Operațiune de amploare pentru prinderea deținutului evadat. Fugarul din Baia Mare este căutat cu drone

Operațiune de amploare pentru prinderea deținutului evadat. Fugarul din Baia Mare este căutat cu drone
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Autoritățile din Baia Mare au continuat pe timpul nopții operațiunea de căutare a unui bărbat în vârstă de 28 de ani, care a reușit să scape din supravegherea gardienilor în cursul zilei de miercuri.

Un deținut condamnat pentru furt calificat a reușit să dispară în timpul unei activități desfășurate în afara penitenciarului. Dorel Corin Moldovan se afla, împreună cu alți nouă condamnați, la un punct de lucru din Baia Mare.

În jurul orei 13:30, bărbatul a profitat de moment și a luat-o la fugă. Somațiile polițiștilor nu l-au făcut să se oprească. Unul dintre agenți a încercat să-l urmărească, însă nu a reușit să-l prindă.

După evadare, imaginile surprinse de mai multe camere de supraveghere l-au arătat pe condamnat în timp ce alerga pe străzile din municipiu. Autoritățile au verificat înregistrările video și au demarat o amplă operațiune pentru localizarea lui.

Sursa foto: Pexels

Deținut căutat cu drone

Oamenii legii au folosit inclusiv drone echipate cu camere cu termoviziune pentru a verifica zonele în care fugarul s-ar putea ascunde.

Printre locurile controlate s-a numărat și adresa femeii cu care acesta avea o relație. Anchetatorii iau în calcul toate pistele. Polițiștii verifică inclusiv posibilitatea ca un conflict izbucnit între cei doi în urmă cu câteva zile să fi avut un rol în decizia de a fugi.

Pentru a preveni eventualele deplasări ale fugarului, autoritățile au alertat populația printr-un mesaj RO-Alert și au instituit controale suplimentare. Echipaje de poliție au fost mobilizate la principalele căi de acces și ieșiri din municipiu, în încercarea de a-l identifica și reține.

Bărbatul poate fi recunoscut după tunsoarea scurtă și barbă. La momentul în care a părăsit punctul de lucru, era îmbrăcat într-un tricou de culoare neagră și pantaloni într-o nuanță închisă de mov.

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