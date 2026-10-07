Andreea BLD și-a cumpărat casă de 250.000 de euro, la doar 25 de ani! Cum arată locuința pe 2 etaje, cu palmieri în curte

Andreea BLD bifează una dintre cele mai importante reușite personale la doar 25 de ani. Influencerița și-a achiziționat propria locuință, iar noua proprietate se află în cartierul Latin. Imobilul a costat 250.000 de euro și se întinde pe mai multe niveluri, având inclusiv o curte amenajată cu palmieri și o terasă care poate fi transformată într-un spațiu închis în sezonul rece.

Tiktokerița a prezentat recent imagini din noua sa locuință, oferindu-le urmăritorilor ocazia să vadă cum este organizată casa și ce schimbări intenționează să mai facă. Achiziția vine după ce, inițial, Andreea BLD luase în calcul o altă proprietate și plătise chiar un avans pentru o casă din Pantelimon. Ulterior, planurile sale s-au schimbat, iar influencerița a renunțat la prima variantă pentru locuința din cartierul Latin.

Andreea BLD și-a cumpărat casă de 250.000 de euro la doar 25 de ani

Noua casă a fost aleasă într-un moment important pentru Andreea BLD, care a reușit să își cumpere proprietatea la vârsta de 25 de ani. Locuința era deja mobilată în momentul achiziției, iar stilul amenajării pare să fie pe placul influenceriței, motiv pentru care nu are de gând să facă modificări majore în interior.

Casa este construită pe două etaje și beneficiază de spații generoase, atât în interior, cât și în exterior. Curtea reprezintă unul dintre elementele care ies în evidență, fiind decorată cu palmieri, în timp ce terasa oferă posibilitatea de a fi folosită pe tot parcursul anului. Aceasta poate fi închisă în perioada rece, ceea ce permite transformarea spațiului într-o zonă de relaxare indiferent de temperaturile de afară.

La intrarea în locuință se află zona de zi, amenajată într-un stil modern. Livingul este integrat cu bucătăria, cele două încăperi formând un spațiu open space. Bucătăria este complet utilată și face parte din aceeași zonă cu livingul, fără un perete care să delimiteze cele două spații. La acest nivel se află și una dintre băile locuinței.

Compartimentarea de la parter a fost gândită astfel încât zona principală a casei să fie una aerisită și luminoasă. Spațiul generos permite amplasarea mobilierului fără ca încăperea să pară aglomerată, iar faptul că bucătăria și livingul comunică direct contribuie la aspectul modern al interiorului.

„Mi-am luat casă cu palmieri în curte (…) Mi-am luat casă, oficial, sunt foarte emoționată (…) Casă este mobilată toată, este pe gustul meu (…) Terasa merge închisă pe timp de iarnă (…) Casa este pe două etaje. Bucătaria este open space, pentru că mie nu îmi place cu bucătărie separată, este utilată cu tot ce trebuie (…) Casa îmi place foarte mult cum e mobilată, o să las așa, nu o să îi pun nimic auriu. Îmi place așa”, a transmis Andreea BLD, pe TikTok.

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