredana Chivu, gata să cucerească Asia Express! Cum se pregătesc cele două

De: Anca Chihaie 24/03/2026 | 13:03
Ana Mocanu și Loredana Chivu, gata să cucerească Asia Express! Cum se pregătesc cele două
Cum se pregătește Ana Mocanu pentru concurs/foto: social media

Sezonul următor al emisiunii Asia Express aduce noi echipe gata să pornească într-o aventură plină de provocări și situații neprevăzute. Printre cele nouă perechi selectate pentru competiția internațională se află și Ana Maria Mocanu și Loredana Chivu, două vedete cunoscute publicului din România, care promit să atragă atenția prin dinamismul și determinarea lor.

Ana Maria Mocanu, recunoscută anterior pentru activitatea sa ca asistentă TV, se află într-un program intens de pregătire fizică, anticipând dificultățile pe care le presupune traseul emisiunii. În ultimele săptămâni, aceasta a adoptat un regim riguros de antrenamente și alergări, menite să-i crească rezistența și agilitatea.

Cum se pregătește Ana Mocanu pentru concurs

Pentru Ana Maria Mocanu, experiența autostopului nu reprezintă un obstacol major. Ea mizează pe adaptabilitate și pe capacitatea de a gestiona imprevizibilul, considerând că traseele și condițiile de pe teren vor fi adevăratul test al puterii și rezistenței concurenților. În opinia ei, succesul în competiție nu depinde exclusiv de abilitățile individuale sau de experiența anterioară, ci de modul în care fiecare echipă răspunde provocărilor momentului, de la drumuri dificile până la situații neprevăzute.

„Am emoții puțin, sunt trează de la 7 dimineața, sunt pe traseu, ca să spun așa (…) Crede-mă că alerg dintr-o parte în alta; acum am terminat antrenamentul, că am fost la sală.

Eu consider că fiecare echipă are șansa ei și, până la urmă, nu ține totul de acest autostop. Traseul o să decidă cine este cu adevărat rezistent și puternic și, din punctul meu de vedere, fiecare echipă are șansele ei. Poți să fii foarte bun și să clachezi la un moment dat”, a declarat Ana Maria Mocanu.

Ce a transmis Loredana Chivu despre Asia Express

Co-echipiera sa, Loredana Chivu, abordează competiția cu un mix de curiozitate și precauție. Printre principalele aspecte care îi provoacă anxietate se numără alimentația impusă de probele emisiunii și găsirea unor locuri adecvate pentru cazare pe parcursul traseului. Această preocupare reflectă complexitatea formatului „Asia Express”, care testează nu doar viteza și rezistența fizică, ci și capacitatea concurenților de a se adapta rapid la situații dificile și de a lua decizii eficiente în condiții neprevăzute.

„Îmi este teamă puțin de mâncărurile acelea >, ca să le zic așa, nu sunt cele mai ok, dar sper și îmi doresc să ne descurcăm bine la cazare. În rest, chiar nu mi-e teamă, nu vreau să mă dau în lături de la nimic, vreau să-mi testez limitele la potențial maxim”, a povestit Loredana Chivu.

CITEȘTE ȘI: Gabi Tamaș, câștigătorul Survivor 2026?! Cine mizează pe reușita lui: „Finalist 100%. E bun rău, măi frate!”

De ce s-a mutat Emil Rengle din România, de fapt. Ce job nou are: „Tu ce faci, eu ce fac, ce putem să facem împreună?”

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
EXCLUSIV DINAMO, azi, de la 16.45. În sfârșit, au început transferurile la Dinamo! Ioana State e invitată specială
Știri
EXCLUSIV DINAMO, azi, de la 16.45. În sfârșit, au început transferurile la Dinamo! Ioana State e invitată specială
Vlăduța Lupău, în centrul unor momente tensionate la bordul unui avion. Artista a răbufnit și în mediul online
Știri
Vlăduța Lupău, în centrul unor momente tensionate la bordul unui avion. Artista a răbufnit și în mediul online
Occidentalii își părăsesc țările în număr record. Urmările economice vor fi resimțite atât acasă, cât și în țările de destinație
Mediafax
Occidentalii își părăsesc țările în număr record. Urmările economice vor fi resimțite atât...
Tranzacții suspecte, de peste jumătate de miliard de dolari, au fost efectuate cu 15 minute înainte ca Donald Trump să anunțe că a avut „discuții productive” cu Iranul
Gandul.ro
Tranzacții suspecte, de peste jumătate de miliard de dolari, au fost efectuate cu...
Simona Halep s-a săturat să fie bârfită după divorț şi a răbufnit: „Trăiesc din poveştile altora!”
Prosport.ro
Simona Halep s-a săturat să fie bârfită după divorț şi a răbufnit: „Trăiesc...
„Navele de asalt americane vor curăța tot”. Expert: Ultimatumul lui Trump, o fereastră strategică înainte de asaltul asupra Iranului
Adevarul
„Navele de asalt americane vor curăța tot”. Expert: Ultimatumul lui Trump, o fereastră...
Wall Street Journal - Cea mai mare țară din Peninsula Arabică s-ar putea alătura războiului împotriva Iranului
Digi24
Wall Street Journal - Cea mai mare țară din Peninsula Arabică s-ar putea...
Buzoianu: Comisarii Gărzii de Mediu, obligați să folosească bodycam-uri
Mediafax
Buzoianu: Comisarii Gărzii de Mediu, obligați să folosească bodycam-uri
Parteneri
Sora Biancăi Drăgușanu, de nerecunoscut după intervențiile estetice. Transformarea care i-a surprins pe fani! Acum seamănă leit cu vedeta
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Sora Biancăi Drăgușanu, de nerecunoscut după intervențiile estetice. Transformarea care i-a surprins pe fani! Acum...
FOTO. Mădălina Ghenea i-a zăpăcit cu apariția ei într-o rochie transparentă. Ce au văzut invitații
Prosport.ro
FOTO. Mădălina Ghenea i-a zăpăcit cu apariția ei într-o rochie transparentă. Ce au văzut invitații
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit...
A vizitat peste 80 de țări, dar nu recomandă două locuri de vacanță populare: „Acea excursie a fost atât de diferită”
Click.ro
A vizitat peste 80 de țări, dar nu recomandă două locuri de vacanță populare: „Acea...
Wall Street Journal - Cea mai mare țară din Peninsula Arabică s-ar putea alătura războiului împotriva Iranului
Digi 24
Wall Street Journal - Cea mai mare țară din Peninsula Arabică s-ar putea alătura războiului...
„Cineva tocmai s-a îmbogăţit considerabil” - tranzacţii de 580 de milioane de dolari, înainte ca Trump să facă anunțul
Digi24
„Cineva tocmai s-a îmbogăţit considerabil” - tranzacţii de 580 de milioane de dolari, înainte ca...
Video exclusiv: Cum funcționează radarele din e-SIGUR în România și ce se întâmplă după ce ești surprins de Poliție
Promotor.ro
Video exclusiv: Cum funcționează radarele din e-SIGUR în România și ce se întâmplă după ce...
BANCUL ZILEI. Bulă şi Bubulina stăteau la plajă: - Să nu te zgâieşti la gagici
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă şi Bubulina stăteau la plajă: - Să nu te zgâieşti la gagici
Nu doar la TV! Unde poți vedea Turcia – România ca la stadion
go4it.ro
Nu doar la TV! Unde poți vedea Turcia – România ca la stadion
Întrebare de clasa a IV-a! De ce iarba este verde?
Descopera.ro
Întrebare de clasa a IV-a! De ce iarba este verde?
Un nou joc Minecraft a fost anuțat! Când se lansează
Go4Games
Un nou joc Minecraft a fost anuțat! Când se lansează
Tranzacții suspecte, de peste jumătate de miliard de dolari, au fost efectuate cu 15 minute înainte ca Donald Trump să anunțe că a avut „discuții productive” cu Iranul
Gandul.ro
Tranzacții suspecte, de peste jumătate de miliard de dolari, au fost efectuate cu 15 minute...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
EXCLUSIV DINAMO, azi, de la 16.45. În sfârșit, au început transferurile la Dinamo! Ioana State e ...
EXCLUSIV DINAMO, azi, de la 16.45. În sfârșit, au început transferurile la Dinamo! Ioana State e invitată specială
Vlăduța Lupău, în centrul unor momente tensionate la bordul unui avion. Artista a răbufnit și în ...
Vlăduța Lupău, în centrul unor momente tensionate la bordul unui avion. Artista a răbufnit și în mediul online
Irina Fodor nu va fi vizitată de familie la finalul sezonului Asia Express 2026. Care este motivul, ...
Irina Fodor nu va fi vizitată de familie la finalul sezonului Asia Express 2026. Care este motivul, de fapt: „Mi-a și spus că nu s-ar fi putut relaxa total”
Lovitură pentru românii cu PFA. Când ANAF te poate considera angajat
Lovitură pentru românii cu PFA. Când ANAF te poate considera angajat
Gabriela Cristea își transformă radical casa din Italia! Cum va arăta proiectul final
Gabriela Cristea își transformă radical casa din Italia! Cum va arăta proiectul final
Situație tensionată! Tzancă Uraganu, furios după ce copilul său a fost ținta hoților
Situație tensionată! Tzancă Uraganu, furios după ce copilul său a fost ținta hoților
Vezi toate știrile